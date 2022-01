Hofmann schaut zu: Der EV Zug siegt gegen den HC Lugano 6:0.

Eishockey Effizienter EV Zug weist den HC Lugano in die Schranken: Lässt Tangnes Rückkehrer Hofmann gegen die ZSC Lions von der Leine? Obwohl der Sieg zu hoch ausfällt, gewinnt der EV Zug verdient gegen den HC Lugano mit 5:0. Grégory Hofmann wäre am Sonntag gegen die ZSC Lions spielberechtigt. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 15.01.2022, 23.52 Uhr

1:0-Führung in der 6. Minute: Carl Klingberg lässt die EVZ-Fans jubeln. Bild: Patrick Straub / Freshfocus (Zug, 15. Januar 2022)

Einige Minuten vor Matchbeginn werden die Fans in der Bossard-Arena jeweils mit emotionalen Höhepunkten aus vergangenen, erfolgreichen EVZ-Tagen auf dem Videowürfel eingestimmt. Zu bestaunen ist jeweils auch das Tor von Grégory Hofmann im dritten Playoff-Finalspiel gegen Genève-Servette, als der Stürmer mit einer überragenden Einzelleistung den EV Zug zum Meistertitel führte. Bis die Zuger Supporter Hofmanns grossartige Qualitäten in der Bossard-Arena bestaunen können, müssen sie sich noch noch etwas gedulden. Beim klaren 5:0-Heimsieg gegen den HC Lugano drückte der begnadete Scharfschütze von der Tribüne aus den Teamkollegen die Daumen.

Klar ist: Mittlerweile sind alle Transfermodalitäten zwischen dem EV Zug und den Columbus Blue Jackets geregelt. Nachdem das NHL-Team den Stürmer suspendiert hatte, hätte während 24 Stunden eine andere NHL-Organisation die Gelegenheit gehabt, den Schweizer Stürmer zu verpflichten. Theoretisch: Denn die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario eingetroffen wäre, tendierte gegen null. Einem Hofmann-Comeback steht also kein Vertragspapier mehr im Weg.

«Er hätte am liebsten schon gegen Lugano gespielt, er scharrt mit den Hufen»

, sagte Trainer Dan Tangnes hinterher. «Er ist immer noch der Alte, mit voller Leidenschaft dabei und hungrig auf seinen nächsten Einsatz.» Bislang absolvierte Hofmann zusammen mit der Mannschaft eine Trainingseinheit. «Er ist seit vier Wochen ohne Matchpraxis, aber er hat auf mich einen sehr guten und frischen Eindruck gemacht», zeigte sich Tangnes erfreut.

Klingberg erzielt Doppelpack

Am Sonntagmorgen wird sich Tangnes mit seinen beiden Assistenztrainern kurzschliessen, ob Hofmann im Hallenstadion gegen die ZSC Lions Auslauf bekommt. «Falls einer der ausländischen Spieler leicht angeschlagen sein sollte, stehen Hofmanns Chancen besser», lässt der EVZ-Trainer ausrichten.

Eines ist klar: Wenn Hofmann gegen die ZSC Lions zum Zug kommt, wird einer der fünf ausländischen Spieler nur Zaungast sein. Einer, der um seinen Stammplatz zittern muss, ist Carl Klingberg. In den letzten fünf Spielen ohne Skorerpunkt geblieben, schnürte er gegen den HC Lugano seinen zweiten Doppelpack in dieser Saison. «Ich war nicht motivierter als bei einem anderen Spiel. Ich versuchte mein Bestes zu geben, das ist mir recht gut gelungen», konstatierte Klingberg und fügte an: «Jeder Import-Spieler verdient es zu spielen, schlussendlich muss der Trainer die Entscheidung treffen, die man zu akzeptieren hat.»

