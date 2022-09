Die Tore des Spiels Video: MySports

Eishockey «Unsere Spielerbank hat geschlafen, die Emotionen haben gefehlt»: Selbstkritische Voten beim EV Zug nach erster Niederlage Genève-Servette ist beim 5:2-Sieg gegen den EV Zug die bessere Mannschaft. Der Meister zeigt zu spät, was in ihm steckt. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 20.09.2022, 23.47 Uhr

Der Zuger Brian O’Neill (Mitte) strauchelt gegen die Genfer Josh Jooris (links) und Marco Maurer. Bild: Urs Flüeler/Key (Zug, 20. September 2022)

Kurz nach dem Spiel skandierten die EVZ-Fans den Namen von Sven Senteler, der es sich nicht nehmen liess, eine Ehrenrunde zu drehen. Am Nachmittag hatte der EV Zug die Vertragsverlängerung mit dem Stürmer vermeldet. Der Stürmer bleibt den Zentralschweizern bis mindestens Frühjahr 2026 erhalten. Dass bei Senteler bereits Nägel mit Köpfen gemacht wurde – die Arbeitspapiere von zwölf weiteren Spielern laufen ebenfalls aus – beruht laut Sportchef Reto Kläy nicht nur auf Zufall:

«Wir wollten ihn unbedingt behalten. Er ist im besten Alter. Sie müssen mir mal einen besseren Drittlinien-Center mit Schweizer Pass nennen.» Kläys Ausführungen lassen nur einen Schluss zu: Die Wertschätzung für den 30-Jährigen ist gross. «Ich bin glücklich, in den nächsten Jahren im EVZ-Dress zu spielen», sagte Senteler und lächelte gequält.

Zum Feiern war ihm nach der 2:5-Niederlage gegen Genève-Servette definitiv nicht zu Mute. Senteler wollte denn auch die Niederlage nicht schönreden.

«Genf hat eine starke Mannschaft und sehr gut gespielt. Sie haben die Mehrheit der Zweikämpfe gewonnen. Wir waren nicht auf der Höhe. Bei uns hat einiges nicht gestimmt. Deshalb ist die Niederlage verdient.»

EV Zug lässt doppelte Überzahl ungenutzt

Als der EV Zug in der 47. Minute durch einen sehenswerten Treffer von Yannick Zehnder auf 2:4 verkürzte, ging plötzlich ein Ruck durch die Mannschaft. Angetrieben vom Publikum zeigten die Zuger mehr Leidenschaft, Laufbereitschaft und Präzision. Jene Eigenschaften, die der amtierende Meister über weite Strecken des Spiels vermissen liess. «Unsere Spielerbank hat lange geschlafen, die Emotionen haben gefehlt. Da müssen wir uns ander eigenen Nase nehmen», merkte Livio Stadler an.

Brian O'Neill im Zweikampf mit Genfs Simon Le Coultre. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE (Zug, 20. September 2022)

Im Startdrittel wog das Spiel hin und her, zusammenhängende Aktionen bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer selten zu sehen. Die Gäste vom Genfersee führten die feinere Klinge. Der EV Zug kam nicht in die Gänge. Er bekundete grosse Mühe mit der Angriffsauslösung und fand gegen das Forechecking des Gegners kein passendes Rezept. Die Führung im gefürchteten Überzahlspiel der Westschweizer durch Teemu Hartikainen (19.) war mitnichten gestohlen.

«Wir hatten im ersten Drittel den Kopf nicht bei der Sache und haben uns die Verantwortung gegenseitig abgeschoben»

, zeigte sich Verteidiger Stadler sehr selbstkritisch. Als die Mannschaften nach der ersten Drittelspause aufs Eis zurückkehrten, stand bei Servette plötzlich nicht mehr Gauthier Descloux, sondern Robert Mayer zwischen den Pfosten. Ob sich Descloux bei einer Abwehrreaktion verletzt hatte, war nicht zu eruieren. Der neue Goalie war fortan weniger beschäftigungslos. Die Zuger waren aktiver und kamen durch Senteler (30.) zum Ausgleich. Nach einem Abpraller von Mayer stand er genau am richtigen Ort.

Schlussendlich ein Tor ohne Wert: Hier trifft Sven Senteler zum Ausgleich. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 20. September 2022)

Das Momentum schien auf die Seite des Heimteams zu kippen, auch weil es während 40 Sekunden in doppelter Überzahl agieren konnte, den Puck jedoch nicht über die Torlinie brachte. Genf machte es besser und ging durch Noah Rod in Führung. Die Gäste doppelten 21 Sekunden vor Ablauf des Mitteldrittels in Person von Henrik Tömmernes nach. Dem Tor vorausgegangen war jedoch ein klares Foul an Jan Kovar, das die Schiedsrichter zur Überraschung aller übersahen.

Tangnes: Weit entfernt von der Wunschvorstellung

Zugs Cheftrainer wollte nicht genauer auf den Entscheid der Unparteiischen eingehen. Er suchte nicht nach Ausreden, sondern benannte die Versäumnisse seiner Spieler: «Unsere Leistung hat mich ein bisschen an den vergangenen Samstag erinnert, als wir gegen Langnau ebenfalls grosse Mühe hatten. Wir waren weit entfernt von unserer Wunschvorstellung, wie wir spielen möchten», sagte ein enttäuschter Dan Tangnes.

Seiner Mannschaft sind viel zu viele Fehler unterlaufen: EVZ-Trainer Dan Tangnes. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 20. September 2022)

Die Fans mögen sich vielleicht ein bisschen ans letzte Heimspiel gegen Servette, einen Tag vor Heiligabend, zurückversetzt gefühlt haben. Die 1:5-Niederlage war gleichbedeutend die höchste Niederlage seit knapp zwei Jahren. Auch damals dominierten Fehlpässe und Unkonzentriertheiten. Tangnes zog damals diesen Vergleich: «Eine Mannschaft war auf einer Mission, hat den Matchplan durchgezogen und spielte körperbetont. Die andere Mannschaft hat Fondue gegessen und Weihnachten gefeiert.» Diesmal ging er mit den Spielern weniger hart ins Gericht:

«Wir dürfen jetzt nicht alles hinterfragen, sondern müssen wieder zu unserem einfachen Spiel zurückfinden.»

Die Genfer bejubeln ihren fünften Treffer des Abends. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 20. September 2022)

Zug – Genève-Servette 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Bossard-Arena. – 6596 Zuschauer. – SR: Stolc/Urban.

Tore: 19. Hartikainen (Richard, Tömmernes/Ausschluss Schlumpf) 0:1. 30. Senteler (Gross, Zehnder) 1:1. 39. Rod (Vatanen) 1:2. 40. Tömmernes (Hartikainen/Ausschluss Schlumpf) 1:3. 46. Miranda (Jooris/in Unterzahl) 1:4. 47. Zehnder (Allenspach, Hansson) 2:4. 59. Tömmernes 2:5.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug, 4-mal 2 Minuten gegen Servette.

Zug: Genoni; Djoos, Geisser; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross; Simion, Kovar, Klingberg; Herzog, Senteler, Zehnder; Cehlarik, O’Neill, Martschini; De Nisco, Leuenberger, Allenspach; Neumann.

Genève-Servette: Descloux; Tömmernes, Karrer; Maurer, Vatanen; Le Coultre, Völlmin; Chanton; Rod, Filppula, Praplan; Bertaggia, Richard, Hartikainen; Smirnovs, Jooris, Antonietti; Derungs.

Bemerkungen: Zug ohne Hofmann, Suri (beide verletzt); Wüthrich, Nussbaumer, Vogel (alle überzählig).

