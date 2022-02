Peter Forsberg wird offizieller Botschafter beim EV Zug.

Eishockey Der EV Zug engagiert eine Koryphäe – Peter Forsberg wird offizieller Botschafter der Akademie Der 48-jährige Schwede Peter Forsberg übernimmt nicht nur eine repräsentative Funktion, sondern wird mit seinem Know-how den Nachwuchsbereich unterstützen. Sportchef Reto Kläy ist höchst erfreut. 02.02.2022, 17.05 Uhr

Peter Forsberg freut sich auf seine neue Aufgabe. Bild: Valentin Studerus

Der EV Zug ist stolz, mit Peter Forsberg einen der besten Eishockeyspieler aller Zeiten als Botschafter für The Hockey Academy gewonnen zu haben, teilte der Klub am Mittwoch mit. Der 48-Jährige ist Mitglied im Triple Gold Club. Das ist einer von der Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) auserwählter Kreis, dem Eishockeyspieler- und -trainer angehören. Sie haben die Olympischen Spiele, die Weltmeisterschaft und den Stanley Cup gewonnen. Forsberg hat in seiner Karriere unter anderem zweimal den Stanley Cup mit der Colorado Avalanche, zwei olympische Goldmedaillen und zwei Weltmeistertitel mit Schweden geholt. Während 14 Saisons in der NHL hat der Center in 859 Spielen 1056 Punkte (313 Tore/743 Assists) erzielt.