eishockey EVZ-Verteidiger Santeri Alatalo will sich mit Leistung für die Nati empfehlen Verteidiger Santeri Alatalo sammelt für den EV Zug Skorerpunkte am Laufmeter – bald auch für die Schweizer Nationalmannschaft? Philipp Zurfluh 28.12.2020, 05.00 Uhr

16 Skorerpunkte in 18 Spielen lautet die Bilanz des EVZ-Verteidigers Santeri Alatalo. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Zug, 3. Dezember 2020)

Ein Blick in die Statistik bringt Erstaunliches zu Tage: In Zugs Skorerliste ist an dritter Position ein Verteidiger gelistet, Santeri Alatalo. 16 Punkte (3 Tore, 13 Assists) nach 18 Einsätzen bedeuten für einen Defensivmann einen Spitzenwert. Ligaweit weisen nur Ryan Gunderson (Fribourg-Gottéron) und Janis Moser (EHC Biel) bessere Werte auf. Der 30-Jährige hat einen Lauf.

Obwohl er der Statistik keine zu grosse Bedeutung beimessen möchte, sagt er: «Ich habe bislang wohl einiges richtig gemacht. Ab und zu war vielleicht etwas Glück dabei, doch meine harte Arbeit zahlt sich aus.» Alatalo, der im Zuger Powerplay an der blauen Linie die Fäden zieht, schwört auf Trainingsfleiss und Detailarbeit. «Ich feile immer wieder an meiner Pass- und Schusstechnik, da kann ich noch mehr herausholen.» Auch das Videostudium ist für ihn ein wichtiges Hilfsmittel, um in der Offensive das Optimum herauszuholen.

Nunmehr seit über acht Jahren beim EVZ unter Vertrag, hat sich der schnelle und dynamische Verteidiger zu einem Leistungsträger entwickelt und ist neben Raphael Diaz die grösste Konstante in der Defensive. Seine Aussetzer in der eigenen Zone und seine ab und an fahrige Spielauslösung macht er mit viel Einsatz und Cleverness wett.

Premiere im Nati-Dress muss warten

Der Finne hat im Sommer den Schweizer Pass erhalten. «Ich fühle mich als Schweizer. Ich weiss nicht, was die Zukunft bringt, aber ich möchte gerne noch eine längere Zeit hier wohnen.» Alatalo wäre somit auch für die Schweizer Nationalmannschaft spielberechtigt:

«Es ist mein Ziel und mein Traum, für die Schweiz zu spielen.»

Er stand bereits in diesem Jahr im Aufgebot von Trainer Patrick Fischer. Doch die Coronapandemie machte dem Nati-Zusammenzug und dem Debüt des 30-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. «Was nicht ist, kann ja noch werden», so Alatalos Hoffnung.

Seine spielerischen Qualitäten werden vorerst im Dress des EVZ zum Tragen kommen, heute gegen Schlusslicht SCL Tigers. Ausnahmsweise wird in dieser Saison die Meisterschaft in der Altjahreswoche nahtlos fortgesetzt. Denn normalerweise würde der Spengler-Cup in Davos stattfinden. Die Aufmerksamkeit der Hockeyfans wäre auf das beliebte Turnier mit internationaler Ausstrahlung gerichtet. Doch erstmals seit 1956 musste der Spengler-Cup abgesagt werden. Es ist erst die fünfte Absage in der 98-jährigen Geschichte. «Ich bin froh, dass es heute schon wieder weitergeht. Pausiert und trainiert haben wir genug in den letzten Monaten», sagt Alatalo.

Ins All-Star-Team gewählt

Der Verteidiger verbindet mit dem Schweizer Traditionsanlass eine schöne Erinnerung. In der Ausgabe 2012 durfte er nach seinem Wechsel von Finnland in die Schweiz im Dress des HC Davos auflaufen an der Seite von NHL-Grössen Patrick Kane, Rick Nash und Joe Thornton. Und er wurde gleich ins All-Star-Team neben Spielern wie Kane, Matt Duchane oder Dennis Seidenberg erlesen. «Ich erinnere mich gerne zurück an die spezielle Atmosphäre und die einzigartige Stimmung im Stadion.»

Zur Gegenwart: In dieser hat der EVZ zuletzt Winnermentalität bewiesen. In vier der letzten fünf siegreichen Partien konnte der Tabellenführer einen Rückstand aufholen. «Solche Spiele kann man nur gewinnen, wenn man genug Selbstvertrauen hat. Der Glaube an den Sieg muss immer präsent sein, auch wenn es nicht so gut läuft», so Alatalo. Und er verspricht: «Wir werden uns steigern. Unser Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.»