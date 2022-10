Der HC Lugano demütigt den EV Zug mit 6:1.

Eishockey «Die Spieler sind gefangen in ihren Gedanken»: Diese blutleere EVZ-Leistung gibt zu denken Der krisengeschüttelte HC Lugano demütigt den EV Zug gleich mit 6:1. Für Goalie Genoni endet der Abend bereits nach 14 Minuten. Philipp Zurfluh, Lugano Jetzt kommentieren 18.10.2022, 23.49 Uhr

EVZ-Trainer Dan Tangnes richtet klare Worte an seine Spieler. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus (Lugano, 18. Oktober 2022

«Es war ein schrecklicher Start», redete EVZ-Trainer Dan Tangnes nicht um den heissen Brei herum. Der Mann, der seine Spielanalysen meist mit diplomatischen Aussagen würzt, war bedient, während die Lugano-Tifosi in der Curva Nord erstmals seit dem ersten Spieltag wieder einen Sieg ihrer Mannschaft zelebrieren konnten. Tangnes hätte allen Grund dazu gehabt, aus der Haut zu fahren, doch er entschied sich, nüchtern aber bestimmt das Spiel zu analysieren. «Kassieren wir ein Gegentor, beginnen wir zu zittern und können nicht reagieren. Es liegt an mir, die Gruppe wieder zu einer funktionierenden Einheit zu formen.»

1:6-Niederlage – das sitzt. Der Tiefpunkt in dieser Saison? Stürmer Sven Senteler stellt dies nicht in Abrede: «Eine schwache Leistung, für mich ist das unerklärlich.» Es ist nicht nur das Resultat, das für rauchende Köpfe sorgt. Die Art und Weise, wie sich der EV Zug zum Schluss von den Luganesi vorführen liess, gibt zu denken. Notabene gegen eine Mannschaft, die nach dem 1:6 gegen die SCL Tigers am Tiefpunkt angelangt war.

Zuger Kaltstart – Lugano führt 2:0 nach fünf Minuten

Nach 13 Minuten und dem dritten Lugano-Tor musste Goalie Leonardo Genoni bereits seinen Platz räumen. Man kann nicht von «faulen Eiern» sprechen, doch zwei der drei Treffer sind in die Kategorie «haltbar» einzuordnen. In seinem 154. National-League-Spiel in Diensten des EV Zug musste der siebenfache Meistertorhüter erst zum zweiten Mal frühzeitig sein Tor räumen. Auch drei Gegentore in den ersten 20 Minuten haben beim EV Zug Seltenheitswert – zuletzt passierte dies vor knapp elf Monaten. Zug sammelte Strafen, statt eine Aufholjagd zu starten.

Obwohl sich die Zentralschweizer in der zweiten Minute die erste Top-Chance der Partie notieren liessen, hatte sich das Unheil bereits früh angekündigt. Sven Leuenberger fasste eine Strafe, die Brett Connolly nach einer unübersichtlichen Situation vor dem Tor in der 5. Minute zur Führung ausnutzte. 80 Sekunden später liess sich Zugs Livio Stadler von Marco Zanetti vernaschen. Dieser legte quer auf Yves Stoffel, der einfaches Spiel hatte – 2:0 für die Tessiner.

Steht neu an der Bande des HC Lugano: Assistenztrainer Matti Alatalo. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus (Lugano, 18. Oktober 2022)

Vater-Sohn-Konstellation: Lugano-Sportchef ist überzeugt

Am Dienstagmittag liess die Meldung aufhorchen, dass Matti Alatalo, der Vater von Lugano-Verteidiger Santeri Alatalo, vom HC Lugano als Assistenztrainer verpflichtet wurde. Sportchef Hnat Domenichelli glaubt nicht, dass diese Konstellation das Klima innerhalb des Teams vergiften könnte: «Diese Situation ist speziell, doch ich bin überzeugt, dass es eine gute Lösung ist. Die beiden ticken ähnlich. Auf dieser Basis kann man gut arbeiten.» Der EV Zug beschäftigt sich derzeit mit anderen Baustellen. Fehlendes Durchsetzungsvermögen ist das eine, doch wo waren Attribute wie Kampf, Wille, Leidenschaft, die man voraussetzen darf? «Viele Spieler sind weit von ihrem Potenzial entfernt. Jeder ist mit sich selber beschäftigt und momentan nicht fähig, den Nebenmann zu unterstützen. Die Spieler sind gefangen in ihren Gedanken», analysierte Tangnes.

Bereits der Sieg gegen die Lakers war eher eine Mogelpackung, statt ein Turnaround. Die exzellent bestückte EVZ-Offensive? Sie enttäuschte auf ganzer Linie. Grégory Hofmann? Er tänzelte mit dem Puck und spielte für die Galerie. Man könnte die Liste an Spielern beliebig erweitern. Senteler sagte enttäuscht:

«So macht es keinen Spass. Wir müssen über die Bücher.»

Ein bitterer Abend, den der EVZ aufarbeiten muss. Tangnes ist bewusst: «Die Zeit drängt.» Dem ist nichts hinzuzufügen.

Lugano – Zug 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)

Cornèr-Arena. – 4495 Zuschauende. – SR Hebeisen/Mollard.

Tore: 5. Connolly (Ausschluss Leuenberger) 1:0. 6. Stoffel (Zanetti) 2:0. 14. Connolly (Gerber) 3:0. 35. Alatalo 4:0. 47. Klingberg (Kovar, Djoos/Ausschluss Alatalo) 4:1. 53. Connolly (Bennett) 5:1. 56. Granlund (Arcobello, Mirco Müller) 6:1.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Lugano, 7-mal 2 Minuten gegen Zug.

Lugano: Koskinen; Mirco Müller, Alatalo; Riva, Kaski; Guerra, Wolf; Ugazzi; Granlund, Arcobello, Marco Müller; Gerber, Bennett, Connolly; Morini, Thürkauf, Fazzini, Stoffel, Herburger, Zanetti; Vedova.

Zug: Genoni; Djoos, Geisser; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Cehlarik, O’Neill, Martschini; Herzog, Senteler, Zehnder; Allenspach, Leuenberger, Klingberg; De Nisco.

Bemerkungen: Zug ohne Vogel, Neumann, Nussbaumer (alle überzählig) und Suri (verletzt). Lugano ohne Carr, Josephs, Andersson, Patry, Walker (alle verletzt) und Werder (gesperrt). 14. Torhüterwechsel (Hollenstein für Genoni).

