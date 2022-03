«Es ist derzeit wie ein Fluch»: Tor-Impotenz des EV Zug hält an

Eishockey «Es ist derzeit wie ein Fluch»: Tor-Impotenz des EV Zug hält weiter an Der EV Zug kassiert gegen Lausanne die dritte Zu-Null-Niederlage in Serie (0:3) und ist mittlerweile seit 181 Minuten torlos. Reto Suri trauert den vergebenen Torchancen nach. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 08.03.2022, 23.42 Uhr

Kämpferischer Einsatz zwischen Lausannes Floran Douay (links) und Zugs Niklas Hansson. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Zug, 8. März 2022)

Wie lange dauert es, bis der EV Zug seine Torflaute beenden kann? Die Antwort auf die Frage muss warten, die Durststrecke ist noch nicht vorbei. Nach zuletzt zwei 0:4-Pleiten war der EV Zug auf Wiedergutmachung aus und wollte den neunten Heimsieg in Serie einfahren. Doch es setzte gegen den Lausanne HC die nächste Niederlage ab – der Meister blieb erneut torlos und wartet nun seit 181 Minuten auf einen Treffer.

Als sich Trainer Dan Tangnes wenige Minuten nach der 0:3-Niederlage der Spielanalyse widmete, stand ihm die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Doch er hegte keinen Groll, lächelte gequält und sagte:

«Es gibt Menschen auf dieser Welt, die momentan schwierigere Zeiten durchmachen als unsere Mannschaft.»

Drei sieg- sowie torlose Spiele in Serie: Tangnes kann sich nicht erinnern, dass ihm das während seiner langjährigen Trainerlaufbahn schon mal widerfahren ist.

«Ja, die Niederlage schmerzt. Es fehlte ein bisschen von allem», sagte Tangnes und ergänzte. Seiner Meinung sei nun zentral, «den Blick nach vorne zu richten» und die Ereignisse als «wertvolle Lektionen» für die Vorbereitung auf die Playoffs zu nutzen. Auch Reto Suri suchte nach Erklärungen: «Wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen, weil wir im Abschluss gesündigt haben. Es ist eigentlich unmöglich, dass wir so viele Chancen liegen lassen.»

Chancen auf Platz eins sind minim

Schon länger ist klar: Der EV Zug hat die Playoff-Hürde genommen, die Qualifikation ist für ihn weitgehend bedeutungslos geworden. Er wird am nächsten Montag die Regular Season entweder auf dem ersten oder zweiten Platz abschliessen. Falls der EV Zug in den beiden Spielen gegen Biel und die ZSC Lions je drei Punkte gewinnen sollte und Fribourg-Gottéron gleichzeitig alle Spiele verlieren würde, könnte er gar Erster werden.

Gegen die Waadtländer, die sich nach wie vor Chancen auf die Top 6 ausrechnen, wollte der Meister den Nachweis erbringen, dass er gegen Teams bestehen kann, die um jeden Zentimeter, um jeden Punkt kämpfen. Und es schien so, als hätte der EV Zug die Absicht, gleich von der ersten Sekunde an den Tarif durchzugeben. Am Montag in Lausanne nicht auf den Punkt bereit, wollte sich Zug im «Rückspiel» diesen Vorwurf nicht gefallen lassen müssen. Carl Klingberg, der tags zuvor noch pausieren und seine Batterien aufladen durfte, ging nach Puckeinwurf zu übereifrig in den Zweikampf und kassierte nach 14 (!) Sekunden eine Fünf-Minuten-Strafe:

«Die Aktion war unglücklich. Ich war wohl etwas zu übermotiviert»

, gab der Schwede selbstkritisch zu. Das nächste Ungemach folgte nur eine Zeigerumdrehung später: Lausanne schaltete nach einem Zuger Puckverlust sofort um. Während der US-amerikanische Center Andy Miele 24 Stunden zuvor in Lausanne nach 113 Sekunden reüssierte, dauerte es in der Bossard-Arena lediglich 87 Sekunden, bis Miele den mitgelaufenen Martin Gernat bediente, der Leonardo Genoni keine Chance liess.

Grégory Hofmann ärgert sich über die vergebene Torchance. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Hofmann trifft das leere Tor nicht

Beim EVZ passte lange wenig zusammen. Die Spielauslösung funktionierte mangelhaft bis ungenügend. Zwar kreierte der Meister viele Torchancen, aber scheiterte entweder an Goalie Luca Boltshauser oder am eigenen Unvermögen. Sinnbildlich für die offensive Harmlosigkeit stand Grégory Hofmann, der den Puck neben statt ins leere Tor schoss. Solche Torchancen verwertet er normalerweise mit verbundenen Augen. Es wollte einfach nicht. Warum? «Es ist derzeit wie ein Fluch. Wir müssen das Momentum wieder auf unsere Seite zwingen», forderte Klingberg. Und wie? Für Suri ist klar: «Es gilt zu analysieren, was wir schlecht gemacht haben, aber wir dürfen nicht alles in Frage stellen.»

Zug – Lausanne 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Bossard Arena. – 6433 Zuschauer. – SR Lemelin/Borga.



Tore: 2. Gernat (Miele/Ausschlüsse Glauser, Klingberg) 0:1. 40. Sekac (Gernat) 0:2. 53. Kenins (Paré, Miele/Ausschluss Djoos) 0:3.



Strafen: 4-mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Klingberg) gegen Zug, 9-mal 2 Minuten gegen Lausanne.



Zug: Genoni; Cadonau, Djoos; Hansson, Stadler; Wüthrich, Gross; Vogel; Simion, Müller, Hofmann; Klingberg, Lander, Bachofner; Zehnder, Senteler, Herzog; Suri, Leuenberger, De Nisco; Allenspach.



Lausanne: Boltshauser; Glauser, Genazzi; Marti, Gernat; Heldner, Frick; Krueger, Holdener; Riat, Fuchs, Sekac; Paré, Miele, Kenins; Bertschy, Jäger, Bozon; Krakauskas, Almond, Douay.



Bemerkungen: Zug ohne Schlumpf, Martschini, Kreis und Hollenstein (alle verletzt), Kovar (überzählig).

