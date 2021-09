Guy Parmelin in New York Der Bundespräsident sagt: Die Schweiz steht bereit, ihren Beitrag zu leisten

Bundespräsident Guy Parmelin erinnert in seiner Rede zum Auftakt der UNO-Generaldebatte in New York an seine bäuerlichen Wurzeln – und wirbt damit für die Schweizer Kandidatur für einen Sitz im Sicherheitsrat.