Eishockey EVZ erhält neuen Spieler: Der ehemalige NHL-Stürmer Justin Abdelkader will sich auf Schweizer Markt präsentieren Justin Abdelkader wird bis Ende Saison den EV Zug unterstützen. Der ehemalige NHL-Stürmer aus Michigan «freut sich extrem, wieder spielen zu können». 03.02.2021, 09.34 Uhr

Der langjährige NHL-Stürmer will sich beim EVZ auf dem Schweizer Markt präsentieren. Bild: PD

Justin Abdelkader spielte seit dem NHL-Draft im Jahr 2005 bei den Detroit Red Wings in Michigan, wo er auch aufgewachsen ist. Während 13 Saisons in Nordamerika erzielte der 33-jährige Linksschütze 112 Tore und 153 Assists, so der EVZ in einer Mitteilung.