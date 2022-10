EV Zug: Schlumpf oder Samuel Kreis? Wer erhält einen Vertrag?

Der EV Zug kehrte am Donnerstagmittag aus Slowenien zurück. Aufgrund einer leichten Oberkörperverletzung fehlte Peter Cehlarik beim Trip nach Ljubljana für das fünfte Gruppenspiel in der Champions Hockey League. Nun stellt der EVZ eine Rückkehr des Stürmers am Freitag gegen den EHC Biel (19.45, Bossard-Arena) in Aussicht. Die Bieler sind mit vier Siegen in die Meisterschaft gestartet, doch dann folgten drei Niederlagen. Zuletzt blieben sie zu Hause gegen Lugano torlos (0:3). (pz)