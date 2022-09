EV Zug: Stürmer Lino Martschini will seinne Vertrag verlängern

Eishockey Der EV Zug und Lino Martschini senden positive Signale aus: Bleibt der Sympathieträger? Lino Martschini ist seit Jahren das Herzstück der Mannschaft. Sein Vertrag läuft Ende Saison aus. Der Stürmer und der EV Zug sind an einer gemeinsamen Zukunft interessiert – aber zu welchem Preis? Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

EVZ-Assistenztrainer Josh Holden, der früher an der Seite von Lino Martschini stürmte, sagte mal: «Er ist ein besonderer, aufregender Spieler. Um ihn zu sehen, würde ich selber Eintritt bezahlen. Und das kann ich nicht von vielen anderen Profis behaupten.» Die getätigte Aussage unterstreicht Martschinis Stellenwert. Wie Holden gehört auch der 29-Jährige zu den prägenden Figuren der letzten Jahre.

Nach schwierigen Monaten verspürt Lino Martschini wieder viel Lust auf Hockey. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Zug, 17. September 2022)

Der Luzerner spielt seit dem Juniorenalter für den EV Zug, abgesehen von einem kurzen Aufenthalt in Kanada. Die Kurve des sportlichen Aufstiegs zeigte früh steil nach oben. Mittlerweile bestreitet der Flügel seine elfte Saison und ist der dienstälteste EVZ-Spieler. In 550 Spielen haben sich 449 Skorerpunkte angehäuft.

Eine imposante Bilanz, die ihn in der Allzeit-Bestenliste auf den dritten Rang spült (siehe Tabelle). Findet er zu seiner alten Stärke zurück, könnte er in Bälde den Rekord von Paul DiPietro knacken (487). «Ich verspüre wieder viel Lust und Freude», sagte Lino Martschini am Montag nach dem Training.

Er hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Sein letzter Einsatz in der EVZ-Meistersaison datiert vom 28. Januar beim denkwürdigen 11:0-Sieg gegen Ajoie. Martschini sagt:

«Damals hätte ich nie gedacht, dass es mein letztes Spiel für längere Zeit sein wird.»

Nichts hat auf ein abruptes Saisonende hingedeutet. Doch irgendwann seien die Rückenschmerzen unerträglich geworden – eine Operation unvermeidbar. «Im Nachhinein war es die beste Entscheidung», betont Martschini. Den Sommer habe er perfekt für den Formaufbau nutzen können.

Martschini hat keinen Plan B

In den ersten zwei Saisonspielen war der 1,68 Meter klein gewachsene Flügel ein Aktivposten und gegen die SCL Tigers via Direktschuss erfolgreich. Der Assistenz-Captain frohlockt: «Ich konnte dem Team helfen mit dem, was ich am liebsten mache.» Dem Toreschiessen.

Seine Stärken – Beweglichkeit, Tempo, Technik – sollen wieder voll zum Tragen kommen. Das Gefühl in die eigenen Qualitäten sei wieder voll da. «Zehn», antwortet er auf die Frage, wo er sein Selbstvertrauen auf einer Skala von eins bis zehn einordnen würde.

Martschini spielt um seine Zukunft, sein Vertrag läuft Ende Saison aus.

«Einen Plan B habe ich nicht. Der EV Zug ist mein Zuhause. Ich würde gerne bleiben.»

Doch das liegt nicht nur in seinen Händen. Auf nächste Saison hin wird die Organisation sparen müssen. Martschini ist bereit, gewisse Abstriche zu machen, aber nicht zu jedem Preis: «Das Gesamtpaket muss stimmen».

An Angeboten von der Konkurrenz mangelt es nicht. Schon mehrere Klubs sollen angeklopft haben. Für einen Hockeyklub reicht es heutzutage nicht, einfach nur erfolgreich zu sein. Er ist eine Marke, die von Gesichtern repräsentiert wird.

Nach dem Rücktritt von Fabian Schnyder und dem Abgang von Raphael Diaz ist Martschini der Letzte seiner Art. Er hat einen hohen Wiedererkennungswert. Für ihn ist Hockey mehr als nur ein Business. Man spürt seine Passion zum Sport, seine Verbundenheit zur Organisation.

Bei Diaz hielt man es fast nicht für möglich, dass er seinem Ausbildungs- und Stammklub den Rücken kehrt. Nicht wenige EVZ-Fans hätten viel Geld darauf gewettet, dass der ehemalige Captain seine Karriere am Zugersee beenden wird. Der EV Zug sendete damit auch ein starkes Signal aus: Kein Spieler ist grösser als unsere Organisation. Müssen die Fans nun zittern? Eher nicht.

«Ich habe ein gutes Bauchgefühl»

Der Klub kann es sich nicht «leisten», eine weitere Identifikationsfigur ziehen zu lassen. Es würde einem Erdbeben auf dem Transfermarkt gleichkommen. Sportchef Reto Kläy ist «guten Mutes, um eine für beide Parteien zufriedenstellende Lösung zu finden». Und Martschini meint: «Ich habe ein gutes Bauchgefühl.»

Wie Josh Holden würde das Zuger Publikum wohl weiterhin gerne Eintritt bezahlen, um dem Künstler über die Schulter zu schauen.

