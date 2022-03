Nach Sieg gegen Davos: Der EV Zug will jetzt Platz eins

Eishockey Ein dreifacher Herzog und eine Kampfansage: Der EV Zug will sich jetzt Platz eins angeln Der EV Zug schickt den HC Davos mit einer 7:2-Packung nach Hause und feiert den achten Heimsieg in Serie. Fabrice Herzog ist erneut in Torlaune, Marco Müller sticht mit fünf Skorerpunkten heraus. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 04.03.2022, 23.26 Uhr

Leichtfüssig unterwegs: Der dreifache Torschütze Fabrice Herzog gegen HCD-Torhüter Gilles Senn. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 4. März 2022)

Eine schlechte Nachricht erreichte die EVZ-Fans wenige Stunden vor dem Spiel: Stürmer Lino Martschini fällt vorerst aus (siehe Box). Wie schnell oder ob die Zuger Identifikationsfigur in den Playoffs wieder eingreifen kann, ist laut Reto Kläy «Kaffeesatzlesen». Der Sportchef richtet aus:

«Ich hoffe, dass er das Team in dieser Saison noch verstärken kann.»

Aufgrund des kräfteraubenden Schlussprogramms vor der Brust gewährte Trainer Dan Tangnes diesmal Jan Kovar eine Verschnaufpause. Kein Kovar, keine Punkte? Mitnichten. Ist das Fehlen des ligaweit besten Spielmachers gar ein gutes Omen? Die ketzerische Frage rührt daher, dass der EV Zug den Ajoie HC mit 11:0 demütigte, als der Tscheche zuletzt seine Kollegen nur von draussen zuschauen musste.

Nein, die Davoser liessen sich nicht vorführen wie die Jurassier. Doch der amtierende Meister bezwang den Rekordmeister klar mit 7:2 und untermauerte seine Heimstärke mit dem achten Sieg in Folge. Auch eindrücklich: 43 Mal konnte er in den letzten sechs Heimspielen einen Torerfolg feiern.

Müller übernimmt Kovars Rolle und liefert ab

«Kompliment an die Mannschaft», sagte Trainer Dan Tangnes hinterher. «Ich habe sehr viele gute Dinge gesehen. Darauf müssen wir aufbauen.» Weil beim EVZ mit Livio Stadler (krank) und Samuel Kreis (verletzt) zwei Verteidiger fehlten, feierte Rémi Vogel seinen National-League-Einstand.

Marco Müller durfte anstelle von Kovar in der Sturmformation die Linienpartner Grégory Hofmann und Dario Simion mit Zuspielen füttern. Die «Beförderung» beflügelte ihn. Zunächst versorgte er den Puck selber in den Maschen, knapp zwei Minuten später legte er zentimetergenau für Fabrice Herzog auf. «Je länger das Spiel dauerte, konnten wir dem Spiel den Stempel aufdrücken. Wir haben die Vorgaben des Trainers sehr gut umgesetzt», bilanzierte Müller.

Für auffällig viel Schwung sorgte die vierte Linie mit Luca Andrea De Nisco, Dario Allenspach und Reto Suri, die sich nach jeweils schönen Spielzügen für einen komfortablen 4:0-Vorsprung verantwortlich zeichneten. Der HCD fand nun besser den Tritt, doch wirkte zu harmlos.

Ein Abend nach dem Geschmack von Marco Müller: Der Stürmer trifft einmal und legt vier Tore auf. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Tangnes will jetzt Platz eins

Statt in den Verwaltungsmodus zu schalten, setzten Herzog (2) und Hofmann noch drei Tore obendrauf. Neben Müller, der mit einem Tor und vier Assists glänzte, ragte Herzog mit drei Toren heraus. «Er hat eine schwierige Zeit hinter sich, ich freue mich sehr für ihn», sagte Tangnes. Herzog traf bereits am Mittwoch gegen Fribourg-Gottéron doppelt. Bei Zug lebt nun die Hoffnung weiter, am 14. März in der Tabelle ganz zuoberst zu stehen. Der Platz an der Sonne würde den Heimvorteil in einer allfälligen Finalserie bedeuten.

Mittlerweile hat die Liga am Donnerstag offiziell bestätigt, dass aufgrund fehlender TV-Produktionsmittel vier Spiele nicht absolviert werden. Und es gilt: ohne Fernseh-Übertragung kein Spiel. Die Streichung der Partien hat wohl keinen Einfluss auf die Entscheidung im Kampf um die Playoff-Tickets, kann aber am Ende der Regular Season trotzdem ausschlaggebend sein. So im Fall von Fribourg-Gottéron. Der Tabellenführer muss zwei Spiele (Fribourg-Davos, Biel-Fribourg) weniger bestreiten. Beim EV Zug kommt dies überhaupt nicht gut an, aus dem Ärger macht man keinen Hehl. Doch er möchte die Antwort auf dem Eis geben. Tangnes will alles dafür tun, um den ersten Platz zu holen. «Wenn wir noch alle Spiele gewinnen, haben wir eine Chance. Diese wollen wir nutzen», lautet die Kampfansage.

Zug – Davos 7:2 (2:0, 2:1, 3:1)



Bossard-Arena. – 7053 Zuschauer. – SR Piechaczek/Urban.



Tore: 11. Müller (Simion, Hofmann/Ausschluss Stransky) 1:0. 13. Herzog (Müller/Teamstrafe) 2:0. 26. De Nisco (Allenspach) 3:0. 29. Allenspach (Suri, Bachofner) 4:0. 37. Frehner (Wellinger, Schmutz) 4:1. 42. Herzog (Zehnder, Senteler) 5:1. 48. Stransky (Rasmussen, Bromé) 5:2. 50. Herzog (Hofmann, Müller/Ausschluss Zgraggen) 6:2. 59. Hofmann (Djoos, Müller/Ausschluss Wieser) 7:2.



Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Zug. 7-mal 2 Minuten gegen Davos.



Zug: Genoni; Djoos, Cadonau; Gross, Schlumpf; Wüthrich, Hansson; Vogel; Hofmann, Müller, Simion; Bachofner, Lander, Klingberg; Herzog, Senteler, Zehnder; De Nisco, Allenspach, Suri.



Davos: Senn; Jung, Nygren; Wellinger, Egli; Barandun, Zgraggen; Heinen, Stoop; Bromé Rasmussen, Stransky; Egli, Corvi, Ambühl; Schmutz, Prassl, Frehner; Knak, Canova, Wieser.



Bemerkungen: Zug ohne Stadler, Leuenberger (krank), Kovar (überzählig), Martschini, Hollenstein, Kreis (verletzt), Nussbaumer (Farmteam). Davos ohne Simic, Nussbaumer (verletzt), Ritzmann (Farmteam), Pospisil (überzählig).

