Eishockey Doppelter Verletzungsschock verdaut: Der EV Zug zündet gegen Gottéron ein Feuerwerk – Zehnder gelingt Hattrick Im Spitzenkampf dominiert der EV Zug Fribourg-Gottéron mit 6:3. Das Tor des Abends gelingt aber Chris DiDomenico mit einem überragenden Solo. Philipp Zurfluh 08.01.2021, 23.35 Uhr

«Man of the match»: Yannick Zehnder (blau) gelingt gegen Fribourg-Gottéron ein Hattrick. Bild: Urs Flüeler / Keystone (8. Januar 2021)

Der Zusammenprall im Training am Donnerstagmorgen zwischen Calvin Thürkauf und Dario Wüthrich war nichts für schwache Nerven. Lino Martschini hatte das folgenschwere Unglück hautnah miterlebt. Das Ereignis ging ihm unter die Haut. «Das war ein schrecklicher Anblick», erinnerte er sich am Freitag nach dem Spiel. Thürkauf und Wüthrich hatten gleich doppeltes Pech: Beide brachen sich den rechten Unterschenkel. Es dürfte das Saisonende bedeuten. Die Matchvorbereitung sei nicht einfach gewesen, gab Martschini zu.

«Glücklicherweise ist die Operation gut verlaufen. Wir wollten unbedingt für sie gewinnen. Der Sieg gehört ihnen gewidmet.»

Statt im Spitzenkampf mittun zu können, verfolgten die beiden Verletzten das packende und torreiche Duell zwischen dem EV Zug und Fribourg-Gottéron vom Spitalbett aus. Was sie zu sehen bekamen, mochte ihre Gemütslage vielleicht für einen kurzen Moment etwas erheitern. Zug überzeugte mit einem dominanten Auftritt, einer effizienten Chancenverwertung und zementiert die Tabellenführung.

Doppelschlag innert 23 Sekunden

Raphael Diaz, der Captain höchst persönlich, gab die Marschrichtung vor. Gegen seine zukünftigen Teamkollegen hatte der am Samstag 35 Jahre alt werdende Verteidiger bereits nach zehn Sekunden die Führung auf dem Stock. Es war nicht die einzige Zuger Torchance, die Fribourg-Goalie Reto Berra entschärfen musste. Mit insgesamt 40 Schüssen wurde der Nati-Keeper eingedeckt.

Zugs Startfurioso wurde in der 3. Minute belohnt. Yannick Zehnder traf in Überzahl. Freiburgs Killian Mottet, der sich in der Form seines Lebens befindet, gab die passende Antwort. Mit einem trockenen Handgelenkschuss markierte der Topskorer den Ausgleich. Zugs Spielfreude tat dies keinen Abbruch. Zeit zum Durchschnaufen? Fehlanzeige! Im Minutentakt erarbeitete sich der EVZ Grosschancen, wofür er innert 23 Sekunden doppelt belohnt wurde. Nach starker Vorarbeit von Carl Klingberg vollendete Yannick Zehnder (15.). Der Stadionsprecher war noch mit der Verkündung des Treffers beschäftigt, als die Torsirene erneut ertönte. Sven Leuenberger erhöhte für den Leader.



DiDomenico trifft für die Galerie

Doch wie schon im letzten Spiel gegen den HC Davos liess die Konzentration beim EVZ nach einem Führungstreffer nach. Es schlichen sich Fehler ein. Ein solcher nutzte Stürmer Chris DiDomenico (16.). Der Ausnahmespieler vernaschte die Zuger Abwehr mit einem genialen Solo über das halbe Eisfeld. Als ob es Slalomstangen wären, tanzte der Kanadier die Gegenspieler aus und hatte noch die Ruhe, Leonardo Genoni zu umkurven. Weil aber der Schlendrian nicht Einzug hielt, liefen die Zuger im zweiten und dritten Drittel nicht in Gefahr, das Spiel aus der Hand zu geben. «Wir dürfen uns nie zufrieden geben. Wenn wir so spielen, müssen wir uns vor niemandem fürchten», so Martschinis Kampfansage an die Konkurrenz.

Mit seinem dritten Treffer gelang Zehnder in der 45. Minute der erste Hattrick in der National League und schickte sogleich Genesungswünsche an Thürkauf und Wüthrich, die auch morgen vom Spitalbett aus zusehen werden, wenn Gottéron den EVZ zur Revanche bittet.