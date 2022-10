Nach Penaltyschiessen: EV Zug besiegt den SC Bern 3:2

Die Tore des Spiels. Video: MySports

Eishockey Gekämpft, gezittert, gewonnen: Der EV Zug zeigt ein anderes Gesicht – Trainer kritisiert Schiedsrichter-Leistung scharf Der EV Zug reagiert auf das Lugano-Debakel und siegt verdient mit 3:2 nach Penaltyschiessen gegen den SC Bern. Jan Kovar verwandelt im Penaltyschiessen seine beiden Versuche. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 21.10.2022, 23.50 Uhr

Jubeln nach dem entscheidenden Penalty: Carl Klingberg (links) und Teamkollege Jan Kovar. Bild: Martin Meienberger/ Freshfocus (Zug, 21. Oktober 2022)

Am Ende hielt es auch EVZ-Präsident Hans-Peter Strebel nicht mehr auf seinem Sitz in der VIP-Loge aus und verfolgte die spektakuläre Verlängerung stehend. Dabei raufte er sich gleich mehrmals die Haare, als Zug den Siegtreffer verpasste. Doch wenige Minuten später streckte er seine Hände in die Höhe, weil Jan Kovar den Puck in die Maschen zimmerte, nachdem er schon mit seinem ersten Versuch erfolgreich war. Der zwölfte Penalty brachte die Entscheidung. «In schwierigen Phasen muss man zusammenstehen. Obwohl nicht alles goldig war, haben wir mit Herz und Leidenschaft gespielt», resümierte Lino Martschini nach dem 3:2-Erfolg.

Vor dem Spiel meinte EVZ-Trainer Dan Tangnes selbkritisch: «Es liegt an mir, die Gruppe wieder zu einer funktionierenden Einheit zu formen.» Und siehe da, die Mannschaft trat als homogenes Gebilde auf. Trotz zuletzt vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen hat es laut Spielern und Trainer keinen Grund gegeben, alles zu hinterfragen, man habe schon viele Rückschläge verdaut und weggesteckt, die Atmosphäre im Team sei sehr gut.

Dass Tangnes aber mit der Leistung seiner Spieler zuletzt überhaupt nicht zufrieden war, zeigte ein Blick auf das Line-up. Ob bei den Verteidigerpaaren oder in den Sturmreihen – alle Linien wurden umgebaut. «Der Trainer wollte, dass wir mehr untereinander kommunizieren. Wahrscheinlich hat es diesen Impuls gebraucht», sagte Martschini.

Bern agiert zu Beginn ziemlich harmlos

Die neue Aufstellung brachte neuen Schwung. Im Vergleich zum Debakel in Lugano wirkte der EV Zug verwandelt. Es wurde gearbeitet, gerackert, gekämpft. Gegen einen Gegner, den man durchaus als Team der Stunde bezeichnen darf. Die «Mutzen» hatten sieben der letzten neun Partien gewonnen. Nachdem 15 Spieler den Klub verlassen haben, sind 13 neue dazugestossen. Den Kampfgeist haben die Berner wiederentdeckt.

Zunächst machten vor allem die Zuger viel Dampf im Startdrittel, erspielten sich ein klares Chancenplus und waren klar überlegen. In den ersten zehn Minuten musste EVZ-Goalie Leonardo Genoni kein einziges Mal sein Können auspacken, im Gegensatz zu seinem elf Jahre jüngeren Antipoden Philip Wüthrich, der mehrmals in extremis rettete und über die ganze Spieldauer hervorragend parierte. Nichts mehr ausrichten konnte er in der 13. Minute.

Carl Klingberg sorgte mit einem Shorthander erstmals für Jubelstürme in der Bossard-Arena. Das Tor des Schweden stand an diesem Abend sinnbildlich für Zugs Entschlossenheit in den ersten 30 Minuten.

Provokateur vom Dienst: Chris DiDomenico. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 21. Oktober 2022)

DiDomenico-Doppelpack innert 66 Sekunden

Doch weil Zugs Offensivspiel abflachte, schlug plötzlich die Minute des Berner Topskorers Chris DiDomenico. Innert 66 Sekunden stellte er den Spielstand auf den Kopf, beim ersten Tor dank gütiger Mithilfe von Genoni, der den Puck zwischen den Schonern passieren liess.

Den Doppelpack feierte der 33-jährige Kanadier auf gewohnt provokative Art und zog damit die Pfiffe und den Zorn des Publikums auf sich. Genau so, wie er es liebt. Wie sagte er doch vor Saisonstart: «Hoffentlich hassen mich meine Gegner.» Dank Stürmer Brian O’Neill (59.) erzwang Zug die Verlängerung.

Tangnes war zufrieden mit seiner Mannschaft, «auch wenn wir in gewissen Situationen in alte Muster zurückgefallen sind.» Überhaupt nicht einverstanden war er mit der Spielleitung der Schiedsrichter und tat später seinen Unmut mit ein paar nicht druckreifen Wörtern kund. Was ihm sehr sauer aufstiess, waren versteckte Fouls, die nicht geahndet wurden. Er sprach Klartext:

«Sie haben das Spiel nicht auf einem professionellen Niveau geleitet.»

Doch dieser Nebenschauplatz konnte ihm die Laune nach dem Sieg nicht verderben.

Zug – Bern 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0) n.P.



Bossard-Arena. – 7200 Zuschauende. – SR Kohlmüller/Tscherrig.

Tore: 13. Klingberg (Senteler/Ausschluss Martschini!) 1:0. 39. DiDomenico 1:1. 40. DiDomenico (Ausschluss Gross) 1:2. 59. O’Neill (Geisser) 2:2.

Penaltyschiessen: O’Neill -, Sceviour -; Senteler -, Lindberg -; Cehlarik -, Loeffel 0:1; Hofmann -, Kahun -; Kovar 1:1, DiDomenico -.; Loeffel -, Kovar 2:1.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Zug. 7-mal 2 Minuten gegen Bern.

Zug: Genoni; Djoos, Schlumpf; Kreis, Hansson; Gross, Geisser; Stadler, De Nisco; Cehlarik, Kovar, Simion; Hofmann, O’Neill, Klingberg; Herzog, Senteler, Martschini, Allenspach, Leuenberger, Zehnder.

Bern: Wüthrich; Gelinas, Untersander; Zgraggen, Loeffel; Colin Gerber, Goloubef; Pinana; Moser, Lindberg, Vermin; Scherwey, Kahun, DiDomenico; Bärtschi, Sceviour, Bader; Ritzmann, Baumgartner, Fahrni.

Bemerkungen: Zug ohne Vogel, Neumann und Nussbaumer (alle U20-Elit).

