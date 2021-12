Der EV Zug siegt bei den SCL Tigers mit 5:0.

Eishockey «Eigentlich habe ich einen Hattrick versprochen» – Stürmer Klingberg bleibt vom Zorn der Langnau-Fans unbeeindruckt Der EV Zug gewinnt auswärts gegen die SCL Tigers mit 5:0. Während der Trainer Dan Tangnes ein positives Fazit zieht, redet sich sein Antipode wegen einer spielentscheidenden Szene in Rage. Philipp Zurfluh, Langnau Jetzt kommentieren 05.12.2021, 00.16 Uhr

Carl Klingberg kehrte mit sehr guten Erinnerungen in die Ilfishalle zurück. Bei seinem letzten Gastspiel am 28. September gelang ihm ein Doppelpack. Auch diesmal stand der Schwede gegen die Emmentaler im Zentrum des Geschehens, zunächst auf weniger schöne Art und Weise. In der 34. Minute bekam der Powerstürmer, der wegen seiner unerschrockenen Spielart und seinem unbändigen Willen von den EVZ-Fans geschätzt wird – die ganze Wut der Langnau-Fans zu spüren. Der Stürmer beförderte Goalie Ivars Punnenovs mit einem Schubser ins Tor und musste für zwei Minuten auf die Strafbank. Für den Letten mit Schweizer Lizenz ging es nicht mehr weiter. Er verschwand benommen in der Kabine und wurde durch Robert Meyer ersetzt.

Ivars Punnenovs wird von zwei Mitspielern vom Eis geführt. Bild: Pascal Müller / Freshfocus (Langnau, 4. Dezember 2021)

«Hinter meiner Aktion steckte überhaupt keine Absicht, es war ein unglücklicher Unfall», bedauerte der 30-Jährige und fügte entschuldigend an:

«Hoffentlich hat er sich nicht schlimm verletzt.»

Klingberg wurde anschliessend bei jedem Scheibenbesitz mit Pfiffen der Heimfans eingedeckt. «Dafür habe ich volles Verständnis», nahm es Klingberg sportlich. Der schwedische Nationalstürmer liess sich nicht verunsichern. Im letzten Drittel markierte er das 4:0 und zelebrierte sein Tor genüsslich vor den mitgereisten Fans. Zwei Freunde aus seinem Heimatland sowie seine Freundin hatten sich ebenfalls unter das Publikum gemischt. «Eigentlich habe ich ihnen vor dem Spiel einen Hattrick versprochen», scherzte Klingberg.

Carl Klingberg bejubelt sein Tor zusammen mit den Zuger Fans. Bild: Pascal Müller / Freshfocus

EV Zug macht Topskorer Oloffson das Leben schwer

Klingbergs Unsportlichkeit war nicht die einzige Szene, über die sich das Heimpublikum enervierte. Im Schlussdrittel folgte der zweite Aufreger: Als Alexandre Grenier mit dem 1:2-Anschlusstreffer das Publikum erstmals von den Sitzen riss, hoffte der Tabellenzwölfte auf den Beginn eines Schlussspurts. Doch die Schiedsrichter annullierten auf Eingreifen der Linienrichter den Treffer, weil Sekunden zuvor Harri Pesonen Gegenspieler Jérôme Bachofner mit der Schulter am Kopf erwischte. Unter gällendem Pfeifkonzert wurde er mit einer Fünf-Minuten-Strafe sanktioniert und unter die Dusche geschickt. Statt einer Langnauer Aufholjagd reüssierte Lino Martschini 30 Sekunden später. Es war die Vorentscheidung. Langnau-Trainer Jason O’Leary war nach dem Spiel ausser sich. Er hatte für Pesonens Restausschluss überhaupt kein Verständnis und redete sich in Rage.

SCL Tigers vs. Zug 0:5 – Die Highlights der National League:

Quelle: Tele1/PilatusToday

Dem EV Zug reichte eine solide Darbietung, um auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Im Gegensatz zur enttäuschenden Leistung im letzten Spiel, zeigte er wieder etwas mehr Biss und Engagement. «Zu Beginn hatten wir Mühe, danach hat sich das Team kontinuierlich gesteigert», konstatierte Klingberg. Der Erfolg der Zentralschweizer basierte auch darauf, dass sie Langnaus ausländischen Stürmern den Wind aus den Segeln nahmen. Wie von Tangnes gefordert, gelang es, die Paradelinie der Emmentaler in Schach zu halten. Vor allem Jesper Oloffson konnte sich weniger in Szene setzen als in den vergangenen Wochen. Er ist derzeit das Non-plus-Ultra in der National League. In 28 Spielen hat er 21 Mal getroffen und führt die Topskorer-Liste souverän an. Auch zuletzt beim überraschenden 6:1-Auswärtssieg gegen den HC Davos gab es eine Olofsson-Show (3 Tore, 1 Assist) zu bestaunen. Und trotzdem ist sein Team nur die Nummer 12 der Liga, weil für 63 Prozent der Tore die Ausländer verantwortlich sind und viele Schweizer Spieler ihrer Form hinterherlaufen.

Langnaus Bester: Jesper Olofsson bleibt gegen Zug ohne Skorerpunkt. Bild: Pascal Muller / Freshfocus

Die SCL Tigers hätten zahlreiche Chancen gehabt, um Leonardo Genoni zu überwinden, der seinen zweiten Shutout in dieser Saison feiern konnte. Zug beansprucht auch zweimal das Glück, als die Emmentaler je einen Pfosten- und Lattentreffer zu beklagen hatten. Für Langnau resultierte die 12. Niederlage im 15. Spiel vor eigenem Anhang.

Für Oloffson endete mit dem Spiel gegen den EV Zug eine eindrückliche Serie: Der Topskorer konnte sich in den letzten acht Spielen stets einen Skorerpunkt notieren lassen. Auf der andere Seite zeigte sich Tangnes mit der von ihm geforderten Reaktion zufrieden.

«Wir haben nicht brilliert, doch wir haben zu unserem einfachen Spiel zurückgefunden. Darauf können wir aufbauen.»

SCL Tigers – EV Zug 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Bossard-Arena. – 5036 Zuschauer. – SR Hebeisen/Fluri.

Tore: 11. Bachofner (Gross) 0:1. 32. Djoos (Martschini) 0:2. 46. Martschini (Ausschluss Pesonen) 0:3. 50. Klingberg (Hansson/Ausschluss Pesonen) 0:4. 58. Müller (Kovar) 0:5.

Strafen: 4-mal 2 plus 5 Minuten plus Spieldauer (Pesonen) gegen SCL Tigers, 3-mal 2 Minuten gegen Zug.

SCL Tigers: Punnenovs; Erni, Blaser; Leeger, Huguenin; Elsener, Grossniklaus; Trachsel; Olofsson, Grenier, Petrini; Pesonen, Saarela, Schweri; Sturny, Berger, Lapinskis; Loosli, Diem, Langenegger.

Zug: Genoni; Gross, Hansson; Djoos, Schlumpf; Kreis, Wüthrich; Müller, Kovar, Martschini; Zehnder, Lander, Klingberg; De Nisco, Senteler, Allenspach; Bachofner, Leuenberger, Suri.

Bemerkung: Langnau ohne Aeschbach, Guggenheim, Salzgeber, Zryd (alle krank), Stettler, Weibel, Zaetta, Schmutz (alle verletzt), Schild (abwesend); Zug ohne Stadler, Cadonau, Simion, Herzog (alle verletzt).

