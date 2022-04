EV Zug verliert gegen die ZSC Lions 1:2 – in der Serie stehts 0:2

Eishockey «Es fehlt wenig, wir müssen nicht alles auf den Kopf stellen»: Der EV Zug muss nächsten Tiefschlag einstecken Die ZSC Lions verpassen dem EV Zug einen Denkzettel und gehen in der Finalserie mit 2:0 in Führung. In einem dramatischen Spiel fehlen den Zugern Coolness und Effizienz. Philipp Zurfluh, Zürich Jetzt kommentieren 20.04.2022, 23.45 Uhr

Drei Minuten vor Ende kochten die Emotionen im ausverkauften Hallenstadion über – die Arena stand Kopf, als die ZSC Lions den 2:1-Siegtreffer erzielten. Ganz anders die Gemütslage auf Zuger Seite: Reto Suri stiess das Tor um, der Frust musste raus. «Ich hatte kurz vor dem ZSC-Tor die Entscheidung auf dem Stock, kurze Zeit später verlor ich meinen Gegenspieler aus den Augen. So schnell kann es gehen. Es entscheiden Nuancen», sagte Reto Suri selbstkritisch. Aber keine Spur von Resignation: «Es fehlt wenig, wir müssen nun nicht alles auf den Kopf stellen», so Suri, der den Fokus bereits aufs nächste Spiel richtete.

Enttäuscht nach der zweiten Niederlage: Marco Müller (links) und seine EVZ-Teamkollegen. Bild: Christian Merz / Keystone (Zürich, 20. April 2022)

Es war kein Zufall, dass Denis Malgin für das entscheidende Tor verantwortlich zeichnete. Der agile Edeltechniker wirbelte ein ums andere Mal die Zuger Defensive durcheinander, hier trifft er zum entscheidenden Tor in der 58. Minute:

Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zürich, 20. April 2022)

Die Paradelinie um Malgin, Sven Andrighetto und Denis Hollenstein kam im Verlauf der Playoffs immer besser auf Betriebstemperatur. Sie hat den Löwenanteil dazu beigetragen, dass der ZSC im Kampf um den Titel mitmischt.

Zehnder trifft mit dem Schlittschuh

Wie schon im ersten Spiel: Beim EV Zug kann man sich nicht vorwerfen, viel falsch gemacht zu haben. «Wir haben gerackert und Chancen kreiert. In einigen Situationen waren wir einfach nicht kaltblütig genug. Da müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen», merkte Suri kritisch an. Trainer Dan Tangnes ergänzte: «Die Fans haben grosses Hockey gesehen. Leider haben wir aus unseren Möglichkeiten zu wenig Kapital geschlagen.»

EVZ-Trainer Dan Tangnes sagt, dass die nächsten Aufgaben zum mentalen Härtetest werden. Bild: Jan Pegoraro (Zürich, 20. April 2022)

Nach dem ersten Duell war für Tangnes unbestritten: Die dritte Sturmreihe um Yannick Zehnder, Sven Senteler und Fabrice Herzog bringt die meiste Energie, die grösste Intensität aufs Eis. Auch im zweiten Duell war dieses Trio omnipräsent. Zehnder brach in der 23. Minute den Bann. Nach einem Querpass von Senteler beförderte er den Puck mit dem Schlittschuh über die Torlinie. Weil der Flügel jedoch keine Kick-Bewegung machte, zählte der Treffer. Das Führungstor gab dem EV Zug mächtig Auftrieb. Er schnürte dem ZSC die Luft ab. In dieser Phase verpassten es die Zuger jedoch, das Skore zu erhöhen. Marco Müller vergab aus aussichtsreicher Position. Goalie Jakub Kovar, der zum besten Akteur auf Zürcher Seite gekürt wurde, rettete in extremis. Ein Zuger Treffer lag in der Luft, doch die Equipe bestrafte sich selbst, weil Claudio Cadonau seinen Gegenspieler im Gesicht traf und eine zweiminütige Denkpause aufgebrummt bekam. Andrighetto profitierte (30.). Leonardo Genoni sah beim «Flatterschuss» etwas unglücklich aus. Tangnes hütete sich, in irgendeiner Art und Weise Kritik am sechsfachen Meistergoalie zu üben. «Leo hat bislang unglaubliche Leistungen gezeigt. Ich werde ihn bestimmt nicht kritisieren. Das können andere tun.» Auch sonst kann man Genoni nichts ankreiden: Immer wieder postierte der ZSC einen Stürmer vor dem Tor, um ihm das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Reto Suri: «Wir müssen nicht alles auf den Kopf stellen.» Bild: Jan Pegoraro (Zürich, 20. April 2022)

Erste Niederlage seit 26 Monaten

Wie schon beim Final-Auftakt in Zug erlebten die Zuschauer auch in Zürich eine hoch spannende Partie. Das Hallenstadion war eigentlich ein gutes Pflaster für die Zuger. Sieben der letzten acht Partien konnten sie gewinnen. 26 Monate hatte der EV Zug nicht mehr in Zürichs Heimstätte verloren.

Laut Tangnes werden die nächsten Aufgaben zum mentalen Härtetest. «Der Weg zum Titel wir noch steiniger, doch wir sind dafür gerüstet.» Seine Mannschaft habe in den beiden Begegnungen vieles richtig gemacht, «aber natürlich gibt es noch Steigerungspotenzial». Und er wiederholt, was schon Suri gesagt hatte: «Wir müssen ruhig und fokussiert bleiben und nicht alles auf den Kopf stellen.»

ZSC Lions - Zug 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

11'200 Zuschauer (ausverkauft). - SR Hebeisen/Lemelin (CAN), Obwegeser/Fuchs. - Tore: 23. Zehnder (Senteler, Djoos) 0:1. 30. Andrighetto (Noreau, Malgin/Powerplaytor) 1:1. 57. Malgin (Denis Hollenstein, Andrighetto) 2:1. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 3mal 2 Minuten gegen Zug. - PostFinance-Topskorer: Andrighetto; Jan Kovar.

ZSC Lions: Jakub Kovar; Noreau, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Weber, Kivistö; Trutmann; Denis Hollenstein, Malgin, Andrighetto; Azevedo, Krüger, Bodenmann; Pedretti, Sigrist, Diem; Aeschlimann, Schäppi, Chris Baltisberger; Sopa.

Zug: Genoni; Hansson, Stadler; Cadonau, Djoos; Schlumpf, Kreis; Gross; Müller, Lander, Bachofner; Simion, Jan Kovar, Hofmann; Zehnder, Senteler, Herzog; Suri, Leuenberger, Allenspach; De Nisco.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Morant (verletzt), Quenneville und Roe (beide überzählige Ausländer). Zug ab 58:35 ohne Torhüter.

