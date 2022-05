Eishockey Eintauchen in die grossen Schlagzeilen: Zwölf EVZ-Zitate der Saison 21/22 Der EV Zug hat bewegt – auch in unserer Zeitung. Von Tränen, Schutzengeln und einem Esel: die Saison in zwölf Zitaten. Philipp Zurfluh 02.05.2022, 15.07 Uhr

«Ein Tor wäre wieder einmal fällig.»

10. September 2021: Seit 21 Monaten wartet Dominik Schlumpf auf einen Torerfolg. Das veranlasst seinen Trainer, Dan Tangnes, sanften Druck auf den Verteidiger auszuüben. Es wirkt: Der 31-Jährige trifft zwei Tage später in die Maschen.

«Seine Zähne sind wahrlich nicht von Glück gesegnet.»

10. Dezember 2021: Carl Klingberg kann einstecken. Für ihn ist Aufgeben nie eine Option. Bereits im August in der Champions Hockey League hat er drei Zähne verloren, er bekommt in schöner Regelmässigkeit die Wucht der Gegenspieler oder deren Stöcke zu spüren. So auch in der Partie gegen den SC Bern. Der Powerstürmer ist danach für Interviews unabkömmlich, weil er zur Visite beim Mannschaftsarzt muss. Dafür spricht sein Chef Dan Tangnes, der sich ein Schmunzeln nicht verkneifen kann.

Carl Klingberg wird von Nicole Schuler, der EVZ-Physiotherapeutin, vom Eis geführt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 4. Dezember 2021)

«Ein Container wurde plötzlich in Ruanda geortet.»

7. Januar: Dario Allenspach durfte mit der Nati an der U20-WM in Kanada teilnehmen. Doch das Abenteuer war nur von kurzer Dauer, das Turnier wurde wegen Corona abgebrochen. Es waren turbulente Tage für die 19-jährige Nachwuchshoffnung: Vor dem ersten Training fehlten mehrere Gepäckstücke. Zwei Container wurden im Frachtraum des Flugzeugs vergessen.

Dario Allenspach stand in dieser Saison bei 30 von 32 Spielen auf dem Eis. Bild: Matthias Jurt (Cham, 20. November 2020)

«Ich hatte einen Schutzengel.»

11. Januar 2022: Nach 78 Tagen gibt Dario Simion sein Comeback. Hätte ihn damals der Gegenspieler ein paar Zentimeter weiter unten verletzt, hätte das im gravierendsten Fall einen Achillessehnenriss zur Folge gehabt. Zu reden gibt die schlechte medizinische Versorgung von Gastgeber Lausanne. Der «Blick» spricht von «Buschverhältnissen».

«Ihre Kritik ist deplatziert, Monsieur!»

31. Januar 2022: 11:0! Der EV Zug demontiert ein überfordertes, gar desolates Ajoie. Einem Herrn missfällt das: Der ehemalige Schiedsrichter und heutige Hockeyexperte Stéphane Rochette spricht von Respektlosigkeit. Die Kritik: Zugs Trainer lasse bis zum Schluss die besten Kräfte laufen. Der Chronist findet: Unsinn. Mitleid ist nicht im Sinne des Sportgeists.

Die Höhepunkte des Spiels. Video: Mysports

«Ich fühle mich unglaublich leer, Sport kann grausam sein.»

22. Februar 2022: Carl Klingberg hat mit der schwedischen Nationalmannschaft Bronze an den Olympischen Spielen knapp verpasst und bricht in der Interviewzone in Tränen aus.

«Wir müssen reinen Tisch machen und alles detailliert auseinandernehmen. »

10. März 2022: Am Ende der Qualifikation stottert Zugs Motor. Drei Spiele, ein Torverhältnis von 0:11, 181 Minuten ohne Tor. Reto Suri redet nicht um den heissen Brei herum.

«Neu Pilot statt bloss Passagier»

12. April 2022: Verteidiger Christian Djoos klettert auf leisen Sohlen die Leiter hoch, meint unsere Zeitung.

«Die Gefahr lauert hinter jedem Busch.»

20. April 2022: Während eines Verpflegungshalts an einer Raststätte gönnten sich jüngere EVZ-Spieler Junkfood. Zum Ärger von Tangnes. «Es hat ausgesehen wie ein Schulpicknick», sagt er im Interview. Vielleicht habe sie ein Journalist aus einer Hecke beobachtet.

Zuversichtlich vor dem Playoff-Abenteuer: EVZ-Trainer Dan Tangnes. Bild: Maria Schmid (Cham, 22. März 2022)

«Der Chef der Feuerwehrmänner»

23. April 2022: Im dritten Viertelfinalspiel gegen Lugano brillierte Zugs vierte Linie. Trainer Tangnes meinte: «Die Jungs sind wie Feuerwehrmänner. Sie müssen auf Knopfdruck bereit sein.» Unsere Zeitung titelte: «Sven Leuenberger – der Chef der Feuerwehrmänner». Das nahm Daniel Jauch, Feuerwehr Kommandant der Stadt Zug, zum Anlass, Leuenberger im Training zu besuchen:

Bild: EVZ

«Jetzt sind wir die Esel.»

20. April 2022: Beim ersten Finalspiel verzockt sich Dan Tangnes mit der Coaches Challenge. Er trägt es mit Fassung: «Mein Job ist es, Entscheidungen zu treffen. Manchmal liege ich richtig, manchmal falsch.»

«Es gibt kein besseres Gefühl.»

2. Mai 2022: Grégory Hofmann lässt seinen Emotionen nach der Titelverteidigung freien Lauf.

Grégory Hofmann küsst den Pokal. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 1. Mai 2022)