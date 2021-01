Eishockey Der EV Zug ist auf Kurs – auch bei einem Saisonabbruch Im Worst-Case-Szenario droht im Eishockey der Saisonabbruch, somit würde der Meister vorzeitig erkoren. Am EV Zug gibt es aktuell kein Vorbeikommen. Philipp Zurfluh 26.01.2021, 05.00 Uhr

Lausanne (Benjamin Antonietti, rechts) liegt nach Verlustpunkten fünf Punkte hinter Zug (Jérôme Bachofner). Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (Lausanne, 16. Dezember 2021)

Jubeln ist beim EV Zug zur Gewohnheit geworden. Der Sieg im Spitzenkampf gegen die ZSC Lions vom vergangenen Freitag war der siebte in Folge. Zu gerne hätten sich die Zürcher für die beiden Abreibungen am 23. und 24. Oktober (3:6 und 2:8) revanchiert, doch am Leader ist derzeit kein Vorbeikommen. Seit 20 Spielen hat Zug immer gepunktet. Die letzte Niederlage nach 60 Minuten datiert vom 13. November, als der EVZ in Genf mit 0:4 unterlag. Punkten die Zentralschweizer am Dienstagabend gegen die ZSC Lions und in den nächsten beiden Partien gegen Ambri-Piotta und Lausanne, haben sie den Rekord des HC Lugano aus der Saison 1987/88 eingestellt.