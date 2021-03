EISHOCKEY Ein Ausraster und Spektakel total: Der EV Zug gibt einen 3:0-Vorsprung aus der Hand und siegt dennoch 5:4 Siebter Auswärtssieg in Serie: Der EV Zug hat während zwei Drittel alles unter Kontrolle, kassiert dann innert zehn Minuten vier Gegentore. Jan Kovar übernimmt die Führung in der Topskorer-Wertung. Philipp Zurfluh aus Langnau 26.03.2021, 23.38 Uhr

SCL Tigers - EVZ: Die Tore im Video. Video: TV24

«Chapeau Langnau!» Die Worte von EVZ-Trainer Dan Tangnes mögen die SCL Tigers kaum trösten. Das abgeschlagene Tabellenschlusslicht hat gegen den Leader die grosse Überraschung vor Augen. Zwei Minuten vor Schluss führen die Emmentaler mit 4:3. Doch Zug schlägt erbarmungslos zurück. In der 59. Minute gelingen Jan Kovar und Dario Simion innert 39 Sekunden die Wende zum 5:4-Endstand – der siebte Auswärtssieg in Folge. Langnau dagegen verliert zum 16. Mal in den letzten 17 Partien. «Wir sind so nahe dran und doch so weit weg», sagte kürzlich Tigers-Captain Pascal Berger. Seine Aussage trifft den Nagel auf den Kopf.

Richtig Fahrt nimmt die Begegnung erst in den letzten 17 Minuten auf. Nach einer komfortablen 3:0-Führung macht es Zug plötzlich spannend. In der 44. Minute kommen die Langnauer dank zwei Toren innert 33 Sekunden auf 2:3 heran, nachdem die Tigers zuvor während 113 Minuten torlos sind. Dann verliert Langnau-Trainer Rikard Franzén die Nerven. Nach einem Schiedsrichterentscheid kann der Schwede seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle halten. Er redet sich in Rage. Die Unparteiischen lassen sich das nicht bieten und schicken den Coach in die Garderobe.

Duell zweier Topskorer: Langnaus Ben Maxwell (links) muss den Zuger Jan Kovar ziehen lassen. Bild: Marcel Bieri/Keystone (Langnau, 26. März 2021)

Zug stellt kurz den Spielbetrieb ein

Angestachelt vom Platzverweis ihres Trainers sucht Langnau das Heil in der Offensive und wird belohnt. Doppeltorschütze Andrea Glauser (49./53.) stellt das Spiel auf den Kopf – vier Tore in zehn Minuten. «In dieser Phase haben wir von A bis Z versagt», will Lino Martschini nichts beschönigen.

«Die Einstellung hat nicht mehr gestimmt. So etwas ist inakzeptabel.»

Mit dem Gastspiel in der altehrwürdigen Ilfis-Halle verbinden vor allem drei EVZ-Spieler besonders gute Erinnerungen. Martschini trifft am 14. Februar nach 20 torlosen Partien und nach genau 1287 Minuten. Nick Shore gelingen am 5. Februar nicht weniger als sechs Assists und stellt damit einen Saisonrekord auf. Und dann noch der dritte im Bunde: Erik Thorell. Der oft kritisierte Stürmer, der zu Saisonbeginn noch ein Schatten seiner selbst war, sich nun aber vermehrt in Szene setzt, gelingt ein Hattrick. Es sind diese drei Stürmer der dritten Angriffslinie, die gegen Langnau früh die Weichen auf Saisonsieg Nummer 36 stellen. In der 4. Minute passt Martschini auf Shore. Der Center trifft mit einem satten Handgelenkschuss. Unhaltbar, weil Thorell Goalie Ivars Punnenovs die Sicht nimmt.

Jan Kovar thront an der Spitze

Zu diesem Zeitpunkt weist wenig auf einen spannenden Spielverlauf hin. Zug agiert, Langnau reagiert. Dario Simion (29.) schiesst Zug 2:0 in Front. Dann kommt die Show von Jérôme Bachofner, der in den letzten Wochen sehr auffällig agiert. Der Flügel holt sich nicht nur als nimmermüder Kämpfer gute Noten ab, sondern glänzt auch ab und zu als Torschütze. Er sorgt eine Sekunde vor Ablauf des zweiten Drittels mit einer schönen Einzelleistung für das Highlight des Abends. Zunächst lässt er Verteidiger Yannick Blaser ins Leere laufen, dann versenkt er den Puck zentimetergenau ins Lattenkreuz.

Derweil schafft Jan Kovar dank einem Tor und einem Assist den Sprung an die Spitze in der Topskorer-Wertung. Einen überragenden Abend zieht auch Doppeltorschütze Simion ein, der schon 24 Saisontore verbucht hat. «Wir haben Charakter gezeigt», zieht Martschini dennoch ein positives Fazit und freut sich auf das Duell heute Abend auswärts gegen die ZSC Lions.

SCL Tigers – Zug 4:5 (0:1, 0:2, 4:2)

Ilfishalle. – SR Wiegand/Dipietro.

Tore: 4. Shore (Martschini) 0:1. 29. Simion (Kovar, Martschini) 0:2. 40. (39:59) Bachofner (Leuenberger, Schlumpf) 0:3. 44. Sturny (Julian Schmutz, Glauser/Ausschluss Klingberg) 1:3. 44. Dostoinov 2:3. 49. Glauser 3:3. 53. Glauser (Maxwell, Erni) 4:3. 59. (58:03) Kovar (Geisser, Martschini/Zug ohne Goalie) 4:4. 59. (58:42) Simion (Klingberg, Geisser) 4:5.

Strafen: 5-mal 2 Minuten plus Spieldauer (Bank) gegen SCL; 4-mal 2 Minuten gegen Zug.

SCL Tigers: Punnenovs; Erni, Lardi; Leeger, Glauser; Grossniklaus, Blaser; Dostoinov, Melnalksnis, Andersons; Weibel, Maxwell, Huguenin; Sturny, Flavio Schmutz, Julian Schmutz; Bircher, In-Albon, Wenger.

Zug: Genoni; Geisser, Schlumpf; Zgraggen, Stadler; Gross, Cadonau; Nussbaumer; Simion, Kovar, Klingberg; Bachofner, Albrecht, Allenspach; Thorell, Shore, Martschini; Hofer, Leuenberger, Langenegger.

Bemerkungen: Zug ohne Zehnder, Diaz, Alatalo, Senteler (krank geschrieben), Wüthrich, Hofmann, Hollenstein, Thürkauf (verletzt), Abdelkader (überzählig).