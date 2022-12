EV Zug verliert auswärts gegen SC Bern 3:7

Eishockey «Der SC Bern war gieriger und entschlossener» – der EV Zug defensiv nicht konkurrenzfähig Bern zaubert, Zug patzt: Bei der 3:7-Niederlage gibt der EV Zug eine schlechte Figur ab. Kommt bald Verstärkung für die Abwehr? Philipp Zurfluh, Bern Jetzt kommentieren 09.12.2022, 23.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Konsternierte Zuger (von links): Dominik Schlumpf, Justin Abdelkader, Rémi Vogel und Leonardo Genoni. Bild: Peter Schneider / Keystone (Bern, 9. Dezember 2022)

Der leere Blick von Dan Tangnes ging nach oben, hoch zum Videowürfel, der unter dem Hallendach der Postfinance-Arena thront. Was er dort sah, drückte mächtig auf sein Gemüt. 3:7-Niederlage. Eine Zahl des Grauens. Sieben Gegentore, so viele wie noch nie in dieser Saison.

Video: MySports

Die Schlusssirene erlöste den Coach von den Qualen. «Es ist bitter, so zu verlieren. Der Gegner war gieriger und entschlossener. Das müssen wir uns ankreiden.» Auch bei Samuel Kreis sass der Frust tief:

«Wir haben gut begonnen und danach den Faden verloren.»

SCB-Stürmer Noah Fuss richtete im klubeigenen Matchprogramm folgende Worte ans Publikum: «Wenn du gegen Zug spielst, weisst du: Es wird hart – und bist du nicht bereit, holst du auch nichts.» Der SC Bern war gewillt, den Kampf anzunehmen, bot teilweise offensives Spass-Hockey und begeisterte die über 14'000 Fans mit dem dritten Sieg in Serie. Dabei hatte Neo-Coach Toni Söderholm mit vier Niederlagen in sieben Spielen keinen Einstand nach Mass. Der SCB zeigte sich an diesem Abend als Meister der Effizienz. Fast jeder fünfte Schuss landete in den Tormaschen. Beeindruckend war, wie rasant, präzise und damit effizient die Berner bei ihren Angriffen aus der Zone kamen.

Schwächstes Team in Unterzahl

Doch die Zuger machten es dem Konkurrenten auch viel zu einfach. «In vielen Phasen des Spiels waren wir zu wenig konsequent. Deshalb haben wir den Sieg nicht verdient», äussert sich Reto Suri selbstkritisch. Der EV Zug holte in dieser Saison in fremden Stadien mehr Punkte (1,7) als daheim (1,5). Die letzten fünf Auswärtsspiele konnte er allesamt gewinnen. Ein schlechtes Omen für den SC Bern? Hätte man meinen können.

Die liederliche EVZ-Defensivleistung der Seinen kommentierte Tangnes so: «Es fehlen Gewohnheiten, die uns in den letzten beiden Jahren so stark machten. Diese müssen wir unbedingt wieder aufs Eis bringen.» Drei der sieben Tore erzielte das Heimteam in Überzahl mit wunderschönen Kombinationen. «Auch in Unterzahl spielten wir klar unter unserem Niveau. In der letzten Saison hatten wir im Boxplay einen Spitzenwert, jetzt funktioniert einiges nicht. Da müssen wir über die Bücher.» Zug weist die schwächste Unterzahl-Statistik auf.

Kein Vorbeikommen für EVZ-Verteidiger Christian Djoos (rechts), Berns Stürmer Joshua Fahrni markiert Präsenz. Bild: Claudio De Capitani / Freshfocus (Bern, 9. Dezember 2022)

Die momentane Situation beim EV Zug zeigt auch klar auf: In der Defensive muss Verstärkung her. Nach dem langen verletzungsbedingten Ausfall von Verteidiger Niklas Hansson versucht Reto Kläy Ersatz zu finden. Der Sportchef ist derzeit in Nordamerika unterwegs. Es ist wahrscheinlich, dass Kläy in Bälde eine Verstärkung präsentieren kann. «Wenn ich Glück habe, kann ich einen im Handgepäck mitnehmen», scherzt der Sportchef.

Jetzt warten ausgeruhte Davoser

Zu Beginn des Spiels wusste der EV Zug zu gefallen. Der Puck zirkulierte flüssig durch die Reihen. Aber dem Heimteam gelang an diesem Abend fast alles. Kurz vor Ende des Startdrittels schaltete der SC Bern zweimal schnell um, spielte «tic-tac-toe» und führte nach zwei Toren innerhalb von 52 Sekunden mit 2:0. Beide Male machte es der EV Zug dem Gegner zu einfach und offenbarte grosse Schwächen bei der Rückwärtsbewegung. Auch im zweiten Drittel zeigten sich grösste Mängel in der defensiven Abstimmung. Aufkeimende Hoffnung nach dem 1:3-Anschluss durch Brian O’Neill war bereits nach wenigen Minuten verflogen. Offensiv fehlte den Gästen die Durchschlagskraft. Der Slot blieb oft verwaist.

Am Samstagabend muss der EV Zug gegen den HC Davos, der seit Sonntag spielfrei ist, seine Energiereserven anzapfen. Ein Reaktion ist gefordert. Ansonsten dürften wieder Gefühle wie Enttäuschung und Frust dominieren.

Bern – Zug 7:3 (2:0, 3:2, 2:1) Postfinance-Arena. – 14 128 Zuschauende. – SR Dipietro/Lemelin.



Strafen: je 5-mal 2 Minuten.



Tore: 19. Baumgartner (Ennis, Fuss) 1:0. 20. Lindberg (Goloubef, Vermin) 2:0. 25. Lindberg (Vermin, Gerber) 3:0. 29. O’Neill (Martschini, Cehlarik) 3:1. 31. Sceviour (Lindberg, Ennis; Ausschluss Kreis) 4:1. 36. Sceviour (Ritzmann) 5:1. 39. Djoos (Ausschluss Lindberg) 5:2. 43. Ennis (DiDomenico, Untersander; Ausschluss Hausheer) 6:2. 44. Kovar 6:3. 56. Ennis (Sceviour, Untersander; bei 5 gegen 3) 7:3.



Bern: Wüthrich; Colin Gerber, Untersander; Zgraggen, Loeffel; Beat Gerber, Goloubef; Pinana; Scherwey, Bader, DiDomenico; Moser, Lindberg, Vermin; Ritzmann, Sceviour, Fahrni; Ennis, Baumgartner, Fuss.



Zug: Genoni; Stadler, Djoos; Vogel, Geisser; Kreis, Schlumpf; Hausheer; Hofmann, Kovar, Simion; Cehlarik, O’Neill, Martschini; Herzog, Senteler, Zehnder; Suri, Leuenberger, Abdelkader; Allenspach.



Bemerkungen: Zug ohne Hansson, Klingberg, Hollenstein, Gross (verletzt), Nussbaumer (krank).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen