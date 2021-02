EISHOCKEY Der EV Zug bekundet Interesse an NHL-Stürmer Sven Bärtschi Sportchef Reto Kläy ist Trauzeuge von Sven Bärtschi und war Wegbereiter für dessen Karriere in Nordamerika. Ihre Wege könnten sich wieder kreuzen. Der Vertrag des 28-Jährigen bei den Vancouver Canucks läuft im Sommer aus. Philipp Zurfluh 09.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sven Bärtschi steht seit 2015 bei den Vancouver Canucks unter Vertrag. Bild: Darryl Dyck/Keystone (Vancouver, 10. November 2019)

Seit er 19 Jahre alt ist, lebt Sven Bärtschi in Nordamerika seinen Traum. Der Aarwangener wurde 2011 in der ersten Runde des NHL-Drafts an 13. Stelle von den Calgary Flames gewählt. Seit 2015 steht er bei den Vancouver Canucks unter Vertrag. Mittlerweile weist Bärtschi 291 NHL-Spiele auf. Ob weitere Partien dazukommen, ist höchst fraglich. Denn der Stürmer spielt in den Plänen der Vancouver Canucks keine Rolle mehr. Er wurde ins AHL-Farmteam zu den Utica Comets abgeschoben. Der Dreijahresvertrag des 28-Jährigen bei Vancouver läuft diesen Sommer aus, die Zukunft ist ungewiss.

Und hier kommt der EV Zug ins Spiel. Deren Sportchef Reto Kläy pflegt eine enge Beziehung zu Bärtschi. Als Kläy beim SC Langenthal die sportliche Führung innehatte, war er sein Mentor und persönlicher Trainer. Die beiden stehen nach wie vor in losem Kontakt und telefonieren ab und an. Ein Interesse an einer Verpflichtung von Bärtschi auf nächste Saison liegt auf der Hand: «Nach der Saison wird Bärtschi die sportliche Ausgangslage neu beurteilen, sein Fokus liegt klar auf der NHL», sagt Kläy, der im Sommer 2018 an Bärtschis Hochzeit Trauzeuge sein durfte.

In der Vorsaison nur sechs Einsätze in der NHL

Der Sportchef sagt, dass sich Bärtschi in Nordamerika trotz schwieriger Situation durchbeissen will. «Er hat den Anspruch, sich in der AHL von seiner besten Seite zu präsentieren und mit guten Leistungen zu beweisen. Wenn seine Form stimmt, kann er für jedes NHL-Team eine Verstärkung sein», so Kläy. Der Sportchef weiss aber auch, dass die Erfolgsaussichten des Flügels gering sind, im Sommer bei einem anderen NHL-Team Unterschlupf zu finden. Bereits in der Vorsaison kam der Flügel lediglich auf sechs Einsätze, konnte aber beim Farmteam mit 46 Scorerpunkten in 43 Spielen überzeugen. «Falls er mit einer Rückkehr in die Schweiz liebäugelt, wird er natürlich auch für uns ein Thema», führt Kläy aus.

Der Sportchef hat unlängst verlauten lassen, dass er den Kader mit einem ausländischen Center und Verteidiger verstärken will. Auch Bärtschi ist ein Kandidat. Kläy sagt:

«Sven kennt unsere Lohnvorstellungen. Er weiss, dass er in der Schweiz Abstriche beim Salär machen muss.»

Agent André Rufener konnte im Juli 2018 einen Dreijahresvertrag im Wert von 10,1 Millionen Dollar aushandeln. Das Salär ist bis Sommer 2021 garantiert, unabhängig davon, ob er in der NHL oder in der AHL zum Einsatz kommt. Mit dem SC Bern soll ein weiterer National-League-Klub seine Fühler nach Bärtschi ausgestreckt haben.

Justin Abdelkader soll demnächst in Zug eintreffen

Den Weg von Übersee Richtung Zug wird Neuzugang Justin Abdelkader bald auf sich nehmen. Laut Kläy sollten in Kürze die letzten Details für den Erhalt des Visums geregelt sein. Wegen Corona zieht sich der Prozess etwas in die Länge. «Klappt alles nach Plan, kann er am Mittwoch oder Donnerstag abreisen», so die Hoffnung des Sportchefs. Trifft der 33-Jährige in der Schweiz ein, muss er sich noch gedulden, bis er das EVZ-Dress überstreifen darf. Zuerst erwartet ihn eine siebentägige Quarantäne. Kann er danach einen negativen Coronatest vorweisen, steht einem ersten gemeinsamen Mannschaftstraining nichts mehr im Weg.