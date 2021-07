Eishockey EV Zug schliesst Coronasaison mit 700'000 Franken Verlust ab Der EVZ schreibt erstmals seit fünf Jahren rote Zahlen. Grund ist die Covid-19-Pandemie. Den Schaden verringert haben Fans, Sponsorinnen, Gönner und Mitarbeitende. 01.07.2021, 15.57 Uhr

Der EVZ-CEO Patrick Lengwiler vor der Bossard-Arena. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 20. Mai 2020)

Das Jahresergebnis des EV Zug schliesst bei einem Umsatztotal von 20,2 Millionen Franken mit einem Verlust von 700'000 Franken ab. Der Umsatzeinbruch ist einzig und allein dem Coronavirus zuzuordnen, wie der EVZ in einer Mitteilung schreibt. Insgesamt verursachte die Covid-19-Pandemie einen finanziellen Schaden von rund 12,5 Millionen Franken.

«Die Solidarität von aussen durch unsere Fans, Zuschauerinnen, Sponsoren, Businesspartnerinnen und Gönner, wie auch von innen durch die Mitarbeitenden und Funktionäre haben den entstandenen Schaden drastisch verringert», lässt sich CEO Patrick Lengwiler in der Mitteilung zitieren. So hatten sich 25 Prozent der Saisonabonnenten dazu bereit erklärt, auf die volle Rückerstattung zu verzichten, 25 Prozent wollten die Hälfte zurückerstattet, 50 Prozent forderten den Geldwert ihrer Saisonkarte zurück.

Die Auswirkungen werden sich zeigen

Mit den staatlichen Kompensations- und Unterstützungsgeldern durch Bund, Kanton Zug und Stadt Zug hat der EVZ den verbleibenden Jahresverlust weiter reduziert können. «Wenn wir als Unternehmung diese riesige Herausforderung unter solch schwierigen Voraussetzungen so eindrücklich bestreiten und den Verlust so drastisch reduzieren konnten, so entspricht dies einer herausragenden Leistung», so Lengwiler. Und weiter: «Auch wenn wir den finanziellen Schaden in dieser schwierigen Saison in Grenzen halten konnten, so dürfen wir aber nicht vergessen, was darunter alles gelitten hat, was uns entgangen ist, welche Opfer gebracht werden mussten, welche Investitionen nicht getätigt wurden und nun anstehen und welche Herausforderungen wir noch vor uns haben, damit wir all dies wieder wettmachen können.»