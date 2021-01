Eishockey Die Zuger lassen ihren Goalie im Stich Der EVZ verliert 3:4 nach Penaltyschiessen und damit zum zweiten Mal innert Wochenfrist gegen den HC Davos. Die Defensivleistung war eines Leaders unwürdig. Philipp Zurfluh 05.01.2021, 23.46 Uhr

Andres Ambühl überlistet im Penaltyschiessen EVZ-Torhüter Luca Hollenstein. Bild: Andy Mueller/Freshfocus (Zug, 5. Januar 2021)

Der Jubel in der Garderobe der HCD-Spieler nach dem zweiten Sieg gegen Tabellenführer EV Zug innert sechs Tagen war bis unter das Stadiondach zu hören. Ganz anders sah die Gemütslage auf Seiten der Zuger aus. Yannick Zehnder war bedient, die Enttäuschung riesig: «Das müssen wir zuerst mal sacken lassen und verdauen. Danach gilt es die richtigen Schlüsse zu ziehen.» Zum Spiel meinte der Stürmer: «Wir haben uns in der Defensivzone viel zu viele Fehler geleistet, die Niederlage haben wir uns selbst eingebrockt.»

Die Bündner haben sich den Erfolg hart erarbeitet. Zwar hatte der EVZ in der Verlängerung Oberwasser und den Siegtreffer auf dem Puck, doch schliesslich war es der HCD, der im Penaltyschiessen nach Treffern von Teemu Turunen, Aaron Palushaj und Andres Ambühl das Eis als Gewinner verlassen durften.

Spezielles Spiel für Jesse Zgraggen

Nebenbei ging fast ein wenig unter, dass es für Jesse Zgraggen ein ganz spezielles Spiel war. Es sind aufregende Tage, die der 27-Jährige hinter sich hat. Erst gerade noch die Korken knallen lassen und das neue Jahr begossen, erhielt der Verteidiger am Neujahrsabend die Nachricht, dass er bis Monatsende an den HC Davos ausgeliehen wird, weil die Bündner in der Verteidigung am Stock gehen. Mit Sack und Pack machte er sich am nächsten Morgen auf den Weg ins Landwassertal, bestritt das Warm-up und stand im Aufgebot des Abendspiels gegen den HC Lugano. Ihm wurde keine Vorlaufzeit gewährt. Er durfte sogleich in der ersten Verteidigerlinie an der Seite des schwedischen Allrounders Magnus Nygren ran. Mit über 18 Minuten Eiszeit wurde Neo-HCD Spieler Zgraggen bereits viel Verantwortung übertragen, so viel wie selten zuvor bei seinen 108 Einsätzen im EVZ-Dress.

Gegen Zug machte er ein unauffälliges Spiel, er hatte nur die Rolle eines Nebendarstellers. Die Geschichten schrieben andere, so zum Beispiel Marathonmann Nygren, der fast 30 Minuten auf dem Eis stand und einen Treffer markierte. Oder Livio Langenegger, dem sein erstes Saisontor gelang. Es hätte auch der Abend von Luca Hollenstein werden können, die Nummer 2 auf der Goalieposition beim EVZ. Der erst 20-Jährige zahlte in jedem seiner acht Spiele das in ihn gesetzte Vertrauen mit starken Leistungen zurück, auch gegen Davos. So behielt er immer wieder kühlen Kopf. Die Leistung seiner Vorderleute war jedoch ungenügend, der HCD kam viel zu oft frei stehend zum Abschluss.



3:2-Führung hält 46 Sekunden Bestand

Zuerst brachte Grégory Hofmann (18.) mit einem Handgelenkschuss das Heimteam in Führung. Die Bündner kamen mit viel Wucht und Aggressivität aus der Kabine und drückten vehement auf den Ausgleich. Zunächst scheiterte Nygren noch am Pfosten. Hollenstein konnte sich gleich mehrmals auszeichnen, doch gegen Turunen (23.) war er machtlos. Nach der 2:1-Führung durch Langenegger (25.) schien Zug das Momentum auf seiner Seite zu haben. Aber wie schon im zweiten Drittel wurde Zug zu Beginn des Schlussdrittels eiskalt geduscht. Yannick-Lennart Albrecht liess sich in der eigenen Zone den Puck abluchsen. Wiederum war es Nygren (41.), der traf. Zehnder (50.) brachte den EVZ erneut in Führung. 46 Sekunden später kam durch Enzo Corvi postenwendend der Ausgleich. In einem Satz zusammengefasst: Es war ein schwacher und fehlerhafter Auftritt des EVZ.

Das Spiel in der Video-Zusammenfassung:

Telegramm

Zug – Davos 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0) n.P.

1 Zuschauer. – SR Lemelin/Urban, Stalder/Altmann.

Tore: 18. Hofmann (Simion) 1:0. 23. Turunen (Corvi/Powerplaytor) 1:1. 25. Langenegger (Thürkauf, Alatalo) 2:1. 41. Nygren (Corvi) 2:2. 50. Zehnder (Martschini, Alatalo/Powerplaytor) 3:2. 51. Marc Wieser (Corvi, Turunen) 3:3.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Zug, 5-mal 2 Minuten gegen Davos.

Penaltyschiessen: Aeschlimann-, Kovar-; Turunen 0:1, Martschini-; Palushaj 0:2, Simion 1:2; Ambühl 1:3, Hofmann-.

Zug: Hollenstein; Diaz, Geisser; Schlumpf, Stadler; Cadonau, Alatalo; Zgraggen, Gross; Martschini, Kovar, Thorell; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Hofmann, Leuenberger, Simion; Bachofner, Thürkauf, Langenegger.

Davos: Mayer; Zgraggen, Nygren; Stoop, Jung; Heinen, Guerra; Barandun, Kienzle; Herzog, Ambühl, Knak; Turunen, Corvi, Marc Wieser; Baumgartner, Hischier, Palushaj; Marc Aeschlimann, Egli, Frehner.

Bemerkungen: Zug ohne Senteler (verletzt), und Wüthrich (Academy). Davos ohne Du Bois, Dino Wieser, Paschoud (verletzt), Lindgren (krank) und Dario Meyer (überzählig).