EVZ: Ted Suihkonen soll Nachwuchs an National League heranführen

Eishockey «Die jungen Spieler müssen lernen, sich selber einzuschätzen» Ted Suihkonen ist im EVZ der Bessermacher aus der Kälte Ted Suihkonen soll den EVZ-Nachwuchs an die National League heranführen. Auch die Coaches profitieren vom Wissen des 45-Jährigen. Marco Morosoli 14.09.2022, 05.00 Uhr

Ted Suihkonen bringt viel Know-how mit. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 2. September 2022)

Der schwedisch-amerikanische Doppelbürger Ted Suihkonen ist sich Kälte ausserhalb von Eisrinks gewohnt. Der neue EVZ-­Eishockeylehrer wuchs in Duluth (US-Bundesstaat Minnesota) auf. In der Stadt am Lake Superior ist eine Temperatur von 25 Grad im Juli schon fast Tagesrekord. Im Winter gibt es selten Plusgrade.

Im russischen Jaroslavl, wo ­Suihkonen in den fünf Jahre vor dem EVZ-Engagement wirkte, herrschten ebenfalls eisige Verhältnisse. In der nordöstlich von Moskau liegenden Stadt sei noch die Sprachbarriere hinzugekommen. Der 45-Jährige erzählt, dass im Osten «unsere zwei Kinder den Job des Dolmetschers übernommen haben». Seine Tochter (16) kenne schon fünf Sprachen. Bald spricht der Suihkonen-Nachwuchs auch Schweizerdeutsch, denn Suihkonens Sohn Mikko (9) macht im EVZ-Nachwuchs bei der U11-Equipe mit. In deren Garderobe ist Englisch kaum mehrheitsfähig.

Mikkos Vater übernahm beim aktuellen Meister EV Zug eine Aufgabe, die nur verbal einfach tönt: den Nachwuchs nach dem Wegfall des Swiss-League-Teams besser machen.

Als «Head of Development» ist er generell für die Weiterentwicklung des Nachwuchses zuständig. Das sei kein Bürojob, hat der EVZ-Sportchef Reto Kläy die Vorgaben für Suihkonen im Vorfeld definiert. Bereits nach einem Monat sieht der erfahrene Eishockeylehrer schon «Fortschritte». Aktuell steht er vor allem mit der U20-Elit und der U17-Elit auf dem Eis. Aber auch die jüngeren Teams des Nachwuchses der EVZ-Organisation können vom Fachwissen von Ted Suihkonen profitieren.

Auch die Coaches profitieren von Suihkonens Wissen

Interessant ist, dass er sich nicht nur um Spieler, sondern auch um deren Coaches kümmert. Letztlich soll ja auch dieses Personal das ­Suihkonen-Credo verinnerlichen und im Alltag anwenden.

Der schwedisch geprägte Nordamerikaner will aber nicht, dass die Spieler im Training einfach nur herumjagen. Vielmehr will er, dass jeder im Training, wie auch im Spiel, clever agiert. Er dürfe nie vergessen, dass er ohne die Unterstützung seiner Mitspieler ein Nichts ist. Er nennt hier den schwedischen Ausdruck: «Jag är för laget.» Zu Deutsch etwa: «Ich bin für das Team da.» Um diese Aussage noch zu untermauern, fügt Ted Suihkonen hinzu:

«Das Symbol auf dem vorderen Teil deines Dresses ist viel wichtiger als der Name auf der Rückseite.»

Den Platz im Team erreichen die Spieler nur, wenn sie bereit sind, den Wettbewerb auf dem Eis anzunehmen. Diesbezüglich traf er in Zug auf paradiesische Zustände: Hier gäbe es neun Spieler des Jahrgangs 2013. In Jaroslawl gäbe es für jeden Platz im Team eine sehr grosse Konkurrenz. Das sporne jeden Einzelnen an.

Im Vorbeigehen sagt Suihkonen noch, dass in Russland bei 18 Spielern fünf NHL-Drafts herausschauen. Beim EVZ dürften die Glocken noch nicht in dieser Höhe hängen. Eine Angelegenheit, die dem Eishockeylehrer sehr wichtig ist: «Die jungen Spieler müssen lernen, sich selber einzuschätzen.»

Ein guter Schuss macht noch keinen guten Eishockeyspieler

Es erstaunt auch, welcher Faktor Ted Suihkonen für die Spielerentwicklung der herausragende ist. Auf Twitter schreibt er: «Es ist der Mensch zwischen den Ohren, der gute und schlechte Eishockeyspieler voneinander trennt.» Gut Schlittschuh laufen, eine perfekte Handhabung des Stocks und einen Schuss, wie kein anderer zu haben, bringe, so Suihkonen, hingegen keinen Erfolg.

Auf einen Nenner gebracht: ­Alles beginnt mit dem Denken. Der eine oder andere EVZ-Nachwuchsspieler dürfte sich ob dieser Ausrichtung die Augen reiben. Aber eigentlich ist es ganz einfach: Alles ist Kopfsache.

