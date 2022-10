Ungeschlagen in den Achtelfinal: EV Zug siegt 5:2 gegen Ljubljana

Eishockey EV Zug zieht ungeschlagen in den Achtelfinal ein – kommt es nun zum Schweizer Duell mit den ZSC Lions? Im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel siegt der EV Zug 5:2 gegen Olijmpia Ljubljana. Im Achtelfinal könnte er auf zwei Schweizer Mannschaften treffen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 12.10.2022, 23.46 Uhr

Sven Senteler (links) macht Druck auf Laibachs Jaka Sodja. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zug, 12. Oktober 2022)

Wenn es überhaupt keine Rolle spielt, wie das Skore nach 60 Minuten auf dem Videowürfel steht, ist es logisch, dass keine Zuschauermassen in die Bossard-Arena strömen. Der Minusrekord bei einem Heimspiel des EV Zug in der Champions Hockey League Spiel datiert vom 4. September 2021, als sich gegen das dänische Team Sonderjyske Vojens gerade mal 1659 Zuschauerinnen und Zuschauer für einen Stadionbesuch erwärmen konnten. Dem letzten Gruppenspiel des EV Zug gegen Olimpija Ljubljana wohnten immerhin 2648 Fans bei.

Wer erwartet hatte, dass die Osteuropäer noch etwas Gift und Galle versprühen würden, um den ungeschlagenen Tabellenführer aus der Reserve zu locken, sah sich getäuscht. Das Duell hatte teilweise Testspiel-Charakter. Wortgefechte, Provokationen oder sonstige Scharmützel? Fehlanzeige. Das Schiedsrichtergespann verbrachte einen geruhsamen Abend.

Die Höhepunkte des Spiels. Video: Youtube

Debütant Muggli erhält Lob

Weil Trainer Dan Tangnes einigen arrivierten Kräften eine Verschnaufpause gönnte, wirbelte er die Linien gehörig durcheinander. Im Vergleich zur 1:6-Niederlage in Lausanne wurden alle vier Offensivformationen neu aufgestellt. Es wehte ein frischer Wind durch die Arena: Mit Rémi Vogel (20), Arno Nussbaumer (19), Daniel Neumann (20) und Tim Muggli (19) durften sich vier junge Spieler erstmals im europäischen Wettbewerb beweisen.

Der Puls habe schon etwas schneller geschlagen als gewöhnlich, meinte Flügelstürmer Muggli, der in dieser Saison bei der U20-Elit nach zwölf Spielen bereits 17 Skorerpunkte auf dem Konto stehen hat. «Ich war ziemlich nervös, doch das hat sich mit dem ersten Einsatz gelegt. Es war eine tolle Erfahrung», frohlockte er. In der 26. Minute verfehlte Muggli seine Tor-Premiere nur knapp. «Bis Weihnachten bringen wir dich in die National League. Das ist das Ziel!», motivierte ihn Ted Suihkonen, Head of Development beim EV Zug, vor dem Saisonstart. Tangnes wollte die hohen Erwartungen nicht weiter befeuern, sagte aber:

«Er hat seine Sache sehr gut gemacht. Er ist ein smarter, eleganter und intelligenter Spieler und ist auf einem guten Weg.»

Das Spiel gegen die Slowenen bietet aufgrund der minimen Bedeutung auch nur marginale Erkenntnisse. Ljubljana war dann überfordert, wenn der EV Zug sein Tempospiel aufzog. Völlig harmlos war der Auftritt der Slowenen nicht, doch ihnen fehlt es schlicht an individueller Qualität, um Zug in Nöte zu bringen. Tangnes war zufrieden ob der Leistung: «Sechs Spiele, sechs Siege. Bis jetzt ist die Kampagne erfolgreich verlaufen, darauf können wir aufbauen.»

Kommt es zum Duell mit dem ZSC?

Die Tangnes-Equipe versuchte früh, auf der Resultatanzeige eine Differenz herzustellen. Die beiden Tore in der vierten und sechsten Minute von Peter Cehlarik und Dario Simion waren ein Dämpfer für die Hoffnungen der Slowenen, die erstmalige Teilnahme am europäischen Wettbewerb doch nicht mit einem Nuller beenden zu müssen. Auf welchen Widersacher hofft der EV Zug im Achtelfinal? Pocht er auf eine Revanche gegen Red Bull München, gegen jene Mannschaft er vor einem Jahr im letzten Gruppenspiel zu Hause mit 1:6 gedemütigt wurde und damit die K.o.-Phase verpasste? Die Frage geht an den Trainer Tangnes: «Es ist kein Wunschkonzert und ich lasse mich nicht aufs Glatteis führen», wiegelte er ab. «Wir bekommen es so oder so mit einem starken Gegner zu tun.»

Gewissheit hat der EV Zug am Donnerstag um 16 Uhr, wenn die Auslosung für die Achtelfinal-Paarungen stattfindet. Die Hin- und Rückspiele gehen am 15. oder 16. November sowie eine Woche später am 22. oder 23. November über die Bühne. Als Gegner kommen auch die ZSC Lions oder der HC Davos in Frage. Stürmer Sven Leuenberger äussert sich so:

«Mir ist es grundsätzlich egal, schliesslich muss man gegen jede Mannschaft gewinnen.»

Champions League Champions Hockey League. Gruppe B: Zug – Ljubljana 5:2. Wolfsburg – Turku 1:4. – Schlussrangliste (6 Spiele): 1. Zug 17. 2. Wolfsburg 13. 3. Turku 6. 4. Ljubljana 0.

Qualifiziert für die Achtelfinals: Lulea, Jukurit Mikkeli, Zug, Wolfsburg, Tappara Tampere, RB München, Rögle Ängelholm, ZSC Lions, Fribourg-Gottéron, Salzburg, Straubing, Färjestad, Frölunda, Mountfield, Skelleftea, Davos.

Zug – Ljubljana 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Bossard-Arena. – 2648 Zuschauende. – SR Jerabek (CZE)/Stolc (SVK).

Tore: 4. Cehlarik (Herzog/Ausschluss Kalan) 1:0. 6. Simion (O’Neill) 2:0. 24. O’Neill (Cehlarik/Ausschluss Crnovic) 3:0. 27. Cimzar (Pance) 3:1. 31. Cehlarik (Schlumpf) 4:1. 56. Garreffa (Sodja, Zajc) 4:2. 59. Klingberg (Cehlarik, ins leere Tor) 5:2.

Strafen: 2 Minuten gegen Zug; 2-mal 2 Minuten gegen Ljubljana. Zug: Hollenstein; Djoos, Geisser; Gross, Schlumpf; Stadler, Nussbaumer; Vogel; Herzog, O’Neill, Simion; Cehlarik, Leuenberger, Klingberg; Allenspach, Senteler, Zehnder; De Nisco, Neumann, Muggli.

Ljubljana: Us; Cepon, Klofutar; Magovac, Stojan; Neill, Crnovic; Podrekar; Pance, Cimzar, Sturm; Kapel, Simsic, Dodero; Zajc, Sodja, Garreffa; Koblar, Kalan, Bericic.

Bemerkungen: Zug ohne Kovar, Suri (beide verletzt); Kreis, Hansson, Martschini, Hofmann (alle überzählig).

