Eishockey EV Zug kassiert sechs Ohrfeigen – nach dem Spiel kommt es zur Aussprache Der EV Zug verliert 1:6 gegen den kriselnden Lausanne HC, es ist die dritte Niederlage en suite. Vier Gegentore innert zehn Minuten brechen den Zugern das Genick. Philipp Zurfluh, Lausanne Jetzt kommentieren 08.10.2022, 23.56 Uhr

Lausanne-Trainer John Fust war (ist) angezählt. Viel Rückhalt der eigenen Fans hat er nicht. Als der Stadionsprecher wenige Minuten vor Spielbeginn seinen Namen erwähnte, ertönte ein gellendes Pfeifkonzert. In Langnau folgte am Freitag die fünfte Niederlage in Folge. Dies bei einem Torverhältnis von 3:20. Die Teppichetage um Boss Petr Svoboda dürfte den Negativtrend mit Besorgnis zur Kenntnis genommen haben. Der Tscheche ist nicht dafür bekannt, viel Geduld zu haben.

Ein Lokaljournalist prognostizierte vor dem Duell gegen den EV Zug: «Wenn Lausanne dieses Spiel verliert, steht Fust in der kommenden Woche nicht mehr an der Bande.» Dank des 6:1-Erfolgs - es sind gar die ersten Punkte auf heimischem Eis – dürfte der Trainerstuhl von Fust etwas an Stabilität gewonnen haben.

Wie lange ist er noch Trainer von Lausanne? John Fust. Bild: Pascal Muller / Freshfocus (Lausanne, 8. Oktober 2022)

Während das Publikum die Mannschaft feierte, kehrte auf der anderen Seite Ernüchterung ein. Die EVZ-Spieler bedankten sich artig bei den mitgereisten Fans und verschwanden mit hängenden Köpfen in die Garderobe. Dort blieb die Tür einige Minuten geschlossen. Die Spieler legten die Karten auf den Tisch und redeten Tacheles – ohne die Anwesenheit des Trainers.

Laut Torhüter Leonardo Genoni, der diesmal nur Ersatz war und die Rolle des Beobachters inne hatte, habe es diese Aussprache gebraucht. Mehrere Akteure hätten das Wort ergriffen. «Wir haben viel geredet und unsere Gefühle zum Ausdruck gebracht.» Für den 35-Jährigen sind in der schwierigen Phase zwei Punkte zentral: Offenheit und Ehrlichkeit. Genoni:

«Man muss einander in die Augen schauen können und die Fehler knallhart analysieren. Nur so finden wir einen Weg aus dieser Misere.»

Lino Martschini (links) und Christian Djoos sind bedient. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

Die Wortwahl von Trainer Dan Tangnes war eine ähnliche wie jene nach dem verlorenen Spiel am Freitag gegen Biel. «Mit dieser Anzahl Gegentore kann man kein Spiel gewinnen und dennoch möchte ich diese Niederlage nicht dramatisieren.» Tangnes glaubt, die momentane Situation könne helfen, noch enger zusammenzuwachsen. «Wir haben viele grossartige Persönlichkeiten in unseren Reihen, die schon viel erreicht haben. Wenn es mal weniger gut läuft, darf man sich nicht aus der Verantwortung stehlen.»

Manch ein Zuger mag sich noch an den 7. März zurückversetzt gefühlt haben. Es war das letzte Gastspiel (0:4-Niederlage) in der Vaudoise Arena. Es passte fast gar nichts zusammen. Als «unentschuldbar» kommentierte Genoni damals das klare Verdikt. So hart ging der siebenfache Meistergoalie diesmal nicht mit seinen Teamkollegen ins Gericht. Für ihn ist elementar: «Der Charakter einer Mannschaft zeigt sich, wenn es nicht nach Wunsch läuft.»

Eigentlich wäre Lausanne der ideale Aufbaugegner für den EV Zug gewesen. Doch die Zentralschweizer haben mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen. In der Defensive macht man es dem Gegner zu einfach, dazugesellen sich individuelle, atypische Fehler, die den EVZ aus der Bahn werfen. «Wir sind momentan verunsichert und spielen ohne Selbstvertrauen, obwohl es dazu keinen Grund gibt», resümierte Stürmer Sven Senteler.

Daniel Audette (links) gegen Grégory Hofmann. Bild: Pascal Muller / Freshfocus

Für den EV Zug kam es vor allem im zweiten Drittel knüppeldick. Von der 29. bis zur 39. Minute musste der bemitleidenswerte Goalie Luca Hollenstein viermal hinter sich greifen. Und der EV Zug? Er war von der Rolle und brach komplett ein. Für Genoni gleich diese Phase «einem Kartenhaus, das zusammenbrach». Nach dem vierten Gegentor stand Tangnes vor seine Spieler und redete Klartext. «Ich habe an den Charakter und die Ehre der Spieler appelliert», äusserte sich der Coach zur Szene.

Der EV Zug verpasste es im ersten Drittel, aus der Verunsicherung der Westschweizer Kapital zu schlagen. Die Mannschaften lieferten sich einen Schlagabtausch mit offenem Visier. Zug hatte bis zur Spielhälfte eine Handvoll gefährlicher Torchancen. Sinnbildlich für das angeknackste Selbstvertrauen war eine Aktion aus der siebten Minute. Jan Kovar und Grégory Hofmann hatten freie Bahn, die Lausanne-Verteidiger bereits abgehängt, doch Kovar missglückte das Zuspiel auf Hofmann.

Kovar muss im letzten Drittel zuschauen

Kovar tauschte in der zweiten Drittelspause die Hockeyausrüstung gegen Kleidung. Der Topskorer konnte nicht mehr mittun. Offenbar nur eine Vorsichtsmassnahme, doch Genaueres konnte und wollte Tangnes nicht verraten. Kovars Verletzung passte ins Bild eines misslungenen Abends. Für Genoni war die Aussprache wichtig und richtig. Doch er betonte auch: «Diskutieren kann man viel, schlussendlich müssen wir auf dem Eis die passende Reaktion zeigen.»

Lausanne – Zug 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

Vaudoise-Arena. – 5815 Zuschauer. – SR Wiegand/Mollard.

Tore: 29. Bozon (Audette) 1:0. 35. Sekac (Kovacs, Riat/Teamstrafe Zug) 2:0. 27. Riat (Sekac) 3:0. 39. Jäger (Salomäki) 4:0. 47. Gernat (Kovacs, Sekac/Ausschluss Cehlarik) 5:0. 50. Hofmann (Klingberg, Hansson) 5:1. 60. Fuchs (Sekac/Ausschluss Cehlarik) 6:1.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Lausanne; 5-mal 2 Minuten gegen Zug.

Lausanne: Punnenovs; Frick, Heldner; Genazzi, Gernat; Marti, Jelovac; Hügli, Sidler; Sekac, Fuchs, Riat; Salomäki, Jäger, Kovacs; Kenins, Audette, Bozon; Pedretti, Emmerton, Almond.

Zug: Hollenstein; Djoos, Geisser; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Cehlarik, O’Neill, Martschini; Herzog, Senteler, Zehnder; Allenspach, Leuenberger; Klingberg; De Nisco.

Bemerkungen: Zug ohne Suri (verletzt); Neumann, Nussbaumer, Vogel (alle überzählig).

