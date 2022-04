EV Zug nach 2:1-Sieg gegen Davos im Playoff-Final gegen ZSC Lions

Eishockey Der EV Zug wankt im vierten Spiel, doch dann schlägt er gegen Davos gnadenlos zu Nach 45 Sekunden in der Verlängerung trifft Jan Kovar zum 2:1-Sieg: Zug steht nach vier Spielen gegen die ZSC Lions im Playoff-Final. René Barmettler, Davos Jetzt kommentieren 14.04.2022, 23.30 Uhr

Zuger Jubel nach dem Siegestreffer zum 2:1 in der Verlängerung durch Jan Kovar (gelber Helm). Jürgen Staiger/ Keystone (Davos, 14. April 2022)

Der HC Davos wehrte sich tapfer gegen das Ausscheiden, bis 19 Sekunden vor Ende der Partie durfte er auf ein fünftes Spiel in dieser Halbfinalserie hoffen. Doch dann schlugen die bisher so ineffizienten Zuger gnadenlos zu: Grégory Hofmann traf zum 1:1 und rettete sein Team in die Verlängerung. Dort wehrten die Zentralschweizer einen HCD-Angriff ab, fuhren den Gegenstoss. Hofmann zu Jan Kovar, 2:1 für Zug, und dies nach bloss 45 Sekunden. Dies bedeutete das Ende der Serie, ab Ostermontag spielt der EVZ den vierten von möglichen fünf Playoff-Finals seit 2017, diesmal gegen die ZSC Lions. «Wir sind bis zum Schluss ruhig geblieben», fasste Edelstürmer Hofmann zusammen und sagt weiter:

«Bei meinem Puckbesitz wusste ich, das ist die letzte Chance. Und meine Mitspieler machten vor dem Tor einen Riesenjob.»

Diese nahmen nämlich HCD-Goalie Sandro Aeschlimann die Sicht und so konnte Davos das Ausscheiden nicht mehr verhindern.

Davos opfert ausländischen Verteidiger

«Mit dem Mut der Verzweiflung» setzte Christian Wohlwend, der Trainer des HC Davos, diesmal vier ausländische Stürmer ein, um seiner Offensive noch einmal etwas Beine zu machen. Kristian Pospisil, der slowakische Bronzemedaillengewinner von Peking, kam im Viertelfinal gegen Rapperswil-Jona nämlich nur zum Einsatz, weil der schwedische Verteidiger Magnus Nygren gesperrt wurde. Pospisil hauchte dem HCD neues Leben ein und hatte grossen Anteil bei der Wende der Serie vom 0:3 zum 4:3. Trotzdem setzte Wohlwend zu Beginn der Halbfinalserie gegen Zug wiederum auf Nygren. Dieser sei sein «Verteidigungsminister», erklärte er. Im Spiel vier, mit 0:3 wiederum mit dem Rücken zur Wand, verzichtete er hingegen auf Nygren. Es lag bisher nicht an der Defensive der Bündner, dass die Zuger souverän vorne lagen. Acht Gegentore (davon zwei ins leere Tor) sind nicht wirklich viele. Also mussten Tore her.

Die Tore im Video Video: TV24 / Mysports

Der grosse Sturmlauf des Rekordmeisters blieb hingegen aus. Zu gross schien der Respekt vor dem aktuellen Meister Zug, und der hatte wiederum alles im Griff. Kurz vor Ende des Startdrittels tauchte mit Dominik Egli ein Verteidiger erstmals gefährlich vor EVZ-Goalie Leonardo Genoni auf. Egli scheiterte, wie auch nach dem Seitenwechsel die Zuger Jan Kovar (21.), Dario Simion (23.) und Anton Lander (35.). Den Zentralschweizern fehlte die Effizienz im Abschluss, und so war HCD-Goalie Sandro Aeschlimann der gefeierte Mann im ausverkauften Eisstadion. Als EVZ-Verteidiger Dominik Schlumpf gut zwei Minuten vor der zweiten Pause an der Bande hinter dem gegnerischen Tor den Puck verlor, kam Davos zu einem der seltenen Gegenstössen. Dieser wurde durch Thomas Wellinger, auch er ein Verteidiger, erfolgreich abgeschlossen. Der Jubel des Davoser Publikums fiel überschwänglich aus. War das die Wende zu einem weiteren Eishockey-Wunder?

Zuger Chancen zuhauf

Die Zuger Fans, angereist mit sieben Bussen, hofften dies natürlich nicht. Aber sie verzweifelten schier. 38 Mal hatte Zug einen Schuss auf das Davoser Tor abgefeuert. Vergeblich. Auch im Schlussabschnitt hatten die Gäste Pech im Abschluss: Reto Suri traf den Pfosten (45.), dann fasste sich Jérôme Bachofner an die Stirn, als er, optimal von Lander eingesetzt, ebenfalls an Aeschlimann scheiterte. In der 58. Minute fuhr der EVZ einen Konter mit 3 gegen 1, doch auch Marco Müller vergab. Doch dann kam der 39. Schuss, Zug hatte Genoni längst durch einen sechsten Feldspieler ersetzt, und es war Grégory Hofmann, der einen letzten Schuss in Richtung Davoser Gehäuse abgab. Nicht mit brachialer Gewalt, wie so oft, sondern mittels platziertem Handgelenkschuss. 1:1, 19 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. Nun verstummten die Davoser Siegesgesänge, jetzt hatte die Zuger Kurve den Lead. Erstmals in dieser Serie musste eine Verlängerung her. Und diese dauerte nur kurz und beschloss das Davoser Saisonende.

«Ich hatte keine Zweifel, dass wir das Spiel noch gewinnen»

sagte EVZ-Stürmer Reto Suri hinterher. «Auch wenn die Zeit davon lief und wir diesmal ultralang brauchten, um ein Tor zu erzielen. Doch der Glaube war immer da.» So wie er auch da sein wird, wenn es im Final gegen die ZSC Lions geht. «Auf der Heimfahrt müssen wir zunächst die Serie gegen Davos verdauen, aber ab Samstag beschäftigen wir uns dann mit den Zürchern», schloss Suri.

Interviews

EVZ-Verteidiger Claudio Cadonau will auch im Playoff-Final sein Spiel durchziehen Video: PilatusToday

EVZ-Stürmer Gregory Hoffmann schoss das entscheidende Goal Video: PilatusToday

Telegramm

Davos – Zug 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) n. V.

Eisstadion. – 6547 Zuschauer (ausverkauft). – SR Wiegand/Stolc.

Tore: 38. Wellinger (Stransky, Bromé) 1:0. 60. Hofmann (Djoos/Zug ohne Goalie) 1:1. 61. Kovar (Hofmann) 1:2.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Davos, 1-mal 2 Minuten gegen Zug. Davos: Aeschlimann; Jung, Heinen; Wellinger, Dominik Egli; Barandun, Zgraggen; Gärtner; Bromé, Rasmussen, Stransky; Ambühl, Corvi, Wieser; Frehner, Prassl, Schmutz; Pospisil, Nussbaumer, Knak; Canova.

Zug: Genoni; Djoos, Cadonau; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross; Bachofner, Lander, Müller; Hofmann, Kovar, Simion; Herzog, Senteler, Zehnder; Suri, Leuenberger, Allenspach; De Nisco.

Bemerkungen: Zug ohne Martschini (verletzt), Klingberg (überzählig). Ab 58:41 Zug ohne Goalie.

