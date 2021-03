EISHOCKEY «Ein verrückter Kerl»: EVZ-Stürmer Justin Abdelkader ist beim 2:1-Sieg gegen Genève-Servette der Mann des Spiels Der EV Zug tütet den Qualifikationssieg ein. Justin Abdelkader muss vier Mal auf die Strafbank und trifft doppelt. Goalie Leonardo Genoni pariert 37 Genfer Torschüsse. Philipp Zurfluh 24.03.2021, 23.40 Uhr

Zwei Tore erzielt, vier Strafen kassiert: Zugs Justin Abdelkader (links) gegen Genfs Henrik Tömmernes. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 24. März 2021)

Mittendrin statt nur dabei. Wenn die Fäuste fliegen, darf Zugs Flügel Justin Abdelkader nicht fehlen. Die aggressive Gangart der Genfer kommt dem US-Amerikaner gerade recht. Sein Auftritt war furchteinflössendend. Er scheut keinen Zweikampf. Abdelkader «on fire». Vier Mal muss der 34-Jährige auf der Strafbank Platz nehmen. Doch der 34-Jährige ist nicht nur in physischer Hinsicht omnipräsent, sondern auch in spielerischer. Dank seinem Doppelschlag innert 89 Sekunden kann der EV Zug nicht mehr vom Leaderthron gestossen werden. Trainer Dan Tangnes meinte nach dem Spiel:

«Er ist schon ein verrückter Kerl, doch er wird uns in den nächsten Wochen noch viel Freude bereiten. Seine harte Spielweise ist extrem wertvoll.»

Wie schon am Dienstag gegen Fribourg drohte Zug ein krasser Fehlstart. Vier der ersten fünf Minuten bestritt der Leader in Unterzahl. Und obwohl die Genfer ligaweit das zweitbeste Powerplay spielen, funktionieren die Automatismen seit geraumer Zeit überhaupt nicht mehr. Seit sage und schreibe 38 (!) Minuten lechzen die Westschweizer auf einen Torerfolg in Überzahl, rekordverdächtig. Gegen Zug konnte Genf fleissig Powerplay spielen, doch in keinem der sieben Überzahlgelegenheiten waren die Romands erfolgreich. Somit bauten sie ihre Negativserie auf 52 torlose Minuten aus.

8:0-Torschüsse für Genf nach acht Minuten

Gegen Fribourg noch druckvoll in der Angriffsauslösung, sahen die Zentralschweizer zunächst kein Land. Eine Sturm- und Drangphase der Gäste – 8:0 Torschüsse nach acht Minuten.

Das erste Tor des Abends durfte Genf in der 23. Minute bejubeln. Als schienen die Zuger zu wissen, dass bei Überzahlsituationen der Romands sowieso nichts Zählbares herausschaut, kassierte der nächste Zuger eine Zwei-Minuten-Strafe.

Tangnes sah sich bei Spielmitte zu einem Time-out gezwungen. «Ich war sauer», sagte der Trainer hinterher. Von da an waren es die Gäste, die sich mit Undiszipliniertheiten das Leben schwer machten. Mit der Leichtigkeit und dem Selbstvertrauen schlug der souveräne Tabellenführer in Person von Justin Abdelkader gleich doppelt zu (36./38.). Zunächst lenkte er einen Schuss von Tobias Geisser unhaltbar für Goalie Daniel Manzato ab, danach verwertete er ein Zuspiel von Jan Kovar. Auf der Tribüne quittierte Genf-Sportchef Marc Gautschi das Gezeigte auf dem Eis mit ungläubigem Kopfschütteln. Der Tabellenführer musste in der Schlussphase noch heikle Momente überstehen, doch ­Torhüter Leonardo Genoni (97,4 Prozent Fangquote) pariert 37 von 38 Genfer Torschüssen.

Das Duell war auch ein Kräftemessen der Topskorer. Mit Kovar (52 Punkte) und Linus Omark (54) kämpfen zwei Edeltechniker um die Krone. Mit einem Assist hat der Tscheche bis auf einen Punkt aufgeschlossen.

Santeri Alatalo ist in Isolation

Vorerst muss Zug ohne Verteidiger Santeri Alatalo auskommen, der positiv auf Corona getestet wurde und die nächsten Tage in Isolation verbringen muss. Doch das reich befrachtete EVZ-Lazarett dürfte sich bald lichten. Grégory Hofmann und Raphael Diaz stehen vor einem baldigen Comeback. Dünne Personaldecke, na und?, sagt sich Tangnes. «Ich spiele mit denjenigen Akteuren, die mir zur Verfügung stehen.» Für Zug geht es Schlag auf Schlag. Mit Langnau und den ZSC Lions bitten am Freitag und Samstag die nächsten Gegner zum Kampf. Mit dabei: Gegner-Schreck Justin Abdelkader.

Zug – Servette 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Bossard-Arena. – 0 Zuschauer. – SR Urban/Kristijan Nikolic.

Tore: 23. Patry (Smirnovs, Smons) 0:1. 36. Abdelkader (Geisser, Shore/Ausschluss Smons) 1:1. 38. Abdelkader (Kovar, Shore/Ausschluss Karrer) 2:1.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Zug; 5-mal 2 plus 10 Minuten (Winnik) gegen Servette.

Zug: Genoni; Gross, Cadonau; Geisser, Nussbaumer; Stadler, Zgraggen; Sidler; Thorell, Kovar, Simion; Bachofner, Albrecht, Allenspach; Abdelkader, Shore, Martschini; Hofer, Leuenberger, Langenegger.

Genève-Servette: Manzato; Tömmernes, Jacquemet; Le Coultre, Karrer; Smons, Völlmin; Guebey; Omark, Winnik, Vouillamoz; Vermin, Smirnovs, Rod; Miranda, Fehr, Moy; Patry, Kast, Fritsche; Riat.

Bemerkungen: Zug ohne Zehnder, Diaz, Schlumpf, Alatalo, Senteler (alle krank geschrieben), Wüthrich, Hofmann, Hollenstein, Thürkauf (alle verletzt), Klingberg (überzählig). Genève-Servette ohne Mercier, Maurer, Richard (alle verletzt).