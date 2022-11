Der EV Zug kann ein Frauenteam in der zweithöchsten Liga stellen

Eishockey Der Weg ist frei für ein EVZ-Frauenteam – doch es muss den Umweg über die zweithöchste Liga machen Neue Mannschaften aus National League- oder Swiss League-Organisationen können im Schweizer Frauen-Eishockey künftig direkt in die zweitoberste Liga einsteigen. Philipp Zurfluh 27.11.2022, 12.15 Uhr

Nun herrscht Klarheit. Der EV Zug kann ab nächster Saison ein Team in der Swiss Women’s Hockey League B (SWHL-B) stellen – der zweithöchsten Frauenliga in der Schweiz. Im Rahmen einer Sitzung am Samstag in Wangen an der Aare hat dies das 13-köpfige Koordinationsgremium beschlossen. Am Schluss überzeugte der Antrag der Geschäftsleitung von Swiss Ice Hockey. Die Mitglieder des Koordinationsgremiums stimmten ihm mit sieben zu fünf Stimmen zu. «Die Vor- und Nachteile eines Einstiegs neuer Mannschaften in die oberste beziehungsweise zweitoberste Liga wurden eingehend diskutiert», heisst es in einer Mitteilung von Swiss Ice Hockey.

Am Schluss überzeugte der Antrag der Geschäftsleitung von Swiss Ice Hockey, weil er «die nachhaltige Strategie zur Förderung des Mädchen- und Frauen-Eishockeys konsequent verfolgt und vollumfänglich unterstützt». Paolo Angeloni, Direktor League und Cup, sagt: «Ich freue mich über diesen Entscheid. Der Einstieg in die zweithöchste Liga berücksichtigt die Bedürfnisse der Ligen, der verschiedenen Mannschaften und der National Teams am besten.»

Der EV Zug strebte eigentlich ab nächster Saison einen Platz in der höchsten Frauenliga an. EVZ-CEO Patrick Lengwiler präsentierte das Konzept im April einigen Verbandsfunktionären. Er hoffte bis Ende August auf einen Bescheid, um vorwärtszumachen – und wurde von Entscheidungsträgern des Verbandes immer wieder auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet.

Lengwiler will Fraueneishockey als Leistungssport etablieren

Nun ist klar: Ein Direkteinstieg in die oberste Liga ist nicht möglich, sondern muss über den sportlichen Weg – Aufstieg von der zweithöchsten in die höchste Liga – erfolgen. Der EV Zug wollte mit der grossen Kelle anrichten. Sein Projekt sprengt alle bisherigen Dimensionen im Fraueneishockey. Ein Vergleich: Der EVZ sieht ein ähnliches Budget wie früher beim Farmteam der Männer vor. Es dürfte um ein Vielfaches höher sein, als diejenigen der anderen Equipen in der obersten Frauen-Liga. Lengwiler will Fraueneishockey als Leistungssport etablieren.

Neben Investitionen in den Nachwuchs soll ein neues Frauenteam als Leuchtturm und Vorbild für die Mädchen dienen. Bei Lengwiler, der Mann mit den visionären Plänen, ist die Enttäuschung gross. Er will den Entscheid des Koordinationsgremiums vorerst nicht kommentieren und wird die neue Ausgangslage neu beurteilen.

Daniela Diaz: «Das wäre eine Revolution»

Zugs Visionen genossen prominente Unterstützung. In einem Interview mit dieser Zeitung hat sich Daniela Diaz, frühere Trainerin und Leiterin des Frauennationalteams, dafür starkgemacht. «Kann das Vorhaben in die Praxis umgesetzt werden, wäre das eine Revolution und würde das Fraueneishockey hinsichtlich der Professionalisierung einen grossen Schritt nach vorne bringen.»

Mit Nationalspielerin Lara Stalder, die noch beim schwedischen Klub Brynäs unter Vertrag steht und Teilzeit beim EV Zug im Bereich Nachhaltigkeit arbeitet, hat sich vor ein paar Wochen klar positioniert: «Ich wäre bereit und würde mich sehr freuen, beim EVZ die Frauenentwicklung zu unterstützen und dort zu spielen.»

Bei einigen Klubs aus der Women’s League wurde allerdings Zugs Vorpreschen sehr kritisch beäugt. Hinter vorgehaltener Hand war von einem «Gratisplatz» die Rede. «Sie haben jahrelang nichts für die Frauenförderung im Eishockey getan und jetzt rühren sie mit der grossen Kelle an. Das Problem, dass es zu wenige Spielerinnen gibt, wird damit nicht gelöst», steht die Meinung einer Sportchefin sinnbildlich für die Skepsis. Wie der EV Zug mit der neuen Ausgangslage umgeht, wird sich weisen.