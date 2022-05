Eishockey EV Zug verpflichtet Center Brian O’Neill für zwei Jahre Der EVZ verpflichtet ab der kommenden Saison den Amerikaner Brian O'Neill. Die letzte Station des Rechtsschützen war Jokerit Helsinki, wo er seit 2016 in 342 Spielen 283 Skorerpunkte sammelte. 06.05.2022, 14.22 Uhr

Ab der kommenden Saison spielt der US-Amerikaner Brian O’Neill in Zug. Der Rechtsschütze kommt von Jokerit Helsinki (KHL) in die Zentralschweiz, wo er seit 2016 in 342 Spielen 283 Punkte (87 Tore, 196 Assists) sammelte. In der Saison 2020/21 hatte der Center, welcher auch auf den Flügelpositionen eingesetzt werden kann, mit +30 die beste Plus-Minus-Bilanz der KHL.

«Brian ist ein unglaublich guter Spielmacher, der seine Mitspieler besser macht», wird General Manager Reto Kläy in einer Medienmitteilung zitiert. Aufgewachsen ist der 175 Zentimeter grosse und 78 Kilogramm schwere O’Neill im Bundesstaat Pennsylvania, an der Ostküste der USA. Nach seinem Studium in Yale spielte er 2011 bis 2015 bei den Manchester Monarchs (AHL) und holte mit ihnen 2015 den Calder Cup. Vor seinem Wechsel nach Europa absolvierte O’Neill zudem 22 Spiele mit den New Jersey Devils in der NHL. 2018 und 2022 kam der Stürmer mit dem Team USA an den Olympischen Spielen zu je vier Einsätzen. (sfr/mha)