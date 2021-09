EV Zug: Samuel Kreis startet selbstbewusst in die neue Saison

Eishockey Der Respekt fährt mit – die Pässe von Samuel Kreis sollen die EVZ-Stürmer füttern Beim EHC Biel hat sich Samuel Kreis den Status als Leistungsträger erarbeitet. Der EV Zug hat den 27-Jährigen «gluschtig» gemacht. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 01.09.2021, 13.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verteidiger Samuel Kreis startet selbstbewusst in die neue Saison. Bild: Matthias Jurt (Cham, 17. August 2021)

Am 10. September, am zweiten Spieltag der National League, hegt der SC Bern nach dem Aus letzte Saison im Playoff-Viertelfinal Revanchegelüste. Er will dem amtierenden Meister das Leben so schwer wie möglich machen. Im Rücken: möglicherweise 17'000 euphorisierte Fans, die ihre Mannschaft nach vorne peitschen. Der Eishockeyklub mit der grössten Stehrampe der Welt, eine schwarz-gelb-rote Wand. Samuel Kreis steht als Kind und Jugendlicher auch im Fanblock. Mittendrin statt nur dabei. Und als Spieler? Von den Novizen bis zu den Profis: Nach fast 400 Spielen und mehreren Titeln geht das Kapitel für den heute 27-Jährigen in der Hauptstadt im Jahr 2017 zu Ende. Die sportliche Entwicklung zeigt nach unten.

Der Bärner Giel aus Burgdorf nimmt einen neuen Anlauf im Seeland beim EHC Biel. Dort kann sich der spielstarke Verteidiger auf Anhieb entfalten. «Ich brauche das Vertrauen des Trainers», sagt Kreis und schiebt nach: «mehr als andere Spieler.»

Der EV Zug hat ihn«gluschtig» gemacht

Kreis ist ein ruhiger Typ, wählt seine Worte mit Bedacht. Grosse Reden überlässt er anderen. Dennoch hat er bei Biel eine Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht. Er hat sich nicht nur zu einem Top-4-Verteidiger hochgearbeitet, bekam viel Eiszeit und war eine wichtige Stütze im Unterzahlspiel. Er habe auch gelernt, «Verantwortung neben dem Eis zu übernehmen und vor Problemen nicht davonzurennen». Konkret: «Ich stehe auf, wenn mir etwas nicht passt.» Die konstanten Leistungen in der Liga blieben auch Nati-Trainer Patrick Fischer nicht verborgen. Kreis ist Teil des erweiterten Kaders.

Der sportliche Aufstieg ist die eine Seite. Kreis benennt auch dunkle Momente. Geplagt von mehreren Gehirnerschütterungen habe er gelernt, mit solchen Situation umzugehen und bei Begleiterscheinungen wie Kopf- und Nackenschmerzen, Konzentrationsschwächen und Schwindelgefühl «auf den Körper zu hören». Die latente Gefahr sei nun mal bei jedem Spiel da, so Kreis. Sein Rezept: «nicht zu viel nachdenken und positiv bleiben.»

Schon zu Beginn der letzten Saison fasste er den Entschluss, sich aus Biel zu verabschieden. Er sehnte sich nach einer neuen Herausforderung. «Der EV Zug hat früh Interesse signalisiert. Das hat mich geehrt und sofort ‹gluschtig› gemacht. Jetzt bin ich auch schon 27-jährig. Wenn nicht jetzt, wann dann?»

Mit schnellen und präzisen Pässen aus der Defensivzone will Kreis die Stürmer lancieren und seinen Beitrag zu einem geradlinigen Offensivspiel beitragen. «Das Rüstzeug habe ich. Nun muss ich es richtig einsetzen.» Warum nicht schon in einer Woche in der Postfinance-Arena, womit die Berner Fans verstummen würden?