Tangnes: «Wir dürfen uns nichts einbilden»

Der EV Zug geizte zuletzt mit Offensivspektakel. Zehn Tore in den letzten fünf Spielen schauten heraus. Nicht so gegen den HC Lugano. Bereits in den vergangenen beiden Direktduellen (6:2, 6:1) schlugen die Zuger erbarmungslos zu. «Der Sieg gibt uns Selbstvertrauen. Darauf können wir aufbauen. Aber wir dürfen uns nichts einbilden», mahnte Tangnes. Die Höhe des Erfolgs ist nach seinem Gusto ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen.

Für einen Eintrag in der Sparte «Pleiten, Pech und Pannen» sorgte Dario Simion mit einer kuriosen Aktion in der fünften Minute. Gleich zweimal kam er vor dem halbleeren Tor zum Abschluss, scheiterte zunächst am rechten, dann am linken Pfosten. Der verpassten Grosschance trauerte der EV Zug nur kurz nach. Eine Minute später war Klingberg für die Führung besorgt.

Nach einem Doppelpack in der 22. und 23. Minute versuchte Lugano-Trainer Chris McSorley mit der Herausnahme von Torhüter Niklas Schlegel einen neuen Impuls zu geben, doch der Torhüterwechsel konnte seine Wirkung nicht entfalten . Ein weiterer Doppelschlag durch Fabrice Herzog (34.) und Anton Lander (35.) brachte das Heimteam auf die Siegerstrasse.

Pariert alle Schüsse der Luganesi: EVZ-Goalie Luca Hollenstein. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Obwohl Lugano im letzten Drittel noch zu einigen guten Möglichkeiten kam, liess sich Goalie Luca Hollenstein nicht mehr überwinden und feierte seinen zweiten Saison-Shutout. Abgesehen von einem Einsatz im Farmteam war es für den 21-Jährigen der erste Einsatz seit dem verrückten Spiel gegen Ambri (6:4-Sieg nach 0:4-Rückstand) vom 27. November, als er nach drei Toren in den ersten sechs Minuten seinen Platz für Leonardo Genoni räumen musste. «Wenn man noch einer langen Zeit wieder ein Spiel hat, ist das für jeden Spieler schwierig. Meine Vorderleute haben einen guten Job gemacht», gab sich Hollenstein bescheiden, der alle 40 Schüsse der Tessiner entschärfte.

Obwohl Hollenstein die Auszeichnung zum besten Spieler verdient hätte, kam Klingberg diese Ehre zu teil. Dieser macht sich über die neue Ausgangslage aufgrund von Hofmanns Rückkehr keine Gedanken. Er will sich auf seine Leistungen fokussieren: «Ich spiele weiterhin mein Spiel, alles andere kann ich nicht beeinflussen.»

EV Zug – HC Lugano 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

6038 Zuschauer. – SR Piechaczek/Dipietro

Tore: 6. Klingberg (Kreis) 1:0. 22. Klingberg 2:0. 23. Suri (De Nisco) 3:0. 34. Herzog (Zehnder/Powerplay) 4:0. 35. Lander (Allenspach) 5:0.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Zug; 5-Mal 2 Minuten gegen Lugano.

Zug: Hollenstein; Schlumpf, Kreis; Cadonau, Djoos; Hansson, Wüthrich; Nussbaumer; Martschini, Kovar, Simion; Klingberg, Senteler, Zehnder; Müller, Lander, Herzog; Suri, Leuenberger, De Nisco; Allenspach.

Lugano: Schlegel; Loeffel, Müller; Alatalo, Riva; Chiesa, Wolf; Nodari, Traber; Carr, Arcobello, Josephs; Fazzini, Thürkauf, Bertaggia; Morini, Herburger, Boedker; Vedova, Walker, Stoffel.

Bemerkungen: Zug ohne Stadler, Bachofner, Gross (alle verletzt), Hofmann (noch nicht spielberechtigt); Lugano ohne Guerra (krank), Herren (verletzt), Irving (überzähliger Ausländer).

