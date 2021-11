EVZ-Sportchef Kläy spricht über den «Fall Herzog».

Eishockey EVZ-Sportchef Kläy äussert sich über den «Fall Herzog»: «Er wird hier absolut zu Unrecht an den Pranger gestellt» Stürmer Fabrice Herzog ist wegen eines Crosschecks vorsorglich für ein Spiel gesperrt worden. Ob es dabei bleibt, wird wohl am Donnerstag entschieden. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.00 Uhr

EVZ-Stürmer Fabrice Herzog muss am Dienstag gegen den HC Lugano zuschauen. Bild: Martin Hangen / Freshfocus (München, 5. Oktober 2021)

Fabrice Herzog wird am vergangenen Samstag wegen eines Crosschecks gegen Mauro Dufner von Fribourg-Gottéron in der 42. Minute vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Die Szene wurde von den Schiedsrichtern während der Partie nicht geahndet. Gleichzeitig wurde gegen den Stürmer ein ordentliches Verfahren eröffnet. Sportchef Reto Kläy wird bis am Mittwoch eine schriftliche Stellungnahme einreichen. «Ich finde, eine Spielsperre sollte die Maximalstrafe sein», sagt Kläy. Diese Szene gibt auch deshalb zu reden, weil der 26-jährige Thurgauer eine unschöne Vorgeschichte hat. Das Verfahren ist bereits das achte in den letzten sieben Jahren, das gegen ihn eingeleitet wurde.

Hier der Crosscheck von Fabrice Herzog im Video:

Noch im Dienst des HC Davos sorgte Herzog im Februar 2021 mit einem üblen Check gegen den Kopf von Eric Blum für negative Schlagzeilen. Er musste acht Spielsperren absitzen. Der SCB-Verteidiger hat neun Monate später immer noch mit Spätfolgen einer Hirnerschütterung zu kämpfen. «Es tut mir sehr leid, was passiert ist», betonte Herzog vor dem Saisonstart gegenüber unserer Zeitung. Sein Spiel sei sehr physisch. Er versuche, körperbetont zu spielen, «ohne jemanden verletzen zu wollen».

«Er hat früher Fehler gemacht und dafür gebüsst»

Herzogs Aktion gegen Fribourgs Dufner sorgt in Online-Medien und sozialen Kanälen für Aufruhr. Viele fordern harte Sanktionen. Von drakonischen Strafen ist die Rede. Doch für Forderungen nach einer längeren Sperre hat der Sportchef überhaupt kein Verständnis. «Herzog wird hier absolut zu Unrecht an den Pranger gestellt», sagt Kläy. Die Aktion sehe unglücklich aus, «doch Vorwürfe gegen ihn, den Gegner zu verletzen, weise ich klar und deutlich zurück.» Auch Dan Tangnes sieht hinter dem Check keine Absicht, den Gegner zu verletzen. «Er hat früher Fehler gemacht und hat dafür gebüsst. Es ist unfair, ihn wegen des Fouls an Dufner wie einen Kriminellen zu behandeln», ärgert sich der EVZ-Trainer. Das definitive Strafmass von Herzog soll am Donnerstag verkündet werden.

Reto Kläy äussert sein Unverständnis darüber, dass hingegen der Check von Lausanne-Captain Mark Barberio gegen Lino Martschini am vergangenen Dienstag keine disziplinarischen Folgen nach sich zog. Der Kanadier checkte mit dem Stock den EVZ-Stürmer gegen den Kopf. «In der Vergangenheit hat es weitere ähnliche Szenen gegeben, die nicht geahndet wurden», so die Haltung des EVZ-Sportchefs.

Der ehemalige und langjährige Schiedsrichter Nadir Mandioni und heutige TV-Schiedsrichter-Experte kommentierte vergangene Woche bei «Mysports»: «Glücklicherweise hat sich Martschini nicht verletzt. Es ist ein Check gegen den Kopf. Es hätte durchaus auch eine Fünfminuten- plus Spieldauer-Disziplinarstrafe ausgesprochen werden können.» Mittlerweile ist klar: Die Szene wurde vom Player Safety Officer (PSO) begutachtet. Dieser hat es aber nicht für nötig befunden, einen Antrag an den Einzelrichter zu stellen.

