Eishockey Ein albtraumhaftes Déjà-vu: Der EV Zug fällt nach einem Vier-Tore-Vorsprung komplett auseinander Unglaublich, aber wahr: Zug führt nach 35 Minuten mit 4:0 und geht trotzdem als Verlierer vom Eis. Der EHC Biel gewinnt mit 5:4 nach Penaltyschiessen. Philipp Zurfluh 09.02.2021, 23.36 Uhr

Der Bieler Toni Rajala (rechts) ist der einzige Torschütze im Penaltyschiessen, hier bezwingt er EVZ-Goalie Leonardo Genoni. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Zug, 9. Februar 2021)

Fassungslos, enttäuscht, verärgert: Yannick Zehnder rang nach dem Spiel um Worte. «Das ist nicht akzeptabel. Im Eishockey weiss man, dass man sich auch nach einem Vier-Tore-Vorsprung nicht als sicheren Sieger fühlen darf», sagte der Stürmer und schüttelte ungläubig den Kopf. Es ist genau zwei Wochen her, als der Leader in der Bossard-Arena gegen die ZSC Lions eine dreimalige Führung mit vier Toren Differenz nicht über die Zeit brachte und mit 6:7 nach Penaltyschiessen unter die Räder kam.

Die gleiche Szenerie wiederholte sich gestern Abend gegen den EHC Biel. Zug schien aus der damaligen Niederlage nichts gelernt zu haben. Nach 35 Minuten führte Zug mit 4:0. Hätte jemand zu diesem Zeitpunkt auf einen Sieg der Seeländer gewettet, wäre wohl für verrückt erklärt, aber reich an Geld geworden. «Wir haben aufgehört, Eishockey zu spielen, das darf nicht passieren», so Zehnder.

Grégory Hofmann trifft doppelt

Eigentlich verbindet Zehnder mit dem Gegner aus Biel schöne Erinnerungen. Es sind etwas mehr als drei Jahre vergangen, als er im EVZ-Dress seine Torpremiere feiern durfte. Der damals 19-Jährige bezwang mit einem kuriosen Tor den langjährigen NHL-Goalie Jonas Hiller, der seine letzten vier Jahre beim EHC Biel ausklingen liess.

Es war für Zehnder der Anfang einer bislang erfolgreichen Laufbahn. Für den Flügel, der auf und eben dem Eis hart an sich arbeitet, sind bis heute 26 weitere Tore dazugekommen. Gegen die Bieler erzielte Zehnder in der 28. Minute sein 14. Saisontor mit einem trockenen Handgelenkschuss.

Die 4:0-Führung war zu diesem Zeitpunkt aus Zuger Optik äusserst schmeichelhaft. Die Gäste aus dem Seeland hatten mehr Spielanteile und im ersten Drittel doppelt so viele Torabschlüsse. Die zweitbeste Offensive der Liga konnte sich aber auf ihr Umschaltspiel verlassen und bestach mit Effizienz.

Grégory Hofmann, der Mann mit dem gelben Topskorer-Helm, entwischte der Bieler Defensive und bezwang in der 6. Minute aus spitzem Winkel Goalie Joren van Pottelberghe. Auch wenige Minuten danach rannten die Bieler in die Konterfalle. Nach einem schnellen Gegenstoss reagierte Verteidiger Nico Gross (10.) am schnellsten.

Drei Bieler Tore innert sieben Minuten

Alles deutete darauf hin, dass Zug einem ungefährdeten Sieg entgegen fahren und seine Heimstärke untermauern würde. Mit dem ersten Bieler Tor durch den zukünftigen Zuger Samuel Kreis nahm die Partie aber eine dramatische Wende. Zwischen der 50. und 57. Minute kassierten die Zuger drei Gegentore. Zehnder sagte selbstkritisch:

«Biel hatte in dieser Phase nichts zu verlieren. Wir haben dagegen Tugenden wie Aggressivität und Leidenschaft vermissen lassen.»

Der Tabellenführer verlor in den Schlussminuten komplett den Faden und überliess das Spieldiktat aufopferungsvoll kämpfenden Bielern. Die Zuger waren von der Rolle und wirkten durch die Tempoverschärfung der Gäste überfordert. Nur dank Goalie Leonardo Genoni war der Bieler Sieg nicht schon nach 60 Minuten eingetütet. Der einzig erfolgreiche Penaltyschütze Toni Rajala liess die Gäste über den 5:4-Sieg jubeln.

Der enttäuschenden Niederlage nicht genug, wurde bekannt, dass Verteidiger Jesse Zgraggen dem EVZ verletzungsbedingt vier bis sechs Wochen fehlen wird. Ein wahrlich gebrauchter Abend für den Leader.

Zug – Biel 4:5 (2:0, 2:1, 0:3, 0:0) n. P.

Bossard-Arena. – 0 Zuschauer. – SR Lemelin/Manuel Nikolic.



Tore: 6. Hofmann (Alatalo) 1:0. 10. Gross (Simion) 2:0. 22. Hofmann (Alatalo, Martschini/Ausschluss Cunti) 3:0. 28. Zehnder (Shore, Geisser) 4:0. 36. Kreis (Cunti) 4:1. 50. Rajala (Hischier, Komarek/Ausschluss Leuenberger) 4:2. 55. Brunner (Cunti/Ausschluss Alatalo) 4:3. 57. Pouliot (Fuchs, Fey) 4:4.

Penaltyschiessen: Thorell –. Komarek –. Kovar –. Rajala 0:1. Hofmann –. Kessler –. Diaz –. Rathgeb –. Klingberg –.

Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Zug; 2-mal 2 Minuten gegen Biel.

Zug: Genoni; Geisser, Diaz; Stadler, Schlumpf; Alatalo, Cadonau; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Thorell, Shore, Martschini; Bachofner, Leuenberger, Langenegger.

Biel-Bienne: Van Pottelberghe (ab 21:59 Paupe); Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Fey, Lindbohm; Sartori, Tanner; Rajala, Komarek, Hofer; Fuchs, Pouliot, Hischier; Künzle, Cunti, Brunner; Hügli, Gustafsson, Kessler.

Bemerkungen: Zug ohne Wüthrich, Zgraggen, Thürkauf, Senteler (alle verletzt). Biel ohne Lüthi, Ulmer, Lindgren (alle verletzt).