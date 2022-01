Eishockey Die Würfel sind gefallen: Fünf EVZ-Spieler sind Teil des Olympia-Aufgebots Nationaltrainer Patrick Fischer hat am Dienstag das Aufgebot für Peking kommuniziert. Zwei EVZ-Stürmer feiern ihre Olympia-Premiere. Philipp Zurfluh 18.01.2022, 16.37 Uhr

Dario Simion (links) und Sven Senteler nehmen erstmals in ihrer Karriere an Olympischen Spielen teil. Bilder: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2021)

Das Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele in Peking steht fest. Im Kader figurieren 25 Spieler, 16 Spieler davon waren bereits Teil der WM-Mannschaft 2021 in Riga. Die 25 aufgebotenen Spieler kommen zusammen auf 1603 Länderspieleinsätze und 21 Olympia-Teilnahmen. Spitzenreiter ist Stürmer Andres Ambühl, der in Peking nach Turin 2006, Vancouver 2010, Sotchi 2014 und Pyeongchang 2018 bereits seine fünften Olympischen Spiele absolviert.

«Wir sind eine eingespielte, verschworene Truppe, die mit riesigem Commitment auf das gleiche Ziel hinarbeitet. Die Spieler sind mit unserer Philosophie und unserem System bestens vertraut. Ich bin absolut überzeugt von dieser Mannschaft und sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Mischung aus Erfahrung und Spielwitz gefunden haben», lässt sich Patrick Fischer in der Mitteilung des Verbandes zitieren. Offizielle Zielsetzung: Die Halbfinalqualifikation.

Olympia-Vorbereitung im OYM

Die Nati wird am Sonntag, 30. Januar, im Spitzensportzentrum OYM in Cham ins Olympia-Vorbereitungscamp einrücken. Dort konnte kurzfristig am Dienstag, 1. Februar, ein Testspiel gegen die kanadische Auswahl angesetzt werden. Am Mittwoch, 2. Februar, reist das Team nach China, wo vor Turnierbeginn ein Exhibition-Game gegen Finnland stattfindet (Montag, 7. Februar). Die Schweiz eröffnet schliesslich am Mittwoch, 9. Februar. gegen Team ROC (Russian Olympic Committee) das Olympische Eishockey-Turnier.

Beim amtierenden Schweizer Meister durften sich mehrere Profis berechtigte Hoffnungen machen, nominiert zu werden. Nun haben es fünf Spieler ins Aufgebot geschafft:

Leonardo Genoni: Für den Goalie ist es nach 2018 die zweite Olympia-Teilnahme. Der sechsfache Schweizer Meister wird sich mit seinem langjährigen Weggefährten in der Nati, Reto Berra, um die Position zwischen den Pfosten duellieren.

Grégory Hofmann: Wie Genonis Nomination ist auch diejenige von Hofmann keine Überraschung. Nach 2018 nimmt der EVZ-Rückkehr zum zweiten Mal an Olympischen Spielen teil.

Fabrice Herzog: 23 Skorerpunkte in 13 Spielen lautet seine Bilanz beim EV Zug. Auch für den Stürmer ist es die zweite Olympia-Teilnahme. Mit zwei Toren und einem Assist hat der 27-Jährige bei der vergangenen WM in Riga überzeugt.

Dario Simion: Der Flügel darf zum ersten Mal Olympia-Luft schnuppern. Bei der WM in Riga durfte er erstmals an einem Grossanlass teilnehmen. Ende Oktober verletzte er sich während eines Spiels. Bei ihm wurde eine Beschädigung der Muskulatur am Sehnenübergang diagnostiziert – er musste operiert werden. Nach langer Absenz hat der Stürmer vor einer Woche gegen Ambri-Piotta sein Comeback gegeben. Nach dem Ambri-Spiel gab der 27-Jährige zu Protokoll: «Endlich spüre ich dieses Adrenalin, das ich so vermisst habe. Es ist schön, dem Team wieder helfen zu können.»

Sven Senteler: Auch für ihn ist Olympia eine Premiere. Der 29-jährige Stürmer ist gut in die Saison gestartet, erlitt dann Ende September eine Fussverletzung und fiel zwei Monate aus. Mitte Dezember durfte er sich beim Länderturnier in Visp beweisen und hat anscheinend bei Patrick Fischer gepunktet.

Das Olympia-Kader:

Torhüter (3): Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug), Joren van Pottelberghe (EHC Biel-Bienne).

Verteidiger (8): Santeri Alatalo (HC Lugano), Raphael Diaz (Fribourg-Gottéron), Michael Fora (HC Ambri-Piotta), Romain Loeffel (HC Lugano), Christian Marti (ZSC Lions), Mirco Müller (HC Lugano), Ramon Untersander (SC Bern), Yannick Weber (ZSC Lions).

Stürmer (14): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Lausanne HC), Enzo Corvi (HC Davos), Gaëtan Haas (EHC Biel-Bienne), Fabrice Herzog (EV Zug), Grégory Hofmann (EV Zug), Denis Hollenstein (ZSC Lions), Denis Malgin (ZSC Lions), Simon Moser (SC Bern), Killian Mottet (Fribourg-Gottéron), Sven Senteler (EV Zug), Dario Simion (EV Zug), Joël Vermin (Genève-Servette HC).