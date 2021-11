Ex-EVZ-Verteidiger Tobias Geisser spielt vorerst in der AHL

Eishockey «Durch den Dreck gehen – mich durchbeissen»: Ex-EVZ-Verteidiger Tobias Geisser spielt zweitklassig, so geht er damit um Statt bei den Washington Capitals in der besten Liga der Welt, muss der 22-jährige Tobias Geisser mit dem Farmteam vorliebnehmen. Doch der Glaube an die grosse Bühne ist ungebrochen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Das Trikot der Washington Capitals durfte Tobias Geisser bislang nur in zwei Testspielen tragen. Bild: Bruce Bennett/Getty (Newark, 4. Oktober 2021)

Es war abzusehen, dass es für Tobias Geisser schwierig wird, einen Platz im Kader der Washington Capitals zu ergattern. Dennoch war der 22-Jährige guter Dinge, den Traum vom NHL-Debüt zu verwirklichen. Doch das muss warten. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. «Es war mein ultimatives Ziel und das wird es auch in Zukunft bleiben», sagt der Verteidiger.

Ende August trat der Engelberger die Reise nach Übersee an. Im Vorbereitungscamp der Capitals wollte der 195 Zentimeter grosse Hüne eine gute Falle machen. Das Camp startete mit 18 Verteidigern. Elf mussten über die Klinge springen. Geisser schaffte es bis unter die letzten neun, fiel dann dem letzten Kaderschnitt zum Opfer.

Die sechs Verteidiger-Plätze waren quasi schon gesetzt, bevor das Camp überhaupt begonnen hatte. Eine fast unüberwindbare Hürde, dennoch hatte Geisser Hoffnungen. Bei zwei Testspielen durfte er seine Fähigkeiten vor Capitals-Trainer Peter Laviolette demonstrieren. «Ich war zufrieden mit den Leistungen und habe das Gefühl, dass ich nicht schlechter bin als andere Verteidiger des NHL-Teams», erzählt Geisser selbstbewusst und ohne Umschweife. Etwas Wehmut klingt in seiner Stimme durch, wenn er sagt: «Spieler, die schon länger dabei sind, sind gesetzt. Nicht alle fangen bei null an.»

Wohngemeinschaft mit einem Teamkollegen

Nach einem Auswärtsspiel wurde Geisser während des Rückflugs zum Coaching-Staff zitiert, der ihm die unerfreuliche Botschaft übermittelte. Auch wenn Geisser die Degradierung zu den Hershey Bears, dem Farmteam in der AHL, erst mal verdauen musste, nimmt er sie sportlich.

«Jammern bringt dich nicht vorwärts. Ich muss weiter hart an mir arbeiten, es gibt gar keine andere Wahl.»

Mit dem Nachteil, dass man als «No-Name» eben nicht mit offenen Armen empfangen werde, müsse man umgehen. «Der Trainer wusste nicht einmal, dass ich aus der Schweiz komme und dass ich mit dem EV Zug Meister wurde», erzählt Geisser eine Anekdote.

Nun befindet sich Geisser also nicht in der Metropole Washington D.C., sondern muss mit der 12000-Einwohner-Stadt Hershey vorliebnehmen. «Dieser Ort ist nichts für junge Leute, hier ist nichts los.» Nur wenn die Hershey Bears spielen und Tausende Zuschauer das Rund der Giant Arena füllen, wird der beschauliche Ort aus dem Schlaf gerissen. Geisser lebt in einer Wohngemeinschaft zusammen mit Teamkollege Brett Leason, der vor kurzem den sogenannten «Call-up» erhielt und somit ins NHL-Team gerufen wurde, weil die Mannschaft in der Offensivabteilung mit Verletzungssorgen kämpft.

Die Hershey Bears sind Besitzer eines besonderen Weltrekords: 45'000 Plüschtiere flogen bei einem Heimspiel im Dezember 2019 aufs Eis. Youtube

Geisser hat in den letzten Jahren einen erstaunlichen Reifeprozess durchgemacht. Zum einen auf sportlicher Ebene: Er absolvierte bereits 2018/19 und 2019/20 insgesamt 48 Spiele für die Hershey Bears, ehe er auf Leihbasis zum EVZ zurückkehrte. Trainer Dan Tangnes schenkte ihm in der Meistersaison viel Vertrauen. Geisser dankte es ihm mit 22 Skorerpunkten in 50 Qualispielen zurück. Der mit einer hohen Spielintelligenz gesegnete Verteidiger sagt: «Die Spielpraxis beim EV Zug hat mich zu einem besseren und kompletteren Spieler geformt.» Auch als Persönlichkeit ist er seriöser und erwachsener geworden. «Als ich zum ersten Mal hier war, hatte ich an freien Nachmittagen und Abenden stundenlang Netflix geschaut oder Playstation gespielt. Mir fehlte die Inspiration», erzählt Geisser.

Nach dem Meistertitel mit dem EV Zug gönnt sich Tobias Geisser ein Schluck aus der grossen Flasche. Bild: Jan Pegoraro

Geistige Nahrung als sinnvoller Zeitvertreib

Nicht mehr heute. Mittlerweile stärkt er sich mit geistiger Nahrung und studiert im dritten Semester Betriebsökonomie via Online-Unterricht. «Es gibt auch ein Leben nach der Hockey-Karriere», begründet Geisser seine Weiterbildung. Studium und Eishockey würden sich in seinem Tagesablauf gut ergänzen.

In den bisherigen elf Spielen konnte er seine offensiven Qualitäten noch nicht wunschgemäss entfalten, obwohl ihm die Transformation auf das kleinere Eisfeld keine Mühe bereitete. Dennoch: «Die Rückmeldungen fielen äusserst positiv aus», so Geisser. Er hofft allerdings, mehr Verantwortung in der Offensive übernehmen zu können. Vom Trainer wird er in eine defensive Schublade gesteckt, «womit ich mich nicht ganz anfreunden kann», gibt er zu. Im Powerplay kommt er nicht zum Zug, dafür im Boxplay oder in den Schlussminuten, um ein Tor Vorsprung über die Zeit zu retten. Dass Geisser nicht nur verteidigen kann, war heuer in Riga zu sehen, als er an der A-WM debütierte: wenig Fehler, stilsicher am Puck, ruhig im Spielaufbau, stark in den Zweikämpfen. Die Chancen, auch bei Olympia in Peking Teil der Nationalmannschaft zu sein, sind intakt.

Aussichten auf die NHL-Premiere in naher Zukunft bestehen durchaus. Geisser sagt: «Noch zwei Jahre in der AHL zu spielen, kann ich mir ehrlich gesagt im Moment nicht vorstellen.» Denn «versauern» möchte er nicht – aber kämpfen: «Manchmal muss man eben durch den Dreck gehen. Ich will mich durchbeissen.»