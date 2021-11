Ende der Siegesserie: Der EV Zug verliert 0:3 gegen Rapperswil.

Eishockey «Die Spieler sind mental müde»: Der EV Zug bleibt in der Bossard-Arena erstmals seit 13 Monaten torlos Der EVZ verpasst den neunten Sieg in Serie. Gegen die Rapperswil-Jona Lakers findet der Meister kein Rezept, um den Abwehrriegel und Goalie Noël Bader zu knacken. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 07.11.2021, 00.02 Uhr

Bei Noël Bader ist Endstation: Der EV Zug und Lino Martschini scheitern am Lakers-Goalie. Philipp Schmidli / Keystone (Zug, 6. November 2021)

Eine Spitzenteam findet trotz ausbaufähiger Leistung meistens einen Weg, um einen Sieg einzufahren. Der EV Zug hat das in dieser Saison oft in eindrücklicher Manier demonstriert. Denn bei neun seiner 16 Erfolge kürten sich die Zentralschweizer nach zwischenzeitlichem Rückstand doch noch zum Sieger. Nicht gegen die Überraschungsmannschaft dieser Saison – die Rapperswil-Jona Lakers. Die St. Galler reihten Sieg Nummer sechs aneinander. Die Lakers haben in den vergangenen Wochen unter Beweis gestellt, dass die Playoff-Halbfinal-Qualifikation im Frühjahr doch mehr als nur ein glücklicher Ausreisser nach oben war.

Die 0:3-Niederlage ist deswegen so aussergewöhnlich, weil es fast 13 Monate her ist, seit auf dem Videowürfel unter dem Stadiondach der Bossard-Arena eine Null bei der Resultatanzeige beim EVZ-Logo aufleuchtete. Zuletzt blieb Zug am 16. Oktober 2020 gegen den Lausanne HC torlos. Dan Tangnes war eine Viertelstunde nach Spielschluss bereits wieder zu Scherzen aufgelegt:

«Glücklicherweise kommt das nicht öfter vor.»

Trotzdem: Dem Trainer war die Enttäuschung und der Frust nach der fünften Saisonniederlage im Gesicht abzulesen. Angesprochen auf die Gründe für den punktelosen Auftritt meinte er: «Ich wünschte es gäbe eine einfache Antwort auf die Frage.» Es seien mehrere Faktoren gewesen, die sich schlussendlich summiert hätten. «Es war einfach nicht unser Abend», bilanziert Tangnes. Man müsse wegen dieser Niederlage «kein Fass aufmachen».

Bereits nach 22 Sekunden schlägt es hinter Genoni ein

Die Zuger erwischten bereits einen schlechten Start. Jeremy Wick konnte nach 22 Sekunden unbedrängt die Torecke aussuchen und erwischte Leonardo Genoni über der Stockhand. Dass der sechsfache Meistergoalie nach 60 Minuten zum besten Spieler auf Zuger Seite ausgezeichnet wurde, war ein Beweis für die offensive Harmlosigkeit. Es war nicht der Abend von Kovar, Martschini, Lander und Co. Die Zuger liessen die letzte Aggressivität und Überzeugung vor dem gegnerischen Tor vermissen. «Wir waren nicht bereit von Anfang an, zögerlich und langsam in unseren Entscheidungen. Das war überhaupt nicht EVZ-like», lautete Tangnes' Erkenntnis.

Ein weiterer Grund weshalb die Zentralschweizer Federn lassen mussten, stand im Tor der Lakers. Die Gäste gönnten ihrem Stammgoalie Melvin Nyffeler nach 14 Spielen in Folge wieder einmal eine Verschnaufpause. Ersatz Noël Bader kam nach sechs Wochen Pause zum Handkuss und wuchs über sich hinaus. Wie bei seinem letzten Einsatz stand ihm der EV Zug gegenüber. Und wie damals beim 3:1-Sieg (Fangquote von 96,7 Prozent) war der 25-Jährige glänzend aufgelegt. Der EVZ-Coach meinte:

«Ein Tor hätte unser Spiel beleben können und somit wären die Emotionen auch auf die Zuschauer übergegangen.»

Doch alle 38 Versuche scheiterten an Bader, der seinen ersten Shutout in der National League feierte.

Klingberg: «Für Punktezuwachs taten wir zu wenig»

Carl Klingberg suchte nicht nach Ausreden: «Wir hatten eigentlich genug Chancen für drei, vier, fünf Tore. Aber für einen Punktezuwachs taten wir vielleicht doch ein bisschen zu wenig», gab sich der Stürmer selbstkritisch.

Enttäuschung bei Stürmer Carl Klingberg nach dem Spiel. Bild: Philipp Schmidli / Keystone

Nun steht für die meisten Spieler eine zehntägige Wettkampfpause an. Das nächste Spiel des EV Zug steht am Dienstag, 16. November, auswärts gegen den HC Davos auf dem Programm. Einige Akteure sind während des Meisterschaftsunterbruchs mit den Nationalmannschaften unterwegs. So reisen Carl Klingberg, Anton Lander, Christian Djoos und Niklas Hansson mit Schweden an den Karjala-Cup. Lino Martschini und Dominik Schlumpf sind Teil des Aufgebots des Schweizer Nati-Trainers Patrick Fischer. Die Schweiz bestreitet drei Testspiele am Deutschland-Cup in Krefeld. «Die Spieler sind mental müde. Es wird ihnen gut tun, den Kopf durchzulüften», so Tangnes. Klingberg freut sich auf die Luftveränderung und eine andere Umgebung. «Die letzten Wochen waren mental sehr anstrengend, jetzt können wir die Gedanken neu ordnen. Das kann nicht schaden.»

Laut EVZ-Trainer sei der Kräfteverschleiss auch aufgrund der vielen Ausfälle nachvollziehbar. «Jeder hat am Limit gespielt», sagt er und schloss seine Analyse mit voller Überzeugung: «Diese Gruppe ist fähig, etwas Grosses zu leisten. Ich spüre viel Solidarität. Niemand versteckt sich hinter dem anderen. Jeder übernimmt noch mehr Verantwortung. Diese Mannschaft lebt.»

Zug - Rapperswil-Jona Lakers 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

6849 Zuschauer. - SR Tscherrig/Mollard, Burgy/Kehrli.



Tore: 1. (0:22) Wick (Dünner) 0:1. 10. Sataric (Cervenka, Djuse) 0:2. 46. Wick (Vouardoux) 0:3.



Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Zug, 5-mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.



Zug: Genoni; Hansson, Stadler; Schlumpf, Gross; Kreis, Djoos; Cadonau; Martschini, Kovar, Suri; Klingberg, Lander, Bachofner; Allenspach, Müller, De Nisco; Hofer, Leuenberger, Stehli.



Rapperswil-Jona Lakers: Bader; Sataric, Djuse; Vouardoux, Profico; Jelovac, Maier; Bircher; Lammer, Albrecht, Cervenka; Zangger, Rowe, Eggenberger; Wick, Dünner, Forrer; Wetter, Mitchell, Brüschweiler; Neukom.



Bemerkungen: Zug ohne Herzog (gesperrt), Senteler, Simion, Zehnder (alle verletzt) und Wüthrich (krank), Rapperswil-Jona Lakers ohne Aebischer, Baragano, Lehmann und Moses (alle verletzt). Zug von 55:42 bis 57:04 ohne Torhüter.