Anton Lander hat keine Anlaufschwierigkeiten und schwärmt vom EVZ

Eishockey Bescheiden, aber treffsicher: Anton aus Schweden rockt beim EV Zug das Eis Neuzugang Anton Lander schlägt beim EV Zug sofort ein. Der Stürmer schwärmt vom Klub und fühlt sich geehrt, dass er im Aufgebot des schwedischen Nationalteams steht. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

18 Skorerpunkte in 14 Spielen: EVZ-Topskorer Anton Lander. Bild: Anthony Anex / Keystone (Fribourg, 30. Oktober 2021)

«Anton aus Tirol»: Auf Schlagerpartys darf der Mega-Hit des österreichischen Kult-Sängers Gerry Friedle alias DJ Ötzi nicht fehlen. Mit dem Lied landete der Entertainer einen Treffer und schaffte 1999 den Durchbruch. Auch in der Umkleidekabine des EV Zug dröhnt der Stimmungsmacher ab und an aus den Musikboxen.

Beim Schweizer Meister sorgt aber kein Anton aus Tirol für den musikalischen «Ohrenschmaus». Ein gewisser Anton aus Schweden zaubert die Musik auf die Eisflächen und rockt die Hockey-Arenen. Anton Lander trägt nach zwei Toren und zwei Assists gegen den HC Lugano neu den Topskorer-Helm, den er bereits zu Beginn der Saison tragen durfte. In 14 Spielen kommt er auf zehn Tore und acht Vorlagen. Etwas verlegen lächelt der Center, als er auf den Song angesprochen wird. Die Bedeutung des Liedtextes kenne er nicht, «aber die Musik gefällt mir», grinst der 29-Jährige. Das Lied ist eine Selbstbeweihräucherung des in Tirol lebenden Anton. Wie toll, schön, stark und überlegen er doch sei.

Lander ist das pure Gegenteil. Er gibt sich bescheiden, spricht lieber über den Mannschaftsgedanken als seinen Leistungsausweis. «Das Wichtigste ist, dass es der Mannschaft gut läuft. Natürlich freut es mich, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann», sagt der Schwede.

Lander: «Eine Ehre für Schweden zu spielen»

Zwar schwärmte Sportchef Reto Kläy nach dem Transfer im Sommer vom Neuankömmling: «Er bringt das komplette Paket mit, das wir gesucht haben.» Aber dass der Stürmer keine Anlaufzeit benötigt, hat einige aus dem Klub-Umfeld doch überrascht. Er verdient sich bis anhin Bestnoten als ehrgeiziger, defensiv hart arbeitender Teamplayer.

«Achtung, Schweden-Power», lautete die Überschrift des Editorials im Hockey-Magazin EVZ-­Bully unserer Zeitung. Und die vier EVZ-Schweden machten in der laufenden Saison richtig viel Dampf. Lander, Niklas Hansson, Carl Klingberg und Christian Djoos belegen in der teaminternen Skorerwertung die Plätze 1, 2, 5 und 6. Mit ihren starken Leistungen rückten sie auch in den Fokus des Nationaltrainers Johan Garpenlöv. Der Lohn: Alle Akteure erhielten ein Aufgebot für den traditionellen Karjala-Cup vom 11. bis 14. November in Helsinki – ein Sichtungsturnier vor Olympia 2022 in Peking. «Es ist eine Ehre für Schweden zu spielen. Es macht immer Spass mit dem Nationalteam unterwegs zu sein.» Die WM 2021 in Riga verpasste er noch aufgrund einer leichten Blessur.

Der Sohn spielt Fussball

Nach vier Jahren Aufenthalt in Russland bereitet ihm der Lebenswandel keine Mühe. Der zweifache Familienvater fühlt sich wohl in Zug. Seinem älteren Sohn (6) hat es der Fussball angetan. Jeden Dienstag besucht er die Fussballschule. «Die Familie hat sich super eingelebt», erzählt Lander und lobt: «Die EVZ-Organisation ist sehr gut aufgestellt und für mich da, wenn ich etwas brauche. Ich bin glücklich.»

Der EV Zug ist seit sieben Spielen ungeschlagen. Heute Abend auswärts gegen HC Ajoie soll die imposante Serie um ein weiteres Spiel anwachsen. «Wir hatten zuletzt oft das Momentum auf unserer Seite und ab und zu auch etwas Glück. Wir müssen auf dem Boden bleiben und ehrlich arbeiten», predigt Lander. Wenn er in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin das Eis rockt, wird noch des Öftern der frühere Nummer-eins-Hit aus der Umkleidekabine des EV Zug erklingen.