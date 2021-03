EISHOCKEY «Die 100-Punkte-Marke ist fällig»: Der EV Zug nimmt gegen Ambri den klubeigenen Rekord ins Visier Zehn Spiele in 18 Tagen: Dem Tabellenführer steht nach der Quarantäne ein kräftezehrendes Restprogramm bevor. Am Freitag strebt er gegen Ambri den zehnten Sieg in Serie an. Der 19-jährige Valentin Hofer steht vor seinem Debüt. Philipp Zurfluh 18.03.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heute peilen die Zuger (Jan Kovar, links) gegen Ambri-Piotta (Daniele Grassi) die nächsten drei Punkte an. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 2. März 2021)

Der EV Zug ist «grün». Im Eishockey symbolisiert die Farbe etwas Gutes. Sie bedeutet: qualifiziert für die Playoffs. Die Nutzer des «Teletext» und der gleichnamigen Handy-Applikation, die sich bei Eishockeyfans immer noch grosser Beliebtheit erfreuen, wissen Bescheid. Seit dem 33. Saisonsieg vor zehn Tagen gegen den SC Bern ist der EV Zug mit grüner Farbe eingefärbt und steht damit als erster Playoff-Teilnehmer fest.

Die Zentralschweizer reihen Sieg an Sieg, es sind mittlerweile neun am Stück. Und das, obwohl sie in den letzten Partien ohne den Mannschaftsführer und besten Verteidiger Raphael Diaz und den torgefährlichen Stürmer Grégory Hofmann auskommen mussten. Heute peilt der EV Zug gegen Ambri-Piotta den nächsten Erfolg an. Mit bislang 98 Punkten hat der EVZ den klubeigenen Rekord aus den Saisons 2009/10 und 2011/12 bereits eingestellt.

Seit Mittwoch wieder Mannschaftstrainings

«Wir wollen nach 52 Spielen unbedingt an erster Stelle stehen», sagt der wiedererstarkte Flügel Lino Martschini. Auch wenn Zug während eines Spiels immer wieder Schwächephasen durchlebt, ist die Siegquote bestechend. «Wir sind nie zufrieden, streben immer nach mehr. Das macht uns stark», so Martschinis Kurzanalyse.

«Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen. Alle sind hungrig auf die Playoffs, und gegen Ambri ist die 100-Punkte-Marke fällig.»

Ende letzter Woche wurden die Zuger jäh ausgebremst. Nicht von einem Gegner, sondern von Corona-Infektionen bei zwei Spielern. Alle Akteure, die ans Auswärtsspiel nach Bern gereist waren, begaben sich in Quarantäne. Doch lange mussten sie zu Hause nicht ausharren. Von Montag bis Mittwoch durften die Profis die Räumlichkeiten des Leistungssportzentrums OYM in Cham für Einzeltrainings benutzen. Am Mittwochabend wurde nach negativen PCR-Tests schon wieder gemeinsam trainiert. Wie bereits bei der letzten Mannschaftsquarantäne im vergangenen November konnte Sportchef Reto Kläy auf ein raffiniertes Konzept zurückgreifen. Kläy musste es quasi nur aus der Schublade ziehen, leicht anpassen und dem Kantonsarzt zur Genehmigung unterbreiten.

Essen und schlafen in Einzelzimmern

Die Trainingswoche mit bis zu vier Einheiten pro Tag sei kein Zuckerschlecken gewesen, erklärt Lino Martschini. «Wir haben intensiv trainiert.» Den Spielern sei bewusst, welches Privileg sie hätten. «Das OYM bietet uns diese einzigartige Trainingsmöglichkeit. Für uns wurde ein grosser Effort geleistet.» Und Goalie Leonardo Genoni ergänzt:

«Es war eine Art Mini-Trainingslager. Mit dem Unterschied, dass sich die Wege der Spieler nicht kreuzen durften und wir aneinander vorbeigelebt haben.»

Von A bis Z war alles minutiös durchgeplant, nichts wurde dem Zufall überlassen. Alle übernachteten in Einzelzimmern, die Mahlzeiten wurden auf die Zimmer gebracht.

Vier Academy-Spieler im Aufgebot

Den Leader plagen nach wie vor Verletzungssorgen. Neben den beiden infizierten Spielern, die bis am Wochenende zu Hause verweilen müssen, fallen die verletzten Raphael Diaz, Grégory Hofmann, Calvin Thürkauf, Dario Wüthrich und Luca Hollenstein weiterhin aus. Zurück auf dem Matchblatt ist Jesse Zgraggen. Aufgrund der Absenzen beruft Trainer Dan Tangnes einige Academy-Spieler in den Kader. So werden gegen Ambri Dario Sidler (17), Arno Nussbaumer (18), Dario Allenspach (18) und Valentin Hofer (19) im Aufgebot stehen. Für Stürmer Hofer ist es die Premiere in der National League. Zwischen Weihnachten und Neujahr war er Teil der U20-Nationalmannschaft an der WM in Kanada.

Ambri, ZSC Lions, Fribourg, Genf, SCL Tigers: Das Programm mit fünf Partien in den nächsten acht Tagen hat es in sich. Bis zu den Playoffs bereitet Zug zehn Spiele in 18 Tagen. Martschini: «Wir sind motiviert und freuen uns auf den Schlussspurt.»