Beim EV Zug herrscht eine Krise ohne Krisenstimmung

Eishockey Eine Kuriosität: Beim EV Zug herrscht Krise ohne Krisenstimmung Der amtierende Meister EV Zug ist nach mehreren blamablen Niederlagen in die untere Tabellenhälfte gerutscht und niemanden scheint es zu beunruhigen. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

14 Spiele, sieben Niederlagen: Der EV Zug läuft den eigenen Ansprüchen hinterher. Bild: Marcel Bieri / Keystone (Langnau, 22. Oktober 2022)

Krise! Schwere Krise! Die Statistik ist in der Tat alarmierend. Die Meistermannschaft des EV Zug ist praktisch unverändert geblieben. Der Trainer, die Assistenten und der Sportchef sind die gleichen wie in der vergangenen Saison. Und trotzdem belegt der EVZ aktuell bloss Rang neun – mit 46 Gegentoren in 14 Spielen, mehr als Langnau. Nur Lausanne, Kloten und Ajoie haben eine noch löchrigere Abwehr.

Zudem sind die Fangquoten der EVZ-Goalies Leonardo Genoni (90,23 %) und Luca Hollenstein (85,59 %) bescheiden. Hinzu kommen krachende Niederlagen gegen Lugano (1:6) und Lausanne (1:6) und blamable in Langnau (1:3) und gegen Ambri (4:5). In den vorangegangenen zwei Saisons hatten die Zuger in 104 Partien lediglich dreimal sechs oder mehr Tore kassiert.

«Normalerweise nutzten wir jede siebte Chance» Dan Tangnes hinkt. Den EVZ-Trainer zwickt es im Rücken. Eine medizinische Untersuchung soll mehr Erkenntnisse liefern. Auch das Team lässt bei den letzten Darbietungen Stabilität vermissen. Nach dem Montagstraining zeigt Tangnes auf seinen Laptop mit lauter statistischen Werten. 34 Torchancen hatte der EVZ gegen Langnau kreiert, der Gegner deren sieben. Das Resultat ist bekannt (1:3). «Normalerweise nutzen wir jede siebte Chance», sagt Tangnes. Anzeichen einer gedämpften Stimmung gäbe es nicht. «Es gibt keinen Spieler, der morgens zum Training kommt und keine Lust auf Hockey hat.» Am Dienstag (19.45 Uhr) wartet auswärts Tabellenführer Genève-Servette. «Ein Team voller Selbstvertrauen», so Tangnes. Und Zug? «Die Moral ist voll intakt. Wir gehen nach Genf, um besser zu spielen.» (pz)

Aus diesem Zahlenmaterial lässt sich ein farbenprächtiges Krisengemälde malen. Aber es gibt kein farbiges Krisengemälde. Zug steckt in einer Resultatkrise. Nicht in einer richtigen Krise. Was ist die Differenz zwischen diesen beiden Formen der Krise? Bei der Resultatkrise stimmt sonst eigentlich alles. Bei der echten Krise stimmt so ziemlich nichts mehr.

Schönspielen: Die Zuger übertreiben es

Die Ruhe im Kabinengang selbst nach schmählichen Niederlagen ist erstaunlich. Trainer Dan Tangnes sagt:

«Es gibt keine Schuldzuweisungen.»

Niemand zeige mit dem Finger auf andere. Die Erklärungen sind einfach gestrickt, aber wahr und klar: Das Spiel funktioniert nicht mehr bzw. noch nicht, wie es sollte. Es ist nicht so, dass kein System zu erkennen wäre: Zug zelebriert sein «Puckbesitz-Hockey», das an einem guten Abend die Antwort auf den FC Barcelona der besten Tage ist.

Unzufrieden, aber selbstbewusst und angriffslustig: Trainer Dan Tangnes. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus (Lugano, 18. Oktober 2022)

Vielleicht liegt genau darin eine Erklärung. Die Zuger sind inzwischen so gut, dass sie das schöne Spiel übertreiben. Schöne Passfolgen statt direktes ­Sirachen aufs Netz. Ist das Spiel so anspruchsvoll, so präzis, so schnell, dann ist es eben auch störungsanfälliger. Die kleinen Konzentrationsfehler des Herbstes, die bei Spitzenteams schon fast dazugehören – das wahre Hockey wird ja dann in den Playoffs gespielt – wirken sich beim hoch entwickelten Spiel der Zuger sofort aus. Wenn die Angriffsauslösung nicht direkt und präzis erfolgt, laufen vorne die Stürmer ins Leere oder auf ihre Gegenspieler auf.

Oder verweichlicht das Leben in der meisterlichen Komfortzone? Vor einem Jahr waren alle hellwach: Es galt, Schlüsselspieler zu ersetzen (unter anderem Calvin Thürkauf, Rafael Diaz, Santeri Alatalo) und die Hierarchien neu zu ordnen. Jetzt hat nach einem Sommer ohne grosse Veränderungen jeder seinen Platz und seine kleinen Privilegien auf sicher. Und mit der Leidenschaft ist es so eine Sache: Natürlich gibt sich jeder Mühe. Aber die Zuger erreichen wohl höchstens 50 Prozent der Leidenschaft, die es möglich gemacht hat, gegen die ZSC Lions im Final noch ein 0:3 zu drehen. Alle wissen: Am Ende werden wir doch in den Playoffs sein.

Das sehen wohl auch die Fans so. Die Stadionauslastung ist mit 95,29 Prozent die zweithöchste der Liga. Anders als in Bern oder Langnau muss das Publikum nicht «zurückerobert» werden. Also: kein Grund zur Panik. Krise ohne Krisenstimmung. Eine Kuriosität.

Gut gemanagte und gecoachte Spitzenteams können sich eine Atempause, ein wenig Larifari im Herbst leisten, ohne Schaden an der sportlichen Seele zu nehmen. Aber gute Gewohnheiten machen Siegerteams aus. Tag für Tag. Wenn die Nachlässigkeiten des Herbstes zu schlechten Gewohnheiten werden, dann ist nach Weihnachten die echte Krise da.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen