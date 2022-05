Eishockey «Den perfekten Spieler gefunden»: Ein Slowake vervollständigt die Ausländer-Fraktion beim EV Zug Peter Cehlarik spielt die zwei nächsten Saisons beim Meister. Der 26-Jährige kommt aus der russischen KHL. Sportchef Reto Kläy lobt den Neuzugang in den höchsten Tönen. Philipp Zurfluh 24.05.2022, 22.46 Uhr

Peter Cehlarik (links) jubelt mit seinem Teamkollegen Marek Hrivikl an den Olympischen Spielen in Peking. Bild: Matt Slocum

Meister EV Zug hat sich einen hochdekorierten Spieler geangelt: Peter Cehlarik. Der 26-jährige Slowake unterschreibt in der Zentralschweiz einen Vertrag für zwei Saisons bis 2024, wie der Klub am Dienstag in einer Mitteilung kommuniziert. Im vergangenen Jahr spielte der Flügel in der KHL bei Avangard Omsk (52 Spiele, 14 Tore, 23 Assists), wo er in den Playoffs mit 12 Punkten aus 13 Partien herausragte und der beste Skorer war.

«Mit Peter haben wir den perfekten Spieler gefunden», lobt Sportchef Reto Kläy in höchsten Tönen. Und weiter: «Er bringt viel Wasserverdrängung mit, hat eine hervorragende Spielübersicht und einen sehr guten Schuss.» Der Leistungsausweis des Slowaken, dem auch Offerten aus der KHL vorlagen, hat Kläy beeindruckt. «Peter hat beweisen, dass er in allen grossen Ligen performen kann.»

Teil der historischen Bronze-Mannschaft

Das zeigt ein Blick auf Cehlariks Vita: Die Karriere begann der 188 cm grosse und 91 kg schwere Linksschütze in seiner Heimatstadt bei MsHK Zilina, bevor er 2011 mit 16 Jahren nach Schweden zu Lulea HF in die Juniorenabteilung wechselte. Bereits ein Jahr später gab Cehlarik sein Debüt in der höchsten schwedischen Spielklasse, wo er bis 2016 in 159 Spielen 57 Skorerpunkte sammelte und 2015 mit Lulea Sieger in der Champions Hockey League wurde. 2013 zogen die Boston Bruins den Flügel im NHL-Draft in der 3. Runde und setzten ihn von 2016-2020 in der NHL und beim AHL-Farmteam ein. Cehlarik gewann bei den Olympischen Spielen in Peking Bronze. Es war die erste olympische Medaille für die Slowakei.

Nachdem Zug vor drei Wochen die Verpflichtung von Stürmer Brian O’Neill offizialisierte, ist nun das Ausländer-Sextett komplett. CEO Patrick Lengwiler vertritt zwar die Ansicht, «dass wir stark genug sind, um mit fünf Ausländern in die neue Saison zu starten», wie er unsere Zeitung vor zwei Wochen wissen liess. Nun ist also der Sportchef nochmals aktiv geworden auf dem Transfermarkt. Kläy: «Konkurrenzkampf schadet nie und dient der Team-Dynamik. Wir haben eine arrivierte, schlagkräftige Mannschaft zusammen, bestückt mit jungen Spielern.»