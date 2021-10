Der EV Zug verliert in Biel mit 2:4

Eishockey EV Zug verliert in Biel und gibt die Spitzenposition wieder ab Der EV Zug unterliegt beim EHC Biel mit 2:4 und verliert erneut Stürmer Yannick Zehnder. René Barmettler aus Biel 1 Kommentar 02.10.2021, 22.43 Uhr

Des einen Freud, des anderen Leid: Treffender könnte man die rund zehn letzten Spielminuten nicht beschreiben. Auf der einen Seite der Bieler Stürmer Michael Hügli: Zunächst schloss er einen sehenswerten Angriff des Heimteams in der 50. Minute zum 3:2 ab.

Biels Michael Hügli feiert seinen Treffer. Bild: Urs Lindt / Freshfocus (Biel, 2. Oktober 2021)

Keine vier Minuten später besorgte er mit seinem nächsten Treffer die Vorentscheidung in diesem Spitzenkampf. Auf der anderen Seite: Endlich konnte der zuletzt verletzte EVZ-Stürmer Yannick Zehnder sein erstes Meisterschaftsspiel absolvieren. Doch Sekunden nach Hüglis 3:2 verdrehte er sich das linke Knie und musste gestützt vom Eis geführt werden.

Yannick Zehnder scheidet verletzt aus. Bild: Urs Lindt / Freshfocus (Biel, 2. Oktober 2021)

Es droht die nächste, womöglich langwierige Verletzungspause. Ausser es kommt so, wie EVZ-Trainer Dan Tangnes hofft: «Ich vermute, dass nicht Schlimmeres passiert ist. Ich glaube, dass er Glück im Unglück hatte und diesmal nicht allzu lange ausfallen wird.» Dass Zug die Spitzenposition nach dieser Niederlage wieder an Biel abgeben musste, findet er weniger schlimm. «Wir haben auch in dieser Saison eine tolle Truppe beisammen. Einige Kleinigkeiten gilt es noch anzupassen». Der Norweger prohezeit:

«In 10 bis 15 Spielen wird es ganz schwierig sein, uns zu schlagen.»

Zweiter Frühling für Ex-Zuger Damien Brunner

Erinnern Sie sich noch an Henrik Zetterberg? Der schwedische Starstürmer wurde vom EV Zug im Oktober 2012 aufgrund des Streiks in der amerikanischen National Hockey League verpflichtet. Zusammen mit Damien Brunner im Sturm mischte der Center der Detroit Red Wings unsere Liga auf, die Beiden verzückten die Zuschauer in der Bossard-Arena. Brunner folgte später Zetterberg nach Detroit, nach seiner Rückkehr in die Schweiz zum HC Lugano wurde es dann etwas ruhiger um den Edeltechniker. Das hat auch mit seinen zahlreichen Verletzungen und Gesundheitsproblemen zu tun, seit der Saison 2015/16 spielte der Klotener mit Ausnahme in der Saison 2018/19 im Durchschnitt nur etwas mehr als die Hälfte aller Qualifikationsspiele. Doch seit Beginn der aktuellen Spielzeit wirbelt der Flügelstürmer wie zu seinen besten Zeiten. Der inzwischen 35-Jährige buchte bisher 13 Skorerpunkte und blüht noch einmal so richtig auf. Auch die Rückkehr des zuvor krebserkankten Coaches Antti Törmänen an die Bande bewirkte einiges, schliesslich will man im Seeland die letzte Saison vergessen machen, als Biel in den Pre-Playoffs an den Rapperswil-Jona Lakers gescheitert war. Heuer lief es dem Team zu Beginn richtig gut, erst in der neunten Partie (1:4 gegen die SCL Tigers) musste Biel erstmals als Verlierer vom Eis.

Nach einer druckvollen Anfangsphase ohne nennenswerte Chance für die Gäste war es tatsächlich Damien Brunner, der den gegnerischen Torhüter erstmals ernsthaft prüfte (10.). Doch diesen Schuss konnte EVZ-Goalie Leonardo Genoni mit seinem Fanghandschuh zur Seite abwehren. In der 15. Minute fiel der erste Treffer: EVZ-Topskorer Niklas Hansson zog von der blauen Linie ab, Jérôme Bachofner lenkte zum 1:0 für die Zentralschweizer ab. Kurz darauf hatte Brunner die Ausgleichschance auf dem Stock, im Gegenzug hätte dann aber das 2:0 für Zug fallen müssen. Carl Klingberg bekam den Puck vor das Tor serviert, Biel-Goalie Joren van Pottelberghe befand sich nicht auf dem Posten. Wie bloss kann man dieses Tor nicht machen? Der Schwede schaffte das fast Unmögliche, traf einen gegnerischen Stock, die Scheibe wurde geklärt. Stattdessen fiel der Ausgleich noch vor der ersten Pause: Ramon Tanner konnte freistehend vor Genoni ausgleichen (18).

Doppelte Bieler Überzahl ist eine zuviel

Gegen Mitte der Partie verschoben sich die Kräfteverhältnisse zu Gunsten der Berner Seeländer. Die Zuger leisteten sich eine doppelte Unterzahl: Zuerst nahm Nico Gross auf der Strafbank Platz. Und als Dominik Schlumpf bei Brunner einhakte, spielte Biel während 57 Sekunden doppelte Überzahl. Just, als sich Gross wieder auf das Eis begab, traf der Kasache Alexander Yakovenko mit einem präzisen Direktschuss zum 2:1 (31.). In der Folge mussten die Zuger etwas unten durch, doch der Schaden hielt sich nach 40 Minuten noch in Grenzen.

Duell zweier Topskorer: Der Zuger Niklas Hansson (links) gegen den Bieler Stürmer Damien Brunner. Peter Schneider/Keystone (Biel, 2. Oktober 2021)

Zumal sich zu Beginn des Schlussabschnittes auch die Zuger in doppelter Überzahl üben durften: Anton Lander traf in der 42. Minute mittels Nachstochern zum 2:2. Die Vorteile lagen nun wieder bei Zug, doch Dario Simion verpasste es, seine beiden Topchancen zu nutzen. Stattdessen fiel die Entscheidung auf der anderen Seite, und so musste der EVZ nach zuletzt zwei Siegen mit der vierten Saisonniederlage vorlieb nehmen und hoffen, dass Yannick Zehnder bald wieder auf das Eis zurückkehren kann.

Biel – Zug 4:2 (1:1, 1:0, 2:0)

Tissot-Arena. – 4921 Zuschauer. – SR Tscherrig/Stolc).

Tore: 15. Bachofner (Hansson) 0:1. 18. Tanner (Kessler, Kohler) 1:1. 31. Yakovenko (Rathgeb/Ausschluss Schlumpf) 2:1. 42. Lander (Ausschlüsse Tanner, Künzle) 2:2. 50. Hügli (Yakovenko) 3:2. 54. Hügli 4:2.

Strafen: Je 5-mal 2 Minuten.

Biel: Van Pottelberghe; Lööv, Rathgeb; Grossmann, Yakovenko; Forster, Fey; Stampfli, Delémont; Künzle, Cunti, Brunner; Rajala, Froidevaux, Hügli; Kessler, Tanner, Kohler; Garessus, Schläpfer, Karaffa.

Zug: Genoni; Kreis, Hansson; Djoos, Cadonau; Gross, Schlumpf; Stadler; Simion, Kovar, Martschini; Zehnder, Lander, Klingberg; Herzog, Allenspach, Suri; Bachofner, Leuenberger, De Nisco; Hofer. Bemerkungen: Zug ohne Müller, Senteler (verletzt), Wüthrich (überzählig).

Zugs Spieler feiern ihren Treffer von Hansson zum 0:1. Bild: Peter Schneider / Keystone (Biel, 2. Oktober 2021) Ramon Tanner (Mitte) jubelt nach dem Tor zum 1:1 mit Tino Kessler (links) und Alexander Yakovenko Bild: Urs Lindt / Freshfocus / Keystone (Biel, 2. Oktober 2021) Zugs Dario Simion (links) im Laufduell mt Biels Yannick Rathgeb. Bild: Urs Lindt / Freshfocus / Keystone (Biel, 2. Oktober 2021) Biels Yannick Rathgeb (rechts) drängt Zugs Luca Andrea De Nisco ab. Bild: Peter Schneider / Keystone (Biel, 2. Oktober 2021) EVZ-Torhüter Leonardo Genoni vor Biels Damien Brunner am Puck. Bild: Urs Lindt / Freshfocus / Keystone (Biel, 2. Oktober 2021) Biels Robin Grossmann (links) stoppt Zugs Yannick Zehnder Bild: Peter Schneider / Keystone (Biel, 2. Oktober 2021) Zugs Dario Simion (links) im Duell mit Biels Yannick Rathgeb. Bild: Peter Schneider / Keystone (Biel, 2. Oktober 2021) Zugs Christian Djoos gegen Biels Roman Karaffa.

Bild: Urs Lindt / Freshfocus / Keystone (Biel, 2. Oktober 2021) Kampf um die Scheibe: Zugs Sven Leuenberger (links) gegen Biels Ramon Tanner. Bild: Urs Lindt / Freshfocus / Keystone (Biel, 2. Oktober 2021) Die Zuger kommen gerade noch um einen Gegentreffer herum. Bild: Peter Schneider / Keystone (Biel, 2. Oktober 2021) Zugs Luca Andrea De Nisco deckt die Scheibe vor Biels Alexander Yakovenko ab. Bild: Urs Lindt / Freshfocus / Keystone (Biel, 2. Oktober 2021) Michael Hügli trifft für Biel zum 3:2 und 4:2. Bild: Urs Lindt / Freshfocus / Keystone (Biel, 2. Oktober 2021) Die Bieler jubeln nach dem 3:2, die Zuger sind bedient. Bild: Peter Schneider / Keystone (Biel, 2. Oktober 2021) Yannick Zehnder muss das Eis verletzt verlassen. Bild: Urs Lindt / Freshfocus / Keystone (Biel, 2. Oktober 2021)

