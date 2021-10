EV Zug Goalie Hollenstein blickt auf die perfekte Woche zurück

Eishockey Die perfekte Woche von Goalie Hollenstein – aber es droht der nächste verletzungsbedingte Ausfall Fünfter Sieg in Serie: Der EV Zug demonstriert seine Heimstärke und bezwingt den HC Ambri-Piotta mit 2:0. Sven Leuenberger scheiden nach einem Check im ersten Drittel aus. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 29.10.2021, 23.40 Uhr

EVZ-Goalie Luca Hollenstein (links) wehrt gegen Ambri-Piotta 32 Schüsse ab. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Zug, 29. Oktober 2021)

Als die EVZ-Fans seinen Namen skandierten, machte sich Luca Hollenstein auf zu einer Ehrenrunde. Der Goalie liess sich gebührend feiern. Zu Recht: Es war der verdiente Applaus, nachdem er alle 32 Schüsse pariert hatte. Der 21-Jährige war Herr der Lage. Dabei war es alles andere als einfach, die Konzentration während der 60 Minuten hochzuhalten. Denn Ambri deckte Hollenstein nicht im Minutentakt mit Schüssen ein. Die Tessiner brachten sich dank solidarischer Verteidigungsarbeit des Heimteams selten in gute Abschlusspositionen.

Mit der starken Leistung vergangenen Samstag in Lugano (92 Prozent Abwehrquote), dem Treuebekenntnis zum EV Zug bis 2024, rundete der Torhüter mit dem «Zu Null»-Erfolg eine für ihn perfekte Woche ab. «Sie ist noch nicht zu Ende, am Samstag müssen wir nach Fribourg», schmunzelte der 21-Jährige und blickte bereits auf das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten.

«Ich hoffe, dass wir mit drei Punkten heimkommen.»

Den Gegner müde gearbeitet

Für Hollenstein war es der zweite Shutout seiner Karriere – für den EV Zug der fünfte Sieg in Serie. «Ambri spielt immer mit viel Energie und Leidenschaft. Wir mussten den Gegner müde arbeiten, das ist gelungen», lautete das positive Fazit von Trainer Dan Tangnes. Zug dominierte das Spiel weitgehend. Das 1:0 durch Anton Lander kurz nach Spielmitte war überfällig. Nachdem Johnny Kneubuehler in der 36. Minute nur den Pfosten traf, schoss Lino Martschini den EVZ im Gegenzug mit 2:0 in Front.

Elias Bianchi (Mitte) und Torhüter Damiano Ciaccio wehren sich gegen den heranbrausenden Zuger Verteidiger Nico Gross. Patrick Straub / Freshfocus

Der EV Zug demonstrierte erneut seine Heimstärke. Denn viele Monate sind ins Land gezogen, seit er in einem Spiel der Regular Season ohne Zähler blieb. Zuletzt war das Mitte März 2021 gegen die ZSC Lions der Fall. Danach haben die Zuger saisonübergreifend bereits 13 Spiele am Stück gepunktet.

Tangnes ist erleichtert, dass die Liste der Abwesenden um ein paar Namen kleiner geworden ist. Jan Kovar, Fabrice Herzog, Anton Lander und Reto Suri fügten sich gegen die Leventiner nahtlos ins Mannschaftsgefüge ein.

«Sie benötigen noch Zeit, um wieder in alter Frische agieren zu können.»

Nach dem verletzungsbedingten Aus von Dario Simion im Lausanne-Spiel, musste das Team zwischenzeitlich ohne sieben Stammspieler auskommen. Doch die Zuger haben in meisterlicher Manier der dünnen Personaldecke getrotzt. Aufgrund des Lazaretts mussten jedoch gegen Lausanne die besten Kräfte forciert werden. Marco Müller, unermüdlicher Kämpfer und Antreiber, kam beispielsweise in Lausanne auf über 26 (!) Minuten Eiszeit. So viele Minuten für einen Stürmer in einem Qualispiel hat es unter der Ägide von Tangnes nie gegeben. Gegen Ambri konnte der Coach die Eiszeiten wieder gleichmässiger auf die vier Sturmlinien verteilen.

Zugs Anton Lander (rechts) erzielt das 1:0. Goalie Ciaccio und Peter Regin haben das Nachsehen. Philipp Schmidli / Keystone

Leuenbergers Abend endet früh

Sorgen bereitet Tangnes eine unschöne Szene im ersten Drittel. Sven Leuenberger wurde von Tobias Fohrler regelwidrig in die Bande befördert. «Hoffentlich bleibt er von einer schlimmen Verletzung verschont», meinte Tangnes. Als «never ending story» beschrieb der Coach die Verletzten-Misere. Doch er will kein Trübsal blasen. Denn er weiss: Zug hat zuletzt eindrücklich bewiesen, dass ihn so schnell nichts aus der Bahn wirft.

Zug – Ambri-Piotta 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Bossard-Arena. – 6903 Zuschauer. – SR Hürlimann/Stricker.



Tore: 32. Lander (Bachofner, Djoos) 1:0. 36. Martschini (Kovar) 2:0.



Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Zug; 6-mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.



Zug: Hollenstein; Stadler, Hansson; Gross, Schlumpf; Djoos, Kreis; Cadonau; Suri, Kovar, Martschini; Bachofner, Lander, Klingberg; Herzog, Müller, Allenspach; De Nisco, Leuenberger, Hofer.



Ambri-Piotta: Ciaccio; Isacco Dotti, Fora; Fischer, Hietanen; Zaccheo Dotti, Fohrler; Pezzullo, Hächler; D’Agostini, Regin, Kozun; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, Grassi, Pestoni; Bianchi, Kostner, Trisconi.



Bemerkungen: Zug ohne Zehnder, Simion, Senteler (verletzt), Wüthrich (krank).