eishockey Der EV Zug leiht Dario Wüthrich an den HC Ambri-Piotta aus Verteidiger Dario Wüthrich benötigt Spielpraxis. Deshalb leiht ihn der EV Zug bis Weihnachten an die Tessiner aus. 01.10.2022, 15.35 Uhr

EVZ-Verteidiger Dario Wüthrich. Bild: PD

Der 23-Jährige wird von den Zugern per sofort ins Tessin ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Dies lässt der EV Zug in einer Mitteilung verlauten. In der laufenden Saison ist Wüthrich noch nicht zum Einsatz gekommen. In der letzten Saison spielte er 44 Partien für den EVZ (2 Assists), 15 Spiele für die EVZ Academy (1 Tor, 2 Assists) und zwei Mal für die SCL Tigers (Ausleihe). Die Zukunft des Verteidigers ist offen. Sein Vertrag läuft Ende Saison aus.



Dario Wüthrich wird bereits am Samstag, 1. Oktober, im Heimspiel des HC Ambri-Piotta gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers zum Einsatz kommen. (pz)