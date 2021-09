Der EV Zug verliert gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 1:3.

Eishockey Dritte Niederlage in Serie: Der EV Zug schlittert in eine Minikrise Die Zentralschweizer unterliegen bei den Rapperswil-Jona Lakers 1:3. Nach der Niederlage gegen Ajoie folgt der nächste Tiefpunkt für den Meister. René Barmettler, Rapperswil 25.09.2021, 22.44 Uhr

Rapperswil-Stürmer Sandro Forrer (Mitte) setzt EVZ-Torhüter Leonardo Genoni unter Druck. Verteidiger Dominik Schlumpf versucht auch noch einzugreifen. Patrick B. Kraemer / Keystone

Der EVZ nahm in der vorletzten Minute noch Torhüter Leonardo Genoni aus dem Tor, doch dann traf Rapperswil-Verteidiger Emil Djuse zum siegsichernden 3:1 ins verlassene Gehäuse. Es war der Schlusspunkt einer nicht gerade inspirierenden Darbietung der Zuger. EVZ-Verteidiger Samuel Kreis war entsprechend unzufrieden:

«Der letzte Biss hat gefehlt. Bei den Abschlüssen fehlte es an der Durchschlagskraft.»

Im neunten Saisonspiel gab es erstmals keine Punkte für die Zuger, nach den beiden vorangegangenen 2:3-Niederlagen nach Verlängerung gegen Lugano und Ajoie blieb ihnen immerhin je ein Punkt. In Rapperswil fehlte mit Zehnder, Martschini, Müller, Senteler und Suri ein Stürmerquintett. Das hatte seine Auswirkungen auf die Offensivkraft, doch Kreis will dies, wie es sich für einen Profi gehört, nicht als Ausrede gelten lassen. Aber auch er hatte während der Partie beobachtet: «Es sah schon danach aus, als ob ein wenig die Energie fehlte.» Und deshalb sei es nun wichtig, sich am Sonntag gut zu erholen.

Rapperswil startet mit vier Niederlagen in die Saison

Es war am 29. April dieses Jahres, als Rapperswil-Jona als letzter Klub einen Schuss vor den Bug des EVZ-Meisterdampfers abfeuerte. Die St.Galler glichen in der Playoff-Halbfinal-Serie zum 1:1 aus, danach marschierte Zug bis zum Titel ungeschlagen durch. In Rapperswil wurde trotz des Ausscheidens gefeiert, schliesslich schaffte es der inzwischen zu Kloten gewechselte Trainer Jeff Tomlinson, mit den Zehntplatzierten nach der Qualifikation bis unter die besten vier vorzustossen. Tomlinsons Ablösung war indes vorher schon beschlossene Sache, und nun leitet Stefan Hedlund die Geschicke an der Bande. Der 46-jährige Schwede ist kein Unbekannter in Zug, trainierte er doch 2017/18 die EVZ Academy, und danach war er eine Saison lang Assistant Coach von Dan Tangnes. Von 2018 bis 2020 war er zuerst Assistant Coach und danach Cheftrainer des schwedischen Spitzenvereins Skellefteå AIK. Nun soll er mit den lange notorisch erfolglosen Rapperswiler den nächsten Schritt machen. Seine Aufgabe: Ein Team formen, das die Playoffs regelmässig erreichen kann.

Der Saisonstart indes verlief alles andere als nach Wunsch. Vier Niederlagen in Serie, so hatte man den Auftakt in die neue Spielzeit nicht vorgestellt. Doch die hartnäckigen Ostschweizer haben sich inzwischen gefangen, die letzten drei Partien gewonnen, und wollten nun auch den Zugern ein Bein stellen. Ausserdem taumelte der Meister zuletzt, verlor zwei Mal in Serie in der Verlängerung und hinterliess dabei nicht den frischesten Eindruck. Nicht besser lief es zu Beginn auch in Rapperswil: Das Zuger Spiel nach vorne war zu harmlos und zu fehlerhaft, das 0:0 nach dem Startabschnitt mehr als schmeichelhaft. Die Lakers nutzten zwei dumme Strafen der Zentralschweizer nicht aus, ausserdem traf Andrew Rowe nach einem Cadonau-Fehler als hinterster Mann nur den Pfosten (8.). Das Torschussverhältnis von 9:3 für das Heimteam sprach ebenfalls Bände.

Zug geht entgegen dem Spielverlauf in Führung

Nach der ersten Pause bemühte sich Zug, das Spiel an sich zu reissen. Und tatsächlich gelang es Anton Lander in der 27. Minute, Goalie Noël Bader zwischen den Schonern zu bezwingen. Die Führung entgegen dem Spielverlauf brachte den Gästen keine Sicherheit, ganz im Gegenteil. Haarsträubende Fehler und Disziplinlosigkeiten luden die Lakers zum Toreschiessen ein. Glück für den EVZ: Die Gegner nahmen die Einladung vor der zweiten Pause nur zwei Mal an. Zunächst traf Nando Eggenberger (30.), dann auch noch Sandro Zangger (35.), beide freistehend vor dem bedauernswerten EVZ-Goalie Leonardo Genoni, der zu allem Überfluss auch noch unbeabsichtigt über den Haufen gefahren wurde.

Man kann den Zugern nicht vorwerfen, es im Schlussabschnitt nicht nochmals probiert zu haben. Doch Rapperswil-Torhüter Bader musste diesmal nun wirklich nicht allzu gefährliche Geschosse der Gäste abwehren. «Wir haben zu wenig kreiert, der letzte Pass kam zu ungenau und wir entwickelten zu wenig Druck auf das Tor des Gegners», sagte EVZ-Stürmer Jérôme Bachofner hinterher. Am Schluss lautete das Schussverhältnis 29:18 zu Gunsten des EV Zug. Im Moment fehlen die Tore und deshalb dürften sich die Zuger über jeden Stürmer freuen, der nächste Woche ins Team zurückkehren kann.

Rapperswil – Zug 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

St. Galler Kantonalbank Arena. – 3613 Zuschauer. – SR Lemelin/Hürlimann.

Tore: 27. Lander (Herzog, Klingberg) 0:1. 30. Eggenberger (Cervenka) 1:1. 35. Zangger (Djuse/Ausschluss Kreis) 2:1. 59. Djuse (ins leere Tor) 3:1.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Rapperswil; 6-mal 2 Minuten gegen Zug.

Rapperswil-Jona: Bader; Djuse, Aebischer; Profico, Vouardoux; Jelovac, Sataric; Maier, Baragano; Cervenka, Rowe, Eggenberger; Brüschweiler, Albrecht, Zangger; Neukom, Dünner, Wick; Forrer, Mitchell, Wetter.

Zug: 30 Genoni; Stadler, Allenpach, Kovar, Simion; Herzog, Lander, Klingberg; Bachofner, Leuenberger, Hofer; De Nisco, Wüest, Stehli. Bemerkungen: Zug ohne Zehnder, Martschini, Müller, Senteler (verletzt), Suri (krank).