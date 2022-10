EV Zug scheitert am Bollwerk der SCL Tigers - 1:3-Niederlage

Die Tore des Spiel. Video: MySports

Eishockey «Einfach nicht clever genug»: Ein harmloser EV Zug scheitert am Langnauer Bollwerk Der EV Zug findet gegen eine massierte Langnauer Abwehr keine Lösung und verliert 1:3. Trotz 48 Torschüssen lassen die Zuger in der Offensive Kaltblütigkeit vermissen. Philipp Zurfluh, Langnau Jetzt kommentieren 23.10.2022, 00.07 Uhr

In Bedrängnis: Zugs Samuel Kreis (rechts) wird von Floran Douay in die Zange genommen. Bild: Claudio De Capitani / Freshfocus (Langnau, 22. Oktober 2022)

Während Dan Tangnes rund 15 Minuten nach Spielende Red und Antwort stand, zelebrierten die Langnau-Fans ihre Mannschaft, als hätten sie eine Playoff-Serie gewonnen. Die Ilfishalle glich einem Tollhaus. Nach mässigem Zuschauerinteresse zu Saisonbeginn fanden erstmals über 5000 Zuschauende den Weg ins Stadion. Dem EVZ-Trainer war überhaupt nicht zu feiern zu Mute, doch trotz Niederlage blieb er ruhig. Der Norweger sprach von «Murphys Law». Damit wollte er darauf hinweisen, dass ein Unglück nicht selten allein kommt und weiteres Ungemach provozieren kann. «Ich habe keine einfache Antwort parat. Wir hatten unsere Chancen. Normalerweise gewinnen wir ein solches Spiel», konstatierte Tangnes.

«Murphys Law» heisst nicht, dass man sich trotz aller Widrigkeiten nicht gegen das Schicksal stemmen kann. Das tat der EV Zug und mobilisierte in den letzten Minuten nochmals alle Kräfte, doch es reichte nicht. Er kam an den vielen Beinen und Stöcken der Langnauer nicht vorbei. «Um ein solches Spiel zu gewinnen, braucht man Glück, Coolness und man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein», erläuterte Tangnes.

Hofmann patzt innert Sekunden zweimal

Ist es möglich, ein Spiel mit nur 14 Torschüssen zu gewinnen? Ja, ist es. Langnau demonstrierte dies, weil die Mannschaft offensiv aus wenigen Aktionen viel herausholte und zwischen den Pfosten auf einen Luca Boltshauser zählen konnte, der 47 von 48 Schüssen parierte. 1:6 in Lausanne, 1:6 in Lugano und nun 1:3 in Langnau. Der EV Zug fährt zum dritten Mal en suite mit leeren Händen nach Hause. Lino Martschini wirkte etwas ratlos und suchte nach Erklärungen. Auf die Frage, ob der EV Zug nach dem Sieg gegen den SC Bern leistungsmässig einen Schritt zurück gemacht habe, antwortet er: «Nein. Wir haben nicht viel falsch gemacht. Wir wurden leider im ersten Drittel bitter bestraft durch Eigenfehler, wovon wir in dieser Saison viel zu viele produzieren.»

Der Mann des Spiels: Langnau-Goalie Luca Boltshauser. Bild: Marcel Bieri / Keystone (Langnau, 22. Oktober 2022)

Der Stürmer spricht die beiden Gegentore in der 14. und 18. Minute an. Wie bereits des Öftern in den vergangenen Wochen machte Grégory Hofmann keine gute Figur. Statt offensiv in Erscheinung zu treten, sündigte er in der Defensivzone. Am Ursprung der Langnauer Führung stand ein Fehlpass des Stürmers und nur wenige Sekunden später liess er sich den Puck vom Stock abjagen, was zum Treffer von Harri Pesonen führte. Beim zweiten Tor trägt Luca Hollenstein eine Mitschuld. Aleksi Saarela wurde von Samuel Kreis zwar eng bewacht, doch der Finne brachte das Kunststück zu Stande, aus einem beinahe unmöglichen Winkel die kleine Lücke zwischen den Schultern des EVZ-Goalies und der Latte zu finden.

Martschini: «Zu übereifrig, statt Fokus zu behalten»

Offensive, Defensive, Powerplay, Genauigkeit, physische Präsenz: Der EV Zug ist auf der Suche nach der Zauberformel. Wie schon gegen den SC Bern können die Zentralschweizer aus Überzahlsituationen kein Kapital schlagen, weil das Spiel steril wirkt. Es fehlt an Ideen und Überraschungsmomenten. «Der Wille war definitiv vorhanden. Teilweise agierten wir aber zu übereifrig, weil es alle zu gut machen wollen, statt den Fokus zu behalten», befand Martschini. Laut Yannick Zehnder müsse man sich an der eigenen Nase nehmen: «Langnau hat vor dem Tor gut aufgeräumt, wir waren einfach nicht clever genug.»

Der EV Zug war sich bewusst, dass er gegen die SCL Tigers die Tore erarbeiten muss. Mit körperbetontem Spiel und viel Laufarbeit. Doch die Zuger schafften es nicht, den Langnau-Code zu knacken. Jenes Team, das bei Experten wenig Kredit geniesst und nicht mehr als der letzte Tabellenrang zugetraut wird. Auch deshalb, weil die Emmentaler wie schon in den vergangenen Jahren stark von der Torproduktion der Ausländer-Fraktion abhängig sind. Für knapp 80 Prozent aller Tore sind die Import-Spieler verantwortlich. Um in jedem Spiel um den Sieg mitspielen zu können, müssen die ausländischen Spieler liefern. Und das taten sie gegen den EV Zug. Mit Harri Pesonen, Aleksi Saarela und Sami Lepistö zeichneten sich drei Finnen für den Sieg verantwortlich.

Nach einem trainingsfreien Sonntag gilt es den Blick nach vorne zu richten, so Tangnes. «Was wir nicht tun dürfen, ist uns selber zu bemitleiden.»

SCL Tigers – Zug 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)



Ilfishalle. – 5031 Zuschauende. – SR Hebeisen/Mollard.

Tore: 14. Pesonen (Zryd) 1:0. 18. Saarela (Sturny) 2:0. 56. Simion (Kovar, Herzog) 2:1. 59. Lepistö (Schuss ins leere Tor) 3:1.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Langnau. 3-mal 2 Minuten gegen Zug.

Langnau: Boltshauser; Schilt, Lepistö; Grossniklaus, Saarijärvi; Guggenheim, Zryd; Erni, Cadonau; Pesonen, Michaelis, Lapinskis; Douay, Saarela, Rohrbach; Weibel, Schmutz, Sturny; Aeschlimann, Neuenschwander, Berger.

Zug: Hollenstein; Djoos, Schlumpf; Kreis, Hansson; Gross, Geisser; Stadler, De Nisco; Erni, Cadonau; Cehlarik, Kovar, Simion; Hofmann, O’Neill, Klingberg; Herzog, Senteler, Martschini, Allenspach, Leuenberger, Zehnder.

Bemerkungen: Zug ohne Suri (verletzt); Vogel, Neumann und Nussbaumer (alle U20-Elit).

