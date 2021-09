Eishockey Ein fliegender Schwede und das Ende von Schlumpfs Tormisere – der EV Zug ringt im Prestige-Duell die ZSC Lions nieder Im Aufeinandertreffen der meistgenannten Titelfavoriten setzt sich der EV Zug gegen die ZSC Lions mit 5:4 nach Verlängerung durch. Dominik Schlumpf trifft nach 82 Spielen ohne Tor. Philipp Zurfluh 11.09.2021, 23.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Carl Klingberg (am Boden sitzend) erzielt in der Verlängerung das Tor zum 5:4. Bild: Michael Buholzer / Keystone (Zug, 11. September 2021)

Eishockey-Herz, was willst du mehr! Das Spiel zwischen dem EV Zug und den ZSC Lions bot den 5'828 Zuschauern beste Unterhaltung. Herrliche Tore, schöne Goalie-Paraden und viele Emotionen. Der Meister beanspruchte das bessere Ende für sich – dank eines Sololaufs von Carl Klingberg in der vierten Minute der Verlängerung. Hinter dem eigenen Tor nahm der Schwede Anlauf und stürmte über das Eisfeld, liess die drei Zürcher Gegenspieler stehen und versenkte den Puck im Fallen mit der Backhand im Tornetz. Das Zuger Publikum in Ekstase. «Ich habe die Lücke vor mir gesehen. Das war nichts Spezielles», spielte der Stürmer die Szene beim Siegtreffer herunter. Für den EV Zug war es der dritte Sieg im dritten Saisonspiel.

EVZ-Trainer Dan Tangnes war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden.

«Wir sind auf ein starkes Team getroffen. Das war ein harter Kampf.»

Für Tangnes hatte das Duell bereits Playoff-Charakter. Er zeigte sich überrascht, dass die Schiedsrichter nur wenig einschritten und insgesamt nur drei Zwei-Minuten-Strafen ausgesprochen haben. «Ich wäre erstaunt, wenn das in den nächsten Wochen auch so wäre», meinte er mit einem Augenzwinkern.

Einmal mehr ein Torspektakel zwischen Zug und Zürich

Es wäre übertrieben zu sagen die ZSC Lions wären Zugs Lieblingsgegner in der vergangenen Saison gewesen. Aber in vier von sechs Direktbegegnungen konnte der EVZ sechs Tore erzielen. In Erinnerung blieb vor allem die 6:7-Niederlage Ende Januar, als der EV Zug eine 4:0- und 6:2-Führung verspielte. Damals war für ZSC-Goalie Lukas Flüeler bereits nach drei Minuten der Arbeitseinsatz zu Ende. Trainer Rikard Grönborg hatte genug gesehen, zog die Notbremse und ersetzte ihn durch Ludovic Waeber. Spektakel war also vorprogrammiert.

Waeber durfte diesmal von Beginn weg ran, erwischte aber ähnlich wie Flüeler dazumal einen Albtraum-Start. Nach nicht mal zehn gespielten Minuten lag der ZSC in der Bossard-Arena mit 0:3 im Hintertreffen. Der 19-jährige Dario Allenspach eröffnete mit seinem insgesamt erst zweiten Tor in der National League das Skore, 38 Sekunden später doppelte Dominik Schlumpf nach. Das Tor war deswegen so speziell, weil der Verteidiger zuletzt am 29. November 2019 erfolgreich war. 82 Spiele ohne Tor. «Das hätte ich nicht mehr gewusst», meinte Schlumpf hinterher.

«Schön, dass mir das wieder mal gelungen ist.»

Vor ein paar Tagen forderte Tangnes noch gegenüber dieser Zeitung seinen Schützling heraus: «Ein Tor wäre wieder einmal fällig.» Gesagt, getan.

Dominik Schlumpf lieferte. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 14. August 2021)

Wer gedacht hat, dass die Partie nach der Drei-Tore-Führung bereits entschieden sei, hatte sich arg getäuscht. Die Ereignisse überschlugen sich, als die Gäste mit einem Doppelschlag innert 63 Sekunden plötzlich wieder im Spiel waren. Schlumpfs Analyse:

«Es war ein Duell auf Augenhöhe. Das 3:0 nach zehn Minuten entsprach zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt dem Gezeigten.»

Der ZSC findet immer besser den Tritt

Zunehmend verfahren verlief die Partie dann im zweiten Drittel. Weil die Gäste mehr Druck auf den Scheibenführenden erzeugten, landete oft ein Pass eines Zugers beim Gegner oder im Nirgendwo. In dieser Phase hatte Sven Senteler die beste Antwort bereit und konnte in der 30. Minute mit einem platzierten Schuss auf 4:2 erhöhen. Doch Zürich hatte nur 32 Sekunden später in der Person von Marcus Krüger die passende Antwort parat. Mit dem 4:4-Ausgleich in der 51. Minute lancierte der Ex-Zuger Garrett Roe das Spiel von vorne.

Am Schluss jubelten aber die Zuger dank einer herausragenden Einzelleistung von Carl Klingberg. Für Schlumpf ist klar, dass mit dem ZSC diese Saison zu rechnen ist:

«Sie haben sich auf diese Saison hin nochmals verstärkt und sind ein heisser Titelkandidat.»

EV Zug – ZSC Lions 5:4 (3:2, 1:1, 1:1, 1:0) n.V.

5828 Zuschauer. – SR Stricker/Dipietro, Altmann/Wolf.



Tore: 5. (4:32) Allenspach (Klingberg) 1:0. 6. (5:10) Schlumpf (Müller) 2:0. 10. Simion (Müller) 3:0. 13. (12:50) Azevedo (Marti, Malgin) 3:1. 14. (13:53) Krüger (Denis Hollenstein, Diem) 3:2. 30. (29:56) Senteler (Allenspach) 4:2. 31. (30:28) Krüger (Trutmann) 4:3. 51. Roe (Azevedo) 4:4. 64. Klingberg 5:4.



Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug, 1-mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.



Zug: Hollenstein; Schlumpf, Gross; Cadonau, Djoos; Hansson, Stadler; Wüthrich; Klingberg, Senteler, Allenspach; Simion, Kovar, Müller; Martschini, Lander, Herzog; Suri, Leuenberger, Bachofner.



ZSC Lions: Waeber; Noreau, Marti; Weber, Geering; Trutmann, Phil Baltisberger; Malgin, Andrighetto; Azevedo, Roe, Sigrist; Diem, Krüger, Denis Hollenstein; Aeschlimann, Schäppi, Pedretti; Quenneville.



Bemerkungen: Zug ohne Zehnder und Kreis. ZSC Lions ohne Chris Baltisberger, Bodenmann, Morant und Riedi (alle verletzt).