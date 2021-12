Der EV Zug schlägt den HC Davos auswärts mit 2:1

Eishockey «Der Körpereinsatz und der Wille waren vorhanden»: Der EV Zug schüttelt den Rost ab und besiegt den HC Davos Der EV Zug kompensiert das Fehlen von Abwehrpatron Niklas Hansson und gewinnt auswärts beim HC Davos mit 2:1. Dominik Schlumpf und Sven Senteler heissen die Torschützen. Philipp Zurfluh, Davos Jetzt kommentieren 22.12.2021, 23.39 Uhr

Lino Martschini nahm soeben auf der Spielerbank Platz, er konnte es nicht fassen und bekam von den Teamkameraden aufmunternde Worte und Schulterklopfer gespendet. Der Stürmer schaute ungläubig zum Videowürfel unter dem Stadiondach empor und realisierte, wie Davos-Goalie Sandro Aeschlimann, der die Saison seines Lebens spielt, einen Abschluss des Zugers mit einer Wahnsinnsparade entschärfte. Die Szene in der 29. Minute war nicht die erste Grosschance, die Martschini ungenutzt verstreichen liess. Schon in der 10. Minute als Ex-Zuger Jesse Zgraggen – bereits auf dem Eis liegend – zunächst mit dem Gesicht und im Stile eines Goalies den Puck abwehrte, traf Martschini anschliessend nicht ins leere Tor, sondern nur die Latte.

Er liess mehrere Chancen liegen: Lino Martschini. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Davos, 22. Dezember 2021)

Nach dem Spiel war die Enttäuschung bei Martschini über sein fehlendes Abschlussglück verflogen: «Wenn wir gewinnen, kann ich darüber schmunzeln. Wenn wir verloren hätten, hätte ich mich grün und blau geärgert», meinte er.

Davos schiesst nur 17 Mal auf das Tor

Der 2:1-Sieg des EV Zug war verdient, auch wenn sich die beiden Kontrahenten in einem intensiven Spiel auf Augenhöhe begegneten. Der Meister konnte seine starke Auswärtsbilanz gegen die Davoser weiter verbessern. Er feierte mittlerweile den achten Erfolg in den letzten zehn Gastauftritten im Landwassertal.

Nach der zehntägigen Länderspielpause durfte sich der EV Zug über genügend physische und mentale Frische nicht beklagen. Er konnte sich in aller nötigen Ruhe auf den Gegner einstellen und fokussieren. Ganz im Gegensatz zu den Davosern, die ihr drittes Spiel innert vier Tagen bestritten, heute bei Ajoie den nächsten Ernstkampf vor sich haben und mit dem Spengler Cup in der Altjahreswoche ein kräftezehrendes Mammutprogramm ansteht. Die Stilsicherheit vom ertragreichen Herbst scheint den Bündnern abhandengekommen zu sein. In den letzten beiden Partien kassierten sie elf Gegentore.

Dennoch hatte der EV Zug zu Beginn Mühe, den Tritt zu finden. «Die Meisterschaftspause hat uns gutgetan, doch wir sind etwas eingerostet, den fehlenden Rhythmus konnten wir nicht kaschieren», konstatierte Dan Tangnes. «Ich bin nicht ganz zufrieden, doch meiner Ansicht nach hat die bessere Mannschaft gewonnen», analysierte der Trainer.

Die Tore des Spiels EV Zug – HC Davos. Video: TV24 / Mysports

Gespannt durfte man auf die Defensivleistung sein. Erstmals in dieser Saison musste der Meister auf die Dienste des unbestrittenen Abwehrpatrons Niklas Hansson verzichten. Mit drei Verteidigerpaaren agierend, war der EV Zug bemüht, die HCD-Offensive in die Schranken zu weisen. Nach anfänglichen Unkonzentriertheiten und Fehlzuspielen steigerten sich die Defensivakteure. Ein Blick auf die Schussstatistik beweist Zugs gute Abwehrarbeit. Nur 17 Schüsse musste Leonardo Genoni parieren. «Spieler wie Schlumpf, Kreis und Djoos haben ihre Verantwortung wahrgenommen und Leistung gezeigt», bilanzierte der Coach.

Tangnes: «Wir möchten uns beschenken»

Gegen die stärkste Waffe der Davoser – das Konterspiel – hatten die Zuger ein gutes Gegenmittel zur Hand, in dem sie nicht ins offene Messer liefen und in den Zweikämpfen dagegenhielten. Martschini erklärt:

«Der Körpereinsatz und der Wille zum Sieg waren vorhanden. Daran müssen wir anknüpfen»

Für einmal sorgte nicht Jan Kovar für einen spielerischen Zungenschnalzer. Der Topskorer blieb erstmals seit acht Spielen ohne Tor und Assist. Dafür legte Yannick Zehnder mit einem punktgenauen Backhand-Pass auf Linienpartner Sven Senteler auf, der Aeschlimman keine Abwehrchance liess. Sentelers Tor war gleichbedeutend mit der 2:1-Führung, nachdem Dominik Schlumpf zuvor mit einem präzisen Schuss die Führung des HCD ausgeglichen hatte.

Zum Jahresabschluss will sich der EVZ am Donnerstag in der Bossard-Arena gegen Genf mit einem Sieg in die Weihnachtspause verabschieden. Tangnes: «Wir wollen uns beschenken. Es gibt nichts Schöneres, als sich mit drei Punkten bei den Fans für die grosse Unterstützung zu bedanken.»

Davos – Zug 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Eisstadion. – 4400 Zuschauer. – SR Piechaczek/Urban (AUT), Schlegel/Kehrli.

Tore: 12. Dominik Egli (Chris Egli, Schmutz) 1:0. 26. Schlumpf 1:1. 36. Senteler (Zehnder) 1:2.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Davos, 2-mal 2 Minuten gegen Zug.

Davos: Aeschlimann; Nygren, Jung; Egli, Wellinger; Stoop, Zgraggen; Barandun; Stransky, Rasmussen, Pospisil; Wieser Marc, Corvi, Ambühl; Schmutz, Egli, Canova; Hammerer, Prassl, Russo.

Zug: Genoni; Schlumpf, Djoos; Wüthich, Gross; Cadonau, Kreis; Klingberg, Lander, Bachofner; Zehnder, Senteler, Herzog; Martschini, Kovar, Müller; Suri, Leuenberger, De Nisco.

Bemerkungen: Zug ohne Stadler, Hansson, Hollenstein, Simion (alle verletzt); Allenspach, Hofer (beide U20 WM).

