Zittersieg: EV Zug bezwingt den SC Bern 4:3

Eishockey Dominiert, gezittert, gewonnen: Der EV Zug bezwingt den SC Bern und vermiest Beat Gerber das Rekordspiel Beim Spiel zwischen dem SC Bern und dem EV Zug ist lange ein Klassenunterschied erkennbar. Der 4:3-Sieg für den Meister fällt zu knapp aus. Philipp Zurfluh, Bern 10.09.2021, 23.42 Uhr

Zugs Anton Lander (rechts) erzielt das 1:0, Bern-Verteidiger Beat Gerber kann nicht eingreifen. Bild: Urs Lindt/Freshfocus (Bern, 10. September 2021)

«Geniesse den Abend!», sagte SCB-Sportchef Raeto Raffainer drei Minuten vor Spielbeginn. Die Worte gebührten dem nimmermüden und nimmersatten Beat Gerber, der wohl einen Rekord für die Ewigkeit aufstellte. Das Spiel gegen den EV Zug war sein 1168. Einsatz in der National-League: Rekord – Wahnsinn. Er löste damit Matthias Seger (1167 Spiele) als Rekordhalter ab. Beat Gerber, war da nicht mal was? Richtig. In der vergangenen Saison beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, als der EV Zug den SC Bern im Playoff-Viertelfinal eliminierte, wurde der 39-Jährige für sein 1000. Spiel im SCB-Dress gefeiert.

Aber wie damals hatten Fans und Mannschaft auch am Freitag nur vor dem Spiel etwas zu feiern. Eine Duplizität der Ereignisse. Wie hoch die Anerkennung für dessen Leistung ist, zeigte die Szene in der Interviewzone nach dem Spiel, als EVZ-Trainer Dan Tangnes die Match-Analyse mit den Journalisten kurz unterbrach und Gerber Glückwünsche überreichte.

Beat Gerber, flankiert von SCB-Sportchef Raeto Raffainer (links) und Ligadirektor Denis Vaucher. Bild: Urs Lindt / Freshfocus

Führungstor durch Schweden-Fraktion

Tangnes war bereits wieder zu Spässchen aufgelegt, obwohl er Minuten zuvor, um den sicher geglaubten Sieg bangen musste. Beim 3:4-Anschlusstreffer durch Cory Conacher in der 53. Minute hatte der Trainer eine Torhüterbehinderung gesehen. Er nahm die Coaches Challenge, lag aber falsch. Wegen der missratenen Intervention musste ein Zuger auf die Strafbank. Kurz darauf nahm ein weiterer in der Kühlbox Platz. So konnte Bern in doppelter Überzahl agieren. Doch der Meister rettete sich über die Zeit. Tangnes kommentierte:

«Das war unnötig. Wir haben im letzten Drittel einige falsche Entscheidungen getroffen. Da sind wir mit einem blauen Auge davongekommen.»

Lange herrschte Einbahnhockey. Von Beginn weg liess Zug die Muskeln spielen. Die Berner wurden meist in deren Zone eingeschnürt. Und wenn sie dann mal im Puckbesitz waren, schenkten sie das Spielobjekt mit unpräzisem Passspiel sofort wieder her. Eine doppelte Überzahl liess sich der Meister nicht entgehen. Der Führung ging ein genialer Schachzug voraus. In der 13. Minute spedierte Niklas Hansson den Puck hinter das Tor an die Bande, von dort prallte er zurück auf den Stock von Topskorer Anton Lander, der keine Mühe bekundete, einzunetzen. Wenig später konnte Dario Simion (15.) nach einem herrlichen Doppelpass mit Marco Müller auf 2:0 vorlegen.

Angesprochen auf den überzeugenden Auftritt im ersten Drittel wollte sich EVZ-Sportchef Reto Kläy zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus der Reserve locken lassen:

«Es sind noch 40 Minuten zu spielen.»

Als ob er eine Vorahnung hatte. Doch der EVZ zog sein Tempospiel gnadenlos durch. Sven Senteler (25.) reagierte nach einem Abpraller von Goalie Daniel Manzato blitzschnell und bugsierte den Puck über die Torlinie.

Tangnes: «Das war richtig gutes Hockey»

«Kämpft wie die Sieger» hallte es von der grössten Stehrampe Europas. Die Anfeuerungsrufe blieben nicht unbeantwortet: Quasi aus dem Nichts kam der SCB durch Ramon Untersander (31.) zum 1:3-Anschlusstreffer. Doch mit der Berner Herrlichkeit war es rasch vorbei, als Lino Martschini (37.) Mass nahm und den Puck im Lattenkreuz versenkte. Zu diesem Zeitpunkt hätte wohl nur der kühnste Optimist darauf gewettet, dass sich der SCB nochmals herankämpft. Die Zuger waren in allen Bereichen überlegen, spielten mit ihrem Gegner teilweise Katz und Maus. Doch das Heimteam kämpfte sich nochmals heran – erfolglos.

Tangnes sprach von einem «überzeugenden Auftritt». Und fügte an:

«Das war richtig gutes Hockey.»

Ein solches will er auch am Samstagabend sehen, wenn sich mit Zug und den ZSC Lions die beiden Titelfavoriten duellieren.

Bern – Zug 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)



Postfinance-Arena. – 12 571 Zuschauer. – SR Wiegand/Lemelin. –



Tore: 13. Lander (Hansson, Martschini/Ausschlüsse Schwerwey, Bankstrafe) 0:1. 15. Simion (Müller, Kovar) 0:2. 25. Senteler (Gross, Allenspach) 0:3. 31. Untersander (Moser) 1:3. 37. Martschini (Lander) 1:4. 44. Conacher (Pinana, Daugavins) 2:4. 53. Conacher 3:4.



Strafen: Je 3-mal 2 Minuten.



Bern: Manzato; Beat Gerber, Andersson; Henauer, Untersander; Colin Gerber, Pinana; Thiry; Moser, Jeffrey, Praplan; Schwerwey, Fahrni, Jeremi Gerber; Daugavins, Kahun, Conacher; Bader, Neuenschwander, Sciaroni; Berger.



Zug: Genoni; Gross, Schlumpf; Djoos, Cadonau; Stadler, Hansson; Wüthrich; Allenspach, Senteler, Klingberg; Müller, Kovar, Simion; Herzog, Lander, Martschini; Bachofner, Leuenberger, Suri; Hofer.



Bemerkung: Bern ohne Ruefenacht, Blum; Zug ohne Zehnder, Kreis (alle verletzt).