Eishockey EVZ-Projekt sprengt alle bisherigen Dimensionen – und löst bei der Konkurrenz Skepsis aus Der EV Zug strebt ab nächster Saison einen fixen Platz in der höchsten Frauenliga an. Ob der Klub seine Pläne in Tat umsetzen kann, wird frühestens Mitte November entschieden. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 02.11.2022, 18.42 Uhr

Szene aus dem Spiel zwischen dem SC Reinach (mittlerweile aufgelöst) und den HC Lugano Ladies. Archivbild: Alexander Wagner

Der EV Zug will das Thema Mädchen- und Frauensport so positionieren, wie es zuvor noch nie ein Klub gemacht hat. Es ist keine Untertreibung, wenn man sagt: Das Projekt sprengt alle bisherigen Dimensionen im Fraueneishockey. Ein Vergleich: Der EVZ sieht ein ähnliches Budget wie früher beim Farmteam der Männer vor. Es dürfte um ein Vielfaches höher sein, als diejenigen der anderen Equipen in der obersten Frauen-Liga. Für das EVZ-Vorhaben wurde gar eine tiefgründige Marktanalyse in Auftrag gegeben. Es ist ein ambitioniertes, umfassendes Projekt, das fast bis in jedes Detail durchdacht ist. CEO Patrick Lengwiler plant, Fraueneishockey als Leistungssport zu etablieren. Neben Investitionen in den Nachwuchs soll ein neues Frauenteam als Leuchtturm und Vorbild für die Mädchen dienen.

Mit der Lancierung des Frauenteams strebt der EVZ den direkten Einstieg in der Women’s League an – der höchsten von vier Frauenligen. Mit den ZSC Lions, den Ladies Lugano, den HC Ambri-Piotta Girls, den Thurgau Indian Girls, EV Bomo, dem SC Langenthal und der Neuchâtel Hockey Academy duellieren sich derzeit nur sieben Auswahlen – fernab der öffentlichen Wahrnehmung. Die Region Zentralschweiz ist ein weisser Fleck, das will Lengwiler ändern. Er orientiert sich am schwedischen Modell und ist dafür extra in den hohen Norden gereist, um sich mit Verantwortlichen des schwedischen Frauenteams Brynäs IF auszutauschen. Der CEO hat sich über die semiprofessionellen Strukturen informieren lassen, was ihn in seinem Vorhaben weiter bestärkte.

Schweizer Natistürmerin Lara Stalder steht bereit

Lengwiler präsentierte das Konzept im April einigen Verbandsfunktionären. Er hoffte bis Ende August auf einen Bescheid, um vorwärtszumachen – und wurde auf später vertröstet. Anfang Oktober tagte das Koordinationsgremium, bei welchem die Entscheidungsmacht liegt. Es hat nicht per se über den Antrag des EVZ debattiert, sondern grundsätzlich über die Einbeziehung der Profivereine im Frauensport. Es ging um die Frage, ob ein direkter Einstieg von Profivereinen in die höchste Frauenliga möglich sein soll – und falls ja, unter welchen Bedingungen und Kriterien.

Die Einbeziehung der Profivereine im Frauensport hat sich Swiss Ice Hockey auf die Fahne geschrieben. Im Strategiepapier steht: «Unter Einbezug der Klubs der National League und der Swiss League sollen zusätzliche, neue Frauenteams gegründet werden, welche der Women’s League ein neues Gesicht geben, zu einer Ligastärkung führt und somit auch eine Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Ligen gewährleistet.»

Würde der EVZ bereits ab nächster Saison ein Frauenteam in der obersten Liga stellen, dürfte er auf prominente Unterstützung zählen. Aushängeschild der Schweizer Frauennati und Stürmerin Lara Stalder lässt nämlich auf Anfrage ausrichten:

«Ich wäre bereit und würde mich sehr freuen, beim EVZ die Frauenentwicklung zu unterstützen und dort zu spielen.»

Sie setzt sich dafür ein, mehr Mädchen fürs Eishockey zu begeistern. Noch bei Brynäs unter Vertrag, arbeitet sie Teilzeit für den EV Zug und wirkt im Bereich Nachhaltigkeit mit. Die Liga werde mit Investitionen von Zug gestärkt, «so wird man auch mehr Nationalspielerinnen zukünftig in der heimischen Liga sehen», ist die 28-jährige Stadtluzernerin überzeugt.

Geht Lara Stalder bald im EVZ-Dress auf Torejagd? Bild: Valentin Studerus (Cham, 14. April 2021)

Bei den aktuellen Equipen der Women’s League befürwortet man die EVZ-Stossrichtung grundsätzlich, doch vielerorts wird Kritik laut. Abwerbungsversuche von Spielerinnen werden befürchtet: «Sie haben jahrelang nichts für die Frauenförderung im Eishockey getan und jetzt rühren sie mit der grossen Kelle an. Das Problem, dass es zu wenige Spielerinnen gibt, wird damit nicht gelöst», steht die Meinung einer Sportchefin sinnbildlich für die Vorbehalte. Der Entscheid, ob direkte Einstiege von Profivereinen in die höchste Frauenliga möglich sein sollen, und unter welchen Bedingungen dies erfolgen soll, ist frühestens Mitte November zu erwarten.

