eishockey Ein furioser EV Zug überrollt den HC Lugano – Captain Raphael Diaz stellt die Weichen nach 19 Sekunden Für den HC Lugano ist der EVZ eine Nummer zu gross. Durch den 5:1-Auswärtssieg haben die Zuger die Tabellenführung ausgebaut und seit nunmehr 17 Spiele in Serie gepunktet. Philipp Zurfluh aus Lugano 15.01.2021, 23.34 Uhr

Erfolgreicher Abend: Die Zuger können in Lugano fünf Tore bejubeln. Bild: Samuel Golay/Keystone (15. Januar 2021)

Der HC Lugano in Schockstarre. Wie in einem Albtraum müssen sich die Bianconeri in den ersten 20 Minuten gefühlt haben. Der EV Zug nahm seinen Widersacher nach allen Regeln der Kunst auseinander. Die Tessiner wussten nicht, wie ihnen geschah. Mit einem Blitzstart stellte der souveräne Leader schon früh die Weichen auf Sieg – sage und schreibe nach 19 Sekunden. Der Treffer von Captain Raphael Diaz ging als bislang schnellstes Saisontor in die Statistik ein. Der Tabellensechste war heillos überfordert und wurde von Tempo-Hockey der Zuger überrollt.