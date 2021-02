EISHOCKEY Ein blutig erkämpfter Erfolg des EV Zug gegen das formstarke Lugano – Der unerschrockene Carl Klingberg geht voran Carl Klingbergs Nase spielt beim vierten Sieg im vierten Saisonduell gegen die Tessiner eine entscheidende Rolle. Der EV Zug baut seine Tabellenführung auf 13 Punkte aus. Philipp Zurfluh 15.02.2021, 23.40 Uhr

Zug-Stürmer Carl Klingberg sorgt vor dem Tor der Luganesi einmal mehr für Unruhe. Bild: Patrick Straub/Freshfocus (Zug, 15. Februar 2021)

Aufgeben ist für ihn keine Option. Teufelskerl Carl Klingberg rackert und kämpft für zwei. Der Schwede muss mächtig einstecken. In der 55. und 58. Minute kriegt er zweimal einen gegnerischen Stock mit voller Wucht ins Gesicht. Beide Male muss er sich die bluttriefende Nase kurz pflegen lassen, denkt aber nicht daran, die restliche Spieldauer von der Ersatzbank zu verfolgen. Sein unerschrockener Einsatz wird belohnt.

Der stetige Unruheherd tankt sich in der dritten Minute der Verlängerung durch Luganos Verteidigung und bedient mustergültig den in der Mitte den freistehenden Nick Shore, der zum 3:2-Siegtreffer einnetzt. Es ist der vierte Erfolg gegen Lugano im vierten Aufeinandertreffen. «Unglaublich», kommentiert Doppeltorschütze Shore Klingbergs Auftritt hinterher. Und Trainer Dan Tangnes meint: «Das ist sein Naturell. Er geht dorthin, wo es weh tut.» Tangnes bedauert, dass es nicht für drei Punkte gereicht hat, «aber es war ein grosser Effort, den wir geleistet haben».

Vor dem Spiel musste der EV Zug einen Verletzungsschock wegstecken: Beim Sonntagspiel gegen die SCL Tigers knallt Topskorer Grégory Hofmann gegen die Bande und zieht sich «eine Verletzung der oberen Extremitäten zu». Mindestens sechs Wochen fällt der 17-fache Torschütze aus. Verläuft seine Genesung plangemäss, ist der Sportchef optimistisch, dass der Stürmer bei Playoff-Start am 14. April wieder bei bester Gesundheit ist. So lässt Reto Kläy ausrichten: «Ich vertraue voll und ganz unserer medizinischen Abteilung, sie leistet immer hervorragende Arbeit», lässt Reto Kläy ausrichten. «Nun bietet sich anderen Spielern, wie beispielsweise Lino Martschini, die Gelegenheit, in Hofmanns Rolle zu schlüpfen», erhofft sich Tangnes.

Neuzugang Suri fiebert auf der Tribüne mit

Es war aber nicht der EVZ, der nach Puckeinwurf in Schockstarre verfiel. Das Heimteam startete furios. Wie schon beim letzten Rencontre gegen die Luganesi, als Raphael Diaz nach 19 Sekunden Zug jubeln liess, schepperte nach 16 Sekunden das Gehäuse von Goalie Niklas Schlegel. Nur zwei Minuten später rettete erneut der Pfosten für die Gäste.

Ein kurzes Gastspiel erlebte der ehemalige sowie zukünftige Zuger Reto Suri. Nach zehn Spielminuten war sein Arbeitseinsatz zu Ende. Nach einem Check gegen den Kopf von Nico Gross wird er von den Referees unter die Dusche geschickt. Die restliche Spieldauer verfolgt Suri auf der Medientribüne und beklatscht fast jede gelungene Aktion der formstarken Luganesi.

Die Zuger sprühen vor Spielfreude und lassen den Bianconeri kaum Zeit zum Atmen. In einer übersichtlichen Situation vor dem Lugano-Tor reagiert Klingberg (12.). Der EV Zug kann jedoch im Mitteldrittel die Druckphase nicht aufrechterhalten. Fortan sind die Tessiner am Drücker.

Die 2:0-Führung durch Nick Shore (33.) kommt für Zug zum richtigen Zeitpunkt. Aber die Reaktion der Tessiner folgt 22 Sekunden später durch Mikkel Bodker (34.), Mark Arcobello (37.) doppelt nach.

Die Zuger jubeln nach dem 3:2 in der Verlängerung. Bild: Freshfocus/ Patrick Straub

Trotz des dritten Spiels innert vier Tagen hat Zug genug Benzin im Tank und siegt mitunter dank eines grossartigen Klingberg. Somit hält eine eindrückliche Serie Bestand: In 17 der 18 Heimspielen hat Zug gepunktet und führt die Tabelle bereits mit bereits 13 Punkten Vorsprung an.

Die Highlights des Spiels gegen Lugano. Video: TV24

National League

Zug – Lugano 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) n. V.

Bossard-Arena. – 0 Zuschauer. – SR Hebeisen/Salonen.

Tore: 12. Klingberg (Shore, Stadler/Vier gegen Vier) 1:0. 33. (32:40) Shore (Martschini/Thorell) 2:0. 34. (33:02) Bodker (Wellinger, Heed) 2:1. 37. Arcobello (Bodker, Fazzini/Ausschluss Diaz) 2:2. 62. Shore (Klingberg, Diaz) 3:2.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Zug, 4-mal 2 plus 5 Minuten plus Spieldauer (Suri) gegen Lugano.

Zug: Genoni; Gross, Diaz; Stadler, Schlumpf; Alatalo, Geisser; Cadonau; Simion, Kovar, Klingberg, Zehnder, Albrecht, Leuenberger; Thorell, Shore, Martschini; Bachofner, Senteler, Langenegger.

Lugano: Schlegel; Wellinger, Heed; Chiesa, Loeffel; Wolf, Nodari; Antonietti, Traber; Bodker, Arcobello, Bürgler; Suri, Lajunen, Walker; Bertaggia, Herburger, Fazzini; Haussener, Sannitz, Lammer.

Bemerkung: Zug ohne Hofmann, Wüthrich, Thürkauf (alle verletzt).

ZSC – Servette 3:4 (0:1, 1:2, 1:0, 0:1) n. V.

Hallenstadion. – SR Tscherrig/Urban.

Tore: 20. Winnik (Fehr/Ausschluss Vermin!) 0:1. 22. Riedi (Pedretti, Phil Baltisberger) 1:1. 26.Fehr (Jacquemet, Tömmernes) 1:2. 30. Hollenstein (Andrighetto) 2:2. 33. Moy (Karrer, Winnik/Ausschluss Hollenstein) 2:3. 56. Diem (Prassl) 3:3. 63. Tömmernes (Omark, Winnik) 3:4.

Bern – Davos 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Postfinance-Arena. – SR Stricker/Borga.

Tore: 22. Guerra (Egli, Heinen) 0:1. 39. Palushaj (Ambühl, Barandun) 0:2. 59. Jeffrey (Zryd, Andersson) 1:2